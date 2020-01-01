Spor yazarları Göztepe - Beşiktaş maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'ın Göztepe'ye mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendirdi.

Çalkantılı günler geçiren Beşiktaş, son olarak Abdullah Avcı'yla yollarını ayırmıştı. karşısına çıkan siyah beyazlılar 2-1 yenilerek şampiyonluk yolunda oldukça geriye düştü. Spor yazarları Beşiktaş'ın kadro sıkıntısına dikkat çekti;

Uğur Meleke | Hürriyet

"Beşiktaş içinse sanırım şunu söylemek yanlış olmaz: İzmir’e öyle problemli, öyle karmaşık bir zamanda geldiler ki, herhalde tarihe tanıklık etmekle yetinmekten fazlasını yapma şansları yoktu. İdeal 11’den 5 oyuncu eksik, kulübede geçici bir teknik adam var. Sanırım bu durumun şaşkınlığıyla ilk yarım saat boyunca sahada adeta VIP seyirci hükmünde dolaştıkları maça ancak ikinci devrede ortak olabildiler, ancak iş işten çoktan geçmişti siyah beyazlılar için."

Cem Dizdar | Fanatik

"Kağıt üzerinde ‘seviye oyuncu’lardan kurulu bir takım gibi duruyor Beşiktaş. İşin aslı öyle mi? Tartışılmayan soru bu. Takıma ve kulübe dair onca sorun bilinirken kolaya kaçıp iş Avcı’ya yıkıldı.

Rıdvan’ın hattında oynayan Halil ters ön direkte golü yaparken tüm Beşiktaş izliyordu. Diğer ilginçlik ise ilk devre topu daha çok ayağında tutmasına rağmen Göztepe’nin kaleye altısı isabetli dokuz şut göndermesine verilen izindi. Bu da Atiba’nın yönettiği orta saha savunmasının iyiden iyiye alarm verdiğini gösterir."

Sinan Vardar | Fotomaç

"Mehmet Sepil 6 yılda Göztepe'yi kurumsallaşıp 2. Lig'den Süper Lig'e taşırken bizim eski başkan 8.5 yılda kocaman bir enkaz bıraktı gitti. Bugünlerde de ekranlara çıkıp kendine göre gündeme geliyor. Ah Beşiktaş ah!!! Dün Gürsel Aksel Stadı'nda her şey çok güzeldi ama hakem Hüseyin Göcek'ti. Böylesine bir maça, böylesine kötü bir hakem neden atanır, bunu açıklamam mümkün değil."