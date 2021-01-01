Spor yazarları Galatasaray - Sivasspor maçını değerlendirdi

Galatasaray'ın, Sivasspor maçında bıraktığı iki puan spor basınında geniş yer buldu. Savunma hataları en çok eleştirilen konuların başında geldi.

Galatasaray, Ankaragücü'nün ardından Sivasspor'a da takıldı ve beş gün içinde beş puan bırakarak şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Liderliğini kaybeden sarı-kırmızılı takımı spor yazarları değerlendirdi.

Mehmet Demirkol - Fanatik

Terim, 2-2’den önce Falcao’nun arkasındaki üçlüyü değiştirmeye niyetlendiğinde buna neden gerek duydu acaba diye düşündüm. Çünkü bitiricilikte sorun olsa da baskıyı başlatan ekibin hep birlikte değişmesi riskli olabilirdi. Sivasspor nefes alamıyordu. Belki dar alanda daha kolay işler yapabilecek taze bir kuvvet istedi.

Bülent Timurlenk - Sabah

Galatasaray'da şampiyonluğa oynayan kadro havası yok. Teknik direktörünün ve kaptanının kontratı sona eriyor, yenileyen yok. Belhanda yolcu olduğunu biliyor, ilk 11'de… Ali Şaşal'ın 90+7'deki kurtarışları oyunun doğrusu, işini son dakikaya bırakan Galatasaray'ın büyük yanlışıydı. "Bu" Galatasaray şampiyon olamaz, yarışa devam için "Bir başka Galatasaray" çıkarmalılar Florya'dan…

Şansal Büyüka - Milliyet

Önce Donk kafa topuna yanlış çıkıp geriye sektirdi, sonra Linnes, kalecisine o topu kısa kesti, Gradel fırtına gibi araya girip golü attı. Sivas’ın ikinci golünde de gene aynı aktörler vardı. Fatih hoca her fırsatta “tuzaklar” diyor ya, bu defa “tuzak” kendi ekibinden geldi. Hem de Galatasaray’ın tam baskıyı kurduğu, golü aradığı dakikalarda... Bir değil, iki defa...

Bülent Tuncay - Karar

Galatasaray kazanabileceği hatta farka gidebileceği fırsatları yakaladığı maçta, defans hatalarıyla yediği gollerle yara aldı. Feghouli’nin henüz hazır olmadığı ortaya çıkarken Falcao herkesi şaşırtan performansı ile takıma dönüş yaptı. Aklımda ise şu soru kaldı; Terim, Luyindama ve Yedlin’e neden taktı?

Ahmet Çakar - Sabah

Ankaragücü maçında hakem yanlışları vardı ama dün gece Ali Şansalan kötü maç yönetti diyemem. Hatalar yaptı, örneğin; karna çarpan topu el verip frikik kullandırdı. Bir-iki faulde de hata yaptı ama oyunun genelinde Sivas'ı ya da kendini ezdirdi diyemem. Verilen penaltı yüzde yüz doğru bir karar. Oyun esnasında mesafe çok kısa olduğu için görülmeyebilir. VAR daveti doğruydu.