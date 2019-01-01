Spor yazarları Gaziantep - Galatasaray maçı için ne dedi?

Galatasaray'ın Gaziantep'i 2-0 yendiği karşılaşmayı değerlendirirken spor yazarları sarı kırmızılıların doğru oyununu övdü.

Süper Lig'de 11. haftasında Galatasray Gaziantep'in konuğu oldu ve sahadan 2-0 üstün ayrılarak deplasmanında aldığı yaraları sardı.

Şampiyonluk yarışına kayıpsız devam eden sarı kırmızılıları spor yazarları yorumladı;

Uğur Meleke | Hürriyet

"Doğru oyuncular ve doğru diziliş, bu sezon ilk kez bir aradaydı sanırım. Maçın ikinci devresinde kalite eksikliği nedeniyle sallantı yaşasalar da ilk 45’teki doğru görüntünün sebepleri incelemeye değer.

Fernando gittikten sonra Marcao-Luyindama daha şaşkınlar nedense... Aralarında lider bir libero olması, onların da verimini artırabilir. Bu Ahmet mi yoksa Donk mu olur, zaman gösterecek."

Ahmet Çakar | Sabah

"Dün gece gösterdi ki şartlar ne olursa olsun bir takımda yerli oyuncular varsa camianın ruhunu sahaya yansıtıp diğer oyunculara da geçirebiliyorlar. Kalitesi düşük olsa da takımı ateşleyebiliyorlar.

Milyonlarca Euro alan birçok yıldızın olduğu 'da eğer Ömer takımı ateşleyebiliyorsa bunun sebebi de yerli oluşudur. Sonuçta Galatasaray rahat nefes aldı, ligde tepeye tutundu ve milli araya rahat girdi."

Atilla Gökçe | Milliyet

"Fatih Hoca’nın haftalardır “Ocak’ta görüşürüz” biçiminde verdiği mesajlar hem öfkesini, hem yol ayrımını, hem de yoğun transfer trafiğini vurguluyordu. Terim’in performansını yeteriz bulduklarından biri de Feghouli’ydi. Ne dersiniz, Faslı dün direkten dönen şutları ve attığı golle kara listeden çıkmış olabilir mi? Göreceğiz.

Gaziantep FK kolay gol yiyen ama oynadığı maçlara da asılan bir ekip... Dün o mücadele azmini göremedik. Yakaladıkları fırsatlarla rastgele hücum etmeye çalışıp sık sık top kaybettiler. Aldığı cezalar ve davranışları nedeniyle tartışma konusu olan Kayode ise hiç varlık gösteremedi.."

Erman Toroğlu | Fotomaç

"Önce şunu halletmek lazım. Galatasaray'da oyunu kim başlatacak? Haftalardır Muslera kuruyor. Bu kadar fazla yana ve geriye top yapan başka takım görmedim. Neden? Kimse boşa çıkıp top almıyor, kimse yardımlaşmıyor, herkes sahte oynuyor.

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Galatasaray'da Lemina'nın yüzde 100 oynaması gerekir. Neden? Çünkü bu oyuncu topu ileri ve araya oynamaya çalışıyor. Hatta bunu yaparken arkadaşları fazla yardım etmiyor. O zaman topla dönüyor bir pozisyon daha kazanmak için. Bunu Luyindama ile Marcao yapınca dağlara taşlara vuruyorlar."

Levent Tüzemen | Sabah

"Galatasaray şampiyon olduğu yıllarda hep hızlı kanat oyuncularının meyvesini yemiştir. Terim'in tam hazır olmamasına rağmen Emre Taşdemir'i sol kanatta kullanması Galatasaray'a atak bindirmeleri ve hızlı hücum etme şansı tanıdı. Feghouli'nin golü öncesi topu hücuma çabuk taşıdı, arka direğe de akıllı kesti.

Galatasaray'da artık Feghouli'nin oyun lideri olması lazım. Cezayirli yıldızın mükemmel bir oyun aklı ile topa hükmeden kaliteli bir tekniği var."