Spor yazarları Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Gaziantep FK deplasmanında aldığı 2-0'lık galibiyeti yorumladı.

Süper Lig'in 18. haftasında , Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Max Kruse ve 90+2. dakikada Vedat Muriqi kaydetti.

Spor yazarları, Fenerbahçe'nin aldığı üç puanı değerlendirdi.

Mehmet Demirkol | Fanatik

Gaziantep ilk yarıda dakika başına 1 isabetli pas ortalamasıyla oynadı. Fenerbahçe 60. dakikada ofsaytta kalma konusunda lig rekorunu kırmıştı (9). İlk yarıda sağlık ekibi 5 kez sahaya girdi. Buna karşılık ilk yarıda toplam iki buçuk pozisyon vardı.

Yanal’ın 6 merkez oyunculu kadro tercihine itirazım yok. Eğer iki savunma kanadını çizgiye indirecek pas trafiğini kurarsanız ve önde 2 santrfor özellikli oyuncuyla oynarsanız bu işler. Ancak Fenerbahçe savunma arkasına top atmak isteyince, oyunu genişletme çabasına girmeyince hücum ilk yarıda işlemedi. Yani riski azalttılar ama hücum yönünde de çok kolaya kaçtılar. İkinci yarıda Rodrigiues’in oyuna girişi merkezin Emre ve Gustavo’ya bırakılışı Antep’in istediği alanları bulmasına yol açtı. Fenerbahçe kanatlardan geniş alanda hücum şansı buldu ama ev sahibi de her kaptığı topla bütün alanı geçip tehlike yarattı. Maç Rus Ruletine döndü. Bir takımın sadece bir oyuncu değişikliğiyle bu kadar geçirgenleşebilmesi ilginç. Fenerbahçe dün aynı Rize’de olduğu gibi oynadığı futbolun karşılığından çok daha fazlasını aldı. Kötü oynayarak da bu deplasmanları 3 puanla geçmek şampiyonluk yarışında son derece değerli. Maçın adamı ise sağ ayağıyla 1 gol,1 de asist yapan Vedat Muriqi oldu.

Güntekin Onay | Hürriyet

Kanatsız, merkeze sıkışan oyunda Gaziantep savunmasının da 5’li bir hat halinde öne çıkarak alan daraltması sarı lacivertlilerin işini zorlaştırdı. Ev sahibi ekibin gol İçin tek planı ise Kayode’nin savunma arkasına yaptığı koşular ve duran toptan oluşacak karamboller idi. Devre sona erdiğinde Ersun Yanal, baktı ki bu oyun ve formasyon ile golü bulması mümkün değil. Tolga-Rodrigues değişikliğine gitti.

Golden sonra yarı sahasından çıkan Gaziantep ekibi karşısında bulduğu alanlar ile direkt oyun ile ikinci golü hedefleyen Fenerbahçe, oyunun kontrolünü tamamen kaptırdı. Ev sahibi ekip Twumasi ve Diarra ile girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremezken Ersun Yanal’ın son bölümde mahkum oynayan takımına müdahale etmekte gecikti ve 84’de yorulan Kruse yerine Deniz’i; 90’da da Emre’nin yerine Tolgay’ı sahaya sürdü. Şayet Gaziantep takımı beraberlik golünü bulamadıysa bu kırmızı siyahlı oyuncuların beceriksizliğinden kaynaklandı.

Erman Toroğlu | Fotomaç

Şu bir gerçek, büyük takımlara karşı ne içeride ne dışarıda maçı 0-0 bitirme şansın çok zor. Olur mu olur, ama ihtimali çok az. 1-0'dan sonra Gaziantep oyuna çıkmaya başlayınca Fenerbahçe'nin de defans zaafları ortaya çıkmaya başladı. Nitekim de Gaziantep'in önüne net fırsatlar gelmeye başladı ama atamadılar. Atacaksın!.. Büyük takımlara karşı bu kadar pozisyona girip de atamıyorsan; ikinci golü de yersin, üçüncü golü de.. Fenerbahçe maçın başında güzel baskı yaptı, topa da sahip oldu..

Haberin devamı aşağıda

Maç boyunca Fenerbahçe'nin bu kadar ofsayta düşmesi enteresan. Bu, takımın akordunun henüz tam oturmadığını, yani bozuk olduğunu gösterir. Topu atan ve alacak oyuncunun birbirleriyle çok iyi anlaşmaları lazım. Göz göze ve beyin olarak birbirlerini hissetmeleri lazım. Maçta kalite yoktu, ikinci yarı heyecan vardı ve Fenerbahçe kazandı..

Ali Ece | Fanatik

Sezon başında Gaziantep’in ismi Gazişehir’ken Kadıköy’deki maçta tribünleri fazlasıyla umutlandıran cinsten akıcı ofansif futbol oynayan bir Fenerbahçe vardı. Dün gece ise ilk yarıda tam tersi bir Fenerbahçe izledik çünkü ilk 11’deki 4 oyuncu en iyi oynadıkları mevkilerden farklı yerde başladılar: Sağ kanat Dirar sol bekte, forvet Kruse sol kanatta, defansif orta sahalardan Tolga sağ önde Jailson ise stoperde. Gaziantep ilk 10 dakikada Dirar-Kruse kanadından etkili geldi. Artık Ersun hoca bu yüzden mi bilinmez bir süre sonra oyuncuların yerlerini değiştirdi. Hâlbuki asıl yapması gereken Deniz Türüç, Ferdi, Rodrigues üçlüsünden ikisinin olduğu bir 11’le başlamaktı. İkinci yarıya en azından Rodrigues’le başlayınca Fenerbahçe’nin tıkalı hücum damarı açıldı. Kruse fiziksel açıdan biraz toparlanmış ama kariyer ortalama seviyesi daha yüksek. Vedat Muriç ise her maç üstüne koyuyor, artık kafası ve solu kadar sağıyla da üretiyor.

Oktay Derelioğlu | Takvim

Fenerbahçe'nin Gaziantep karşısında sahaya sürdüğü kadroya bakınca Ersun Yanal'ın öncelikli hedefinin rakibi durdurmak olduğunu gördük. Her iki kanadı da asıl mevkileri orta saha olan Ozan ve Tolga ile birlikte Kruse'ye teslim eden Yanal, takımın hücum gücünü ciddi oranda azalttı. Bu dizilişle Fenerbahçe'nin hızlı hücum yapma şansı neredeyse yoktu ve ilk 45'te Sarı-Lacivertliler, bir türlü istediği hücum aksiyonlarını yapamadı. Yanal'ın devredeki Rodrigues hamlesi oyuna hareket kattı.



İkinci yarıda golü daha fazla isteyen Fenerbahçe, Muriç'in ortasında Kruse ile öne geçmeyi bildi. Gaziantep takımının tek hücum silahı savunma arkasına atılan toplardı. Pasla rakip kaleye gidemeyen Antep takımı karamboller dışında etkili olamadı. Fenerbahçe de kontra ataktan son bölümde Muriç'le fişi çekti. Sarı-Lacivertliler ikinci yarısında kıpırdandığı maçta çok kritik bir 3 puan kazandı..

Gürkan Kubilay | Fotomaç

Elindeki bütün ön liberolarla takım kurmaya devam etmeye karar vermişti Yanal. Buna rağmen 8. dakikada kurtarıyordu ilk tehlikeyi. Anahtar pas sorumluluğunu üstlenen Emre'nin çarpraza uzun pasları hücum silahı idi başta ama Ozan ve Tolga ofsaytı unutunca işe yaramıyordu. Emre bu kez de araya kaçırmayı denedi, Dirar kaçırdı Maçın ilk çeyreği dolduğunda Fenerbahçe'nin, orta, korner ve isabetli şut hanelerinde sıfır yazıyordu. İlk 30 dakika dolduğunda ise Vedat ile Altay'ın topla buluşma sayıları eşitti. Rakamlar çok şey ifade ediyordu. İlk yarıda Kruse ve Ozan etkisiz, Tolga başarısızdı. İsla ve Dirar da kenarları kullanamıyordu. Tek çare duran toptu ama 40. dakikada Serdar onu da kaçırıyordu. Tüm kör oyuna rağmen son dakikada Muriç savunma arkasına atılan topta golü bulsa başka bir senaryo olabilirdi..

2. yarıya Tolga-Garry değişikliği ile başladı Yanal. Takım gerçek kanadı buldu ve canlandı. O Garry, iyi kaçtı ama boş kaleye atamadı, direğe vurdu, dönüşte Vedat'ın golü de ofsayttı. Ama Fenerbahçe daha baskılı ve etkili idi. Herkes her role soyunmaya başladı. Öyle ki Vedat ortalıyor, Kruse kafayla nefis atıyordu. Gol sonrası dakikalar tehlikelidir lafı Kayode'nin pozisyonunu Altay'ın çıkardığı anda vücut buluyordu. Gaziantep, Kenan-Muhammed değişikliği hamlesi yaptı. Maçın en iyi ikilisi Altay, Vedat'tan Vedat'ın indirdiği topta Garry, ardından Twumasi'nin şutunda Kayode kaçırıyor, adeta ilk yarı pozisyonsuzluğunun öçlerini alıyorlardı. Yetmiyor Twumasi savunma arkasına kaçıyor ama golü de kaçırıyordu. Maç Rus rületine döndü, Kruse de karşı karşıya atamadı. Gaziantep ortaları tehlikeli olmaya başladı. Ozan ve Emre düşmüştü.. Kruse -Deniz değişti. Son dakikada Vedat ikinciyi attı.