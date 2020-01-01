Spor yazarları Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin futbolunu yorumladı.

Süper Lig'de deplasmanına konuk olan , başkent ekibiyle 1-1 berabere kaldı.

İlk yarısı golsüz sona eren maçta ev sahibinin golünü 60. dakikada Bogdan Stancu kaydetti. Sarı lacivertli ekibe beraberliği getiren gol ise 81. dakikada Emre Belözoğlu'ndan geldi.

Mehmet Demirkol - Fanatik

Emre Belözoğlu oyuna girdikten sonra Fenerbahçe silkelendi ama Muriç ve Tolgay oyunun merkezinde çifte el freni olarak hep yavaşlattı takımı. Rodrigues ve Ömer Faruk hamleleri geç geldi. Daha akışkan bir oyuna ihtiyacı var Fenerbahçe’nin. Emre Belözoğlu bir takım kurmaya çalışıyor ama hâlâ takım, onun oyuna girmesini bekliyor. Zor bir görev bu.

Uğur Meleke - Hürriyet

Dün esame listesinde Jailson’u gördüğüm anda yaşanacakları aşağı yukarı tahmin etmiştim. Mesele Jailson’un kötü futbolcu olması filan değil. Mesele, mecburiyetten stoper oynadığı süreçte kritik hatalar yapan ve kenara çekilen bir futbolcunun psikolojisi... Dün maça çıkarken Jailson’un iyi hissetmeyeceğini, dizlerinin titreyeceğini bilmek için psikolog olmaya gerek yok. Öyle de oldu zaten. Şu ana kadar Süper Lig’de hiç ilk 11’de başlamamış, orijinal pozisyonu aynen Jailson gibi ön libero olan Soner Dikmen, 20 dakika içinde Brezilyalı mevkidaşını mahvetti. Üç kez geçti, birinde de sarı kart göstertti. Sonra Tahir Karapınar, Ozan’ı geriye kaydırdı zaten.

Ercan Güven - Milliyet

Birbirinden kopuk, karışık, şaşkın ve dağınıktı Sarı Lacivert takım. Ne savunabiliyor ne hücum edebiliyordu. Gençlerbirliği tüm istatistiklerinde rekor yaşamış olmalı Fenerbahçe sayesinde. Fenerbahçe’de günah keçisi arayanlar, kolaylıkla Jailson’u işaret edebilir. Muhtemelen tarihin en kötü stoper performansıydı çünkü… Evet, ilk yarıda Gençlerbirliği’nin pozisyona girip atamadığı beş golünden üç tanesi Jailson’un 3 kritik hatasıyla yaratıldı. Lakin adam stoper değil ki!