Spor yazarları Getafe - Trabzonspor maçı için ne dedi?

Spor yazarları Trabzonspor'un Getafe mağlubiyetini takımın eksik kadrosuna bağladı.

UEFA 'nde 'nin konuğu olan sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Bordo mavililerin mağlubiyeti sonrası spor yazarları kadronun eksikliğinden dem vurdu.

Fanatik Gazatesinden Serhat Demirtaş bordo mavili ekibin stoper transfer yapması geretiğini belirterek, "Trabzonspor'un eksikleri çok ve bunlar kritik eksikler. Lakin eldekilerin de çıkabileceği zirve bu oyunlar değil, daha iyisi yapılabilir. Herkesin dün geceden gereken dersleri alması, yönetimin de şimdiden bir, hatta 2 stoper bakmaya başlaması şart" ifadelerini kullandı.

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Abdülkadir Ömür'ün eksikliğine vurgu yapan Gazetesi yazarı Ömer Çetin Engin, "Merak edip durdum ilk yarı boyunca. Bu tip takımlara karşı en etkili oyun şeklinden biri, sahada adam eksilten oyuncunuzun olmasıdır. Ünal Hoca ikinci yarıda buna nasıl bir çözüm üretecekti acaba? Karaman'ın kulübesi bu soruya tatmin edici cevap verecek isimlerden oluşmuyordu. Sturridge hamlesi geldi ama o da tutmadı. Kısacası özellikle Abdülkadir Ömür'ü gözlerimiz çok aradı dün gece" satırlarını kaleme aldı.

Fotomaç Gazetesinden Olcay Çakır bordo mavili takımın turnuvada daha farklı bir mentalite ile oynayabileceğini belirtti: Trabzonspor'un direkt katkı veren transferi yok. Bir tercih olarak Avrupa Ligi'nde gençlik rotasyonu yapılamaz mı? Yorgun, eksik Trabzonspor'un geçen yıl kendi içinden ürettiği çözümlere ihtiyacı var yine. İçe yolculuk başlamalı hem de hemen!

Trabzonspor'un eski oyuncusu Fanatik Gazetesi yazarı Erman Özgür ise Getafe'nin oynadığı futbolu överek, "Getafe kusursuz bir gece geçirince sınıfta kaldık. Uğur Can iyi oynamasa maç erken de koparabilirdi. Sonuçta oyun olarak da kişisel performanslar üzerinden de puan almayı hakedecek işleri yapamayınca grup maçlarına mağlubiyetle başlamak kaçınılmaz oldu" ifadelerini kullandı.