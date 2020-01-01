Spor yazarları Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi.

Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, 'ne konuk oldu.

Siyah-beyazlı ekip 52. dakikada Atiba Hutchinson, 78. dakikada Abdoulay Diaby ve 81. dakikada Mohamed Elneny'nin attığı gollerle sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından puanını 62'ye yükselten Beşiktaş, 2019-20 sezonunu üçüncü olarak tamamladı.

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36 puanda kalan Gençlerbirliği ise 13. sırada sezonu noktaladı.

Spor yazarları, Beşiktaş - Gençlerbirliği maçını yorumladı:

Ali Ece | Fanatik

Sergen Yalçın göreve geldiğinden beri Beşiktaş 11’inde kim olursa olsun Beşiktaş, iki maç hariç tüm maçlarda hücum sürekliliğini sahaya yansıtmayı başardı. Dün gece de Ankara’da ilk 15 dakikada Beşiktaş 7 tane “gol girişimi ile gol pozisyonu arası” aksiyon geliştirdi. Neden “Gol Girişimi” ile “Gol Pozisyonu” arası diyorum? Çünkü daha yetenekli oyuncuların rahatça gole çevireceği pozisyonlar gol kaçırma istatistiğine dönüşürken, oynatılmak zorunda olan bazı oyuncuların yetersizliği bazen pozisyona bile dönüşmeden sadece gol girişimi seviyesinde kalıyor!

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Öyle ki bu sezon Beşiktaş’ın ligde en çok gol atan ismi yıllarca defansif orta saha olarak Beşiktaş’ı sırtında taşıyan Atiba. Dün gece ilk gol çok önemliydi ve Atiba kritik penaltıyı kullanma cesareti ve inisiyatifini de sergiledi. Bir gün Atiba’nın heykeli dikilirse altına bilgi olarak “Beşiktaş için toplu ve topsuz ne gerekiyorsa yapabilen efsane” yazılmalı! İkinci penaltı pozisyonunun gelişmesini sağlayan yine attığı şahane diyagonal pasla Atiba’ydı. Diaby zaman zaman sakarlık yapsa da etkili oynadı, kaleci Ersin kritik kurtarışlar yaptı, Elneny daha önceki sezonlarda Atiba’nın yaptıklarını yapmaya devam etti. Sergen Yalçın sezon ortasında göreve gelip büyük iş başardı lakin böyle kötü sezonda bile olsa 3.lüğün Beşiktaş için yeterli başarı olmadığını en iyi Sergen hoca biliyor ve bir dahaki sezon çok daha büyüğünü başarabilecek teknik direktörlük potansiyeline sahip. Bu tabii ki Sergen hocaya malzeme olarak sadece domates ve su verip ondan lazanya pişirmesini beklemek anlamına gelmemeli!

Cem Dizdar | Fanatik

Oyuncunun birden fazla pozisyon oynayabilmesi teknik direktör için fırsattır ancak bu fırsat için doğru oyuncunun / oyuncuların belirlenmesi gerekir. Sergen Yalçın ise kendinden önceki “Atiba artı diğer oyuncu” pozisyonunu Elneny’ye bırakarak hücum tehdidini artırdı. Böylece Atiba da savunmacı kimliğinden hücumcuya evrildi. Bir önceki teknik adam Abdullah Avcı ise bu “çok kimlikli” oyuncu tercihini Caner Erkin’den yana kullanmış, oyuncuyu, sol bek, sol ön, 10 numara hatta sağ açık olarak konumlamıştı ve olmamıştı... Koyu bir savunma kurgusunda olan Gençlerbirliği’nin duran toplar dışında seçeneğinin olmadığı belirginleşince Beşiktaş’ın ön alana geçişi kolay oldu. Sorun sahadakilerin birlikte oynama pratiklerinin düşük oluşuydu. Daha çok birlikte oynasalar birbirlerini bulma sorununu da çözmüş olacaklardı. Ancak Gençlerbirliği bilmediği hücumları kurgulamak için savunma halinden de vazgeçince Beşiktaş işi kolayladı.

Attila Gökçe | Milliyet

Önce Beşiktaş’ın sonra da Gençlerbirliği’nin meydan okuduğu rakibi üzerinde baskı yarattığı bir ilk yarı izledik. VAR devreye girip iptal etmese, Beşiktaş 2-1 öne geçmiş olacaktı. Ama üç gol de geçerli sayılmadı.

İkinci yarıda Beşiktaş daha etkin ve verimli oynadı. Önce Gökhan’ın takımına kazandırdığı penaltı, Atiba’nın golü… Sonra maçın başından beri gayretli ve olumlu bir oyun sergileyen Diaby’nin attığı müthiş bir fırsat golü. Sonra bir de penaltı kazandırdı takımına. O atışı da Elneny skora yazdı.

Gençlerbirliği zaten düşme hattından çoktan yukarılara çıkmış. Hamza Hoca rahat ama takımda rehavet yok, çalıştılar. Hakçası, Beşiktaş yılın son maçında, son dakikaya kadar inanılmaz bir istek ve sorumluluk duygusuyla üçüncülük hedefine koşarak çok saygı duyulacak bir gol şov yaptı. Bu büyük bir başarı… Sergen Yalçın’ı da, futbolcularını da kutlamalıyız. Dünkü tablo, belki de bir Şampiyonlar Ligi ön elemesi getirecek Beşiktaş’a. Olur ya da olmaz. Beşiktaş’ın başarısına da toz kondurulamaz!