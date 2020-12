Spor yazarları Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını yorumladı

Bu sezonki kötü gidişine Gaziantep deplasmanında da devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut eleştirilerin odağında yer alıyor.

Dün akşam Gaziantep FK'ya 3-1 yenilerek Süper Lig'deki son altı maçının dördünü kaybeden 'de oklar teknik direktör Erol Bulut'u gösteriyor.

Spor yazarları da yorumlarında kötü gidişatın faturasını Bulut'a kesmiş görünüyor...

Mehmet Demirkol - Fanatik

Sangare’nin pasında Pelkas’la bir beraberlik golü bulmuş olsa da Fenerbahçe için bütün bir ilk yarının futbolsuz geçtiğini söyleyebiliriz. Birbiriyle uyumlu herhangi 2 oyuncu yoktu. Kadro farklı ama oyun aynıydı. Ne topu alıp oyunu yönlendirebilen bir takımdı ne hızlı bir geçiş oyunu oynayabilen bir ekip. Fenerbahçe zaten sezonun başından bu yana bunları çok iyi yapamıyor. Fenerbahçe’yi ligin başında ayakta tutan Erol Bulut’un kurduğu iyi savunmaydı. İstatistikler orada duruyor. Ancak son haftalarda rakibe gerek olmadan kendi kendilerine gol yiyorlar. Saçma penaltılar, kırmızı kartlar ve yanlış barajlar... Erol Bulut’un radikal kararlar alması şart.

Uğur Meleke - Hürriyet

Şüphesiz ki Bulut kendi takımını bizden çok çok daha iyi analiz edecektir, ancak Malatya maçında benim gördüğüm şuydu: Evet, sarı lacivertli savunmada ciddi bireysel hatalar var. Ancak esas sıkıntı, Fenerbahçe’nin tanımlanabilir bir oyununun olmaması. Kazanılan Denizli maçı da dahil, Fenerbahçe son bir ayı sadece duran toplar ve kenar hücumları ile geçirdi. Rakiplerine herhangi bir maçın 15 dakikalık diliminde bile bütünüyle oyununu kabul ettiremedi, atak sürekliliği sağlayamadı. Kimseyi bölüm bölüm de olsa boğamadı. Ve Malatya maçındaki 3-0’lık sonucun nedeni asla sadece savunma dörtlüsü değildi bence. Erol Bulut belli ki bir şeylerin yolunda olmadığını dün saat 19:45 sularında hissetti. İkinci yarıda solda Thiam, on numara rolünde de Pelkas daha etkiliydi mesela. 82’de Caner’i sokarak üçlü savunmaya dönüşü de makul bir hamleydi kesinlikle. Hatta ligin geri kalanında Fenerbahçe’ye akışkanlık kazandıracak diziliş pekala bu olabilir. Bulut acilen takımının iyi yolda olmadığını kabul etmeli. Ve radikal hamleler yapmalı.

Şansal Büyüka - Milliyet

Fenerbahçe’nin kalesine yanılmıyorsam, son 4 maçta atılan 5. penaltı bu... Her maç bir penaltı, hatta daha fazlası... Allah aşkına Fenerbahçe tarihine bakın; eşi, örneği var mı? Elbette yok. Bugün ligin son sırasındaki takımlar bile kalelerinde her maçta bir penaltı görmezken, Fenerbahçe savunma anlayışı nasıl oluyor da her maç bir penaltı yapıyor? Fenerbahçe’de “Üzüm üzüme baka baka kararır” misali, biraz iyi olan Gustavo ile Ozan Tufan da kötülere ayak uydurmaya başladı. Cisse, “Mumyalar müzesinde” gibi hareketsiz... Oysa geçen yıl gollerin vazgeçilmez adamıydı. Thiam, ’da birbirinden güzel goller atıyordu, Fenerbahçe’de adım atamıyor. Mert Hakan, Sivas’ta sürekli öne oynardı, Fenerbahçe’de devamlı yana oynuyor. Nedir bu iş, Fenerbahçe’ye kim gelirse niye geri vitese takıyor? Erol Hoca beklerin önünü kapatmazsa kaybetmeye devam eder. Sol savunmanın önüne mutlaka yeni bir isim bulup, Pelkas’ı santrfor arkasına alması gerekiyor. Elinde Novak-Caner ikilisi varken, bunu nasıl uygulamıyor, hayretler içindeyim. Kabul edelim ki, Fenerbahçe’de iş bitirecek adam da yok... Fenerbahçe her maç 3 gol, 4 gol yiyerek bu işi götüremez. Ne Erol Hoca götürebilir, ne de üstündekiler, altındakiler götürebilir...

Ömer Üründül - Sabah

Erol Bulut'un takım tertibindeki en doğru kararı kanat beklerinde Novak ve Sangare'ye yer vermesiydi. İkisi de hem defansif zafiyet göstermediler hem de hücuma destek verdiler. Mert Hakan da tahmin ettiğim gibi Sivas'taki gücünden çok uzakta. Fenerbahçe'nin oturmuş bir düzeni olmadığı gibi başka değişik özellikleri de yok. Örneğin, ilk yarı Gaziantep defans bloğunu zaman zaman öne çıkardı. Ama arkaya sarkacak oyuncu tipi yok. Gaziantep çok önemli bir galibiyet kazandı. Ama dün mücadele dışında olumlu bir futbol sergileyemediler.

Serdar Ali Çelikler - Habertürk

Dünyanın her yerinde 6 maçta 4 mağlubiyet alan; son 4 maçında 10 gol yiyen ve 3 kez yenilen bir takımın hocası tartışılır- gönderilebilir-istifa edebilir. Erol Bulut ile devam edilmemesi gerektiğini geçen haftaki mağlubiyetten sonra tüm hafta boyunca söyledim. Bunun sebebi, kayıplar değildi. Ümitsizlikti. Zaten belli ki Erol Bulut da kafasında bitirmiş. Bu evlilik devam edemez. Tisserand da Pelkas da Ademi de Bulut'un adamları.. Onlar bile mutsuz. Taktik-teknik bilen uluslararası standartlarda bir teknik adamın takımın başına geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Böylesi bir teknik adamın da ilk yapması gereken yönetimsel hiyerarşiyi oturtması olacaktır. Artık teknik adam farkı koymadan hedefe ulaşmanız mümkün değil. Ekonomik olarak olağanüstü bir kadro kurmak mümkün değilse o zaman fark yaratan antrenör sistemi kurmanız gerek. Teknik direktörlük eskiden belki en fazla yüzde 51 etkiliyken günümüzde en az yüzde 75 önemlidir belki. Bu gerçeği görmesi gereken kişi de Ali Koç'tur. Gerekirse sportif direktöre rağmen bu kararı almalıdır.