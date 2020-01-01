Spor yazarları Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Galatasaray'ın Süper Lig'in 22. haftasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi.

Süper Lig'de 22. hafta karşılaşmalarınya BtcTurk 'u ağırlayan , rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti.

Karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 45. dakikada penaltıdan Adem Büyük kaydetti.

Bu sonucun ardından 42 puana yükselen Galatasaray averaj farkıyla Demir Grup 'u geride bırakarak üçüncü sıraya yükselirken, BtcTurk Yeni Malatyaspor ise 24 puanda kaldı.

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Spor yazarları Galatasaray ile Yeni Malatyaspor arasındaki zorlu mücadeleyi değerlendirdi.

Şansal Büyüka | Milliyet

Galatasaray ikinci yarı ile birlikte “ballı-börekli” haftaları 6’da 6 yaparak, yani en ufak fire vermeden bitirdi. Büyük başarı... Ancak bu 6 maçlık galibiyet serisinde Galatasaray’ın en fazla zorlandığı, iyi futbola uzak kaldığı maç, bu son Yeni Malatya maçı oldu.

Son haftalarda, hatta son aylarda büyük bir düşüş yaşayan Malatyaspor maça “şaşırtıcı” biçimde iyi ve “şiddetli” biçimde presle başladı. Daha dakika dolmadan, saniyeler sayarken öne bile geçebilirlerdi. Galatasaray’da her sıkıntıda olduğu gibi, daha dakika bir, Muslera “Ben buradayım” dedi.

Soldan Bifouma’nın bindirmeleri, driplingleri, Galatasaray savunma anlayışını sarstı, salladı. Malatya orta alanda da presin ve müdahalenin şiddetini arttırınca Galatasaray oyun kurmakta, zorlandı, sinirlendi. Bir anlamda tuzağa düştü. Bu dakikalarda Lemina “Dokuz canlı canavar” gibi ortaya çıktı, “Uçana-kaçana” müdahele etti.

Galatasaray’da Adem penaltıdan golleri atıyor ama, akan oyunda, yakalanan pozisyonlarda attığından fazlasını kaçırıyor. Adem unutmasın; kulübede artık Falcao ile Andone oturuyor. Onyekuru ile Emre Akbaba’nın da beklenen çizgilerinin gerisinde kaldığını söylemeliyiz. Emre ancak son çeyrekte şöyle bir göründü.

Galatasaray için fikstür avantajından doğan “Ballı-börekli” haftalar bitti. Galatasaray bu haftaları hasarsız geçerek, ile birlikte şampiyonluğun en güçlü iki adayından biri oldu. Bu iki adaydan gündüz maçında Trabzonspor’u, akşam maçında Galatasaray’ı izledik. Gördük ki, Trabzonspor sadece puan olarak değil, futbol olarak da Galatasaray’ın çok önünde... Galatasaray’ın bu Trabzonspor’u yakalaması, yenmesi ve geçmesi için çok daha fazlasına ihtiyacı var.

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Uğur Meleke | Hürriyet

Emre Akbaba’nın dönüşü, Türk futbolu için büyük kazanç. Sakatlıktan döndüğünden beri hemen hemen tüm maçlara imzasını attı, dün de araya sihirli koşuyu yapıp penaltıyı kazandıran oydu. Emre şu anda Türk pasaportlu futbolcular içinde benzeri olmayan bir adam. Ancak şunu da unutmamak lazım, onun mevkii “on numara” değil, “ikinci santrfor”. Klasik bir santrfor gibi gol yollarına giriyor, forvet koşuları yapıyor. Orta mesafe şutu var, kafayla gol atma becerisi var. Oynadığı her takımda santrfor kadar skor yapacak bir adam.

Ancak Emre gibi bir ikinci santrforla oynuyorsanız, takımın geri kalanını da ona göre şekillendirmeniz gerek. Galatasaray ligin ilk devresinde 4-3-3 oynuyordu; merkezde Nzonzi olduğu için Seri sağı, Lemina solu toparlıyorlardı. Ancak şimdi oyunda Emre Akbaba var, merkezde bir Nzonzi yok, Seri-Lemina’nın kaplamaları gereken alan çok büyüdü. O yüzden de kenar savunmasında Feghouli ve Onyekuru’nun yükü daha fazla. Eğer Emre gibi (veya Talisca gibi) ikinci bir santrforla oynuyorsanız, sol-sağ açıklarınızın savunma sorumluluğu olmalı. günlerinde Griezmann da ikinci santrfor rolünde oynuyordu, o yüzden de Simeone’nin sol-sağ açığı olmak demek, savunma yapmak demekti.

Ömer Üründül | Sabah

Ligin ikinci yarısında zirve yarışındaki rakiplerinin arka arkaya puan kayıpları sonucu şampiyonluk şansını arttıran Galatasaray sahaya çok moralli çıktı. Ancak Malatyaspor'un hırslı, temaslı, teslim olmayan futbolu 90 dakika boyunca devam edince ortaya zorluk derecesi yüksek bir karşılaşma çıktı. Agresif ikili mücadelelerin fazla oluşu, atmosferi de yükseltti. Galatasaray, tempolu oyunda zaman zaman top kaybı yaptı. Ama gol arayışlarını da hiç ihmal etmeyen bir anlayıştaydı. Devrenin son dakikasında gelen penaltı ile soyunma odasına galip gitmek çok önemli bir moral kaynağıydı. İkinci devre de korakor bir mücadeleye sahne oldu. Galatasaray, kupa yorgunu olmasına rağmen kontrol futboluna itibar etmedi ve sürekli dikine oynadı. Rakip de istekli mücadelesini sürdürüp, fırsat buldukça beraberlik golünün peşinde koştu. Karşılıklı ataklarla çok hareketli geçen ikinci yarıda heyecan üst düzeydeydi. G.Saray bulduğu pozisyonlarda ikinci golü atamayınca stresi de arttı. Sonuçta çok önemli 3 puanın sahibi oldular.

Erman Toroğlu | Fotomaç

Galatasaray şahsi becerilerle oynuyor. Topla fazla oynamışlar, yok bilmem ne yapmışlar, söylenen çoğu rakam hikaye. Malatyaspor çok tehlikeli akınlar yaptı. "Galatasaray tecrübeli bir takım, şampiyonluklara alışmış" diyorsunuz. Diyorsunuz da Malatyaspor karşısında inanılmaz tedirgin futbol oynadılar. Galatasaray'ın 1,5 yıldır çok iyi oynadığı maç sayısı bir elin beş parmağından fazla değil. Futbolda kazanmak herşey ise tamam. Keyif veriyor mu Galatasaray? Hayır! Malatyaspor deplasmanda oynamasına rağmen Galatasaray'a karşı elinden geleni yaptı. Dikkatli ve akıllı oynadılar ama puan çıkaramadılar. Tamam, onların rakipleri Galatasaray değil ama Malatya için alttan gelen tehlike çok daha fazla. Çünkü son sıralarda kımıldanma var. Dikkat etmezsen bir anda kendini düşme hattında bulursun.

Ahmet Çakar | Sabah

Galatasaray yukarıya iyice sokuldu... İyi de oynasa, kötü de oynasa özellikle sezonun ikinci yarısında kazanması gereken maçları kazanıyorlar. Bu da onları sakatlarına, problemlerine rağmen zirveye taşıdı. Falcao bir var bir yok ama yine Adem onun yerini tutuyor. Aslında dün birkaç pozisyonda o seviyede bir santrforun yapmaması gereken pas yerine şut tercihini kullandı. Şener ilk yarı çok aksadı... Kim ne derse desin Marcao ve Donk el bombası gibiler. Fedakâr ve istekli oynuyor görünüyorlar ama bir an öyle bir hata yapıyorlar ki sonucu ağır olabilir. Mesela dün gece... VAR tarafından ofsayt diye iptal edilen Donk'un hareketi çok manasız... Göstere göstere penaltıyı yaptırıyor. VAR ofsaytı tespit etmese maç belki de 1-1 olacak ve Galatasaray kazanamayacaktı. Galatasaray'ın zirvede devam edip, önemli maçlar kazanabilmesi için özellikle Onyekuru ve Feghouli'nin geçen yılki formlarını yakalamaları şart. Bu formlarıyla zirvedeki rakiplerine karşı etkili oynaması çok zor.

Bülent Timurlenk | Sabah

Dün Galatasaray'ın temel problemi maçı penaltıyla kazandığına göre çerçeveyi bulamamaktı. 14 maçtır kazanamayan A.Gücü'ne geçen hafta mağlup olan Malatya dün bir karakter koymaya çalıştı sahada. En iyi iki oyuncusunu gönderen takımın 1 puan ihtimali ile son düdüğe kadar mücadele etmesi onlar için artı puan ama Galatasaray açısından baktığınız zaman bu şampiyonluk yarışında iyi futbolla değil taraftarla ve Adem'in sırtından kazanılan 3 puan... Galatasaray son 20 yıldır Kadıköy'de kazanamıyor ama iki sezonda da kaybetmeyip şampiyon oluyor. deplasmanına yine iki ihtimali cebine koyup önde giden bir Terim takımı var.