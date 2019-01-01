Spor yazarları Galatasaray - MKE Ankaragücü maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Galatasaray'ın sahasında Ankaragücü karşısında son dakikada yediği gollerle 2-2 berabere kaldığı mücadeleyi değerlendirdi.

Süper Lig'de 15. hafta karşılaşmalarında Ankaragücü'nü konuk eden , rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini 53. dakikada Sofiane Feghouli ve 83. dakikada penaltı atışından Younes Belhanda kaydetti.

Ankaragücü'ne beraberliği getiren goller ise 88. dakikada penaltı atışıyla İlhan Parlak ve 90+1. dakikada Stelios Kitsiou'dan geldi.

Bu sonucun ardından Galatasaray haftayı 24 puanla tamamlarken, Ankaragücü ise 10 puana yükseldi.

Spor yazarları, Galatasaray'ın evinde Ankara ekibiyle 2-2 berabere kaldığı bu karşılaşmayı yorumladı.

Mehmet Demirkol | Fanatik

Geçen yılın şampiyonunun asıl sorununun ne olduğunu anlamak da çok daha net mümkün oldu. Feghouli, Falcao ve Babel sahadayken net pozisyon kıtlığı hücum planının olmayışından. Artık futbol kaosla değil net şablonlar üzerinden yüksek fizikle oynanıyor. Galatasaray’da ne bir şablon var ve ne de fizik.

Galatasaray’ın fizik sorununun bu kadar büyük oluşunun sorumlusu kim? Sezon başı çalışması yapmayışı mı? Lig başlayalı 4 ay oldu. Bunu iddia etmek antrenman bilimine hakaret.

Uğur Meleke | Hürriyet

Dün Mütevazı Ankaragücü kadrosu, kendi yarı alanında kompakt durdu, Orgill’le kontra ataklar aradı ama muhtemelen onlar bile maça çıkarken İstanbul’dan bu kadar rahat bir puan çıkaracaklarını düşünmüyorlardı.

Galatasaray, şu anda ligde penaltıları çıkardığınızda en az gol atan üçüncü takım. Opta verilerine göre de en az net gol pozisyonu üreten ikinci takım konumunda. Sezon başından beri sahaya futbol namına hemen hiçbir şey koymadılar, rakipleri hiç izlemiyor/ tanımıyor gibiler. Bireysel olarak da Ömer Bayram dışında geçen yılın ilerisine geçmiş bir futbolcu görünmüyor.

Erman Toroğlu | Sabah

Kalitesiz bir maç. İki takım da top ayaklarına geçtikleri zaman bir şey yapmaya gayret ediyorlar. Pres yapmıyorlar. Biri topu alıp 60 metre hücum ediyor, sonra öteki takım topu alıyor, o da 60 metre hücum ediyor. Kimse baskı yapıp, rakibini üzerine çöküp, onu rahatsız edip, az enerji sarf etmiyor. Daha doğrusu edemiyor. Çünkü baskı yapamadıkları için 10 kişi nasıl ortak hareket edecekler? G.Saray'da 2-3 kişi bile aynı anda hareket edemiyor.

Rakibi boğman için en az 5-6 kişi pres yapacaksın. Rakibi, topu ayağından çabuk çıkartmaya, yani kontrolsüz top kullanmaya mecbur edeceksin. Ama nerede?Zaten maçın geneline baktığımızda iki taraftan biri kazansa, diğerine ayıp olurdu. Aslında A.Gücü ilk yarıda iki hücum topu doğru zamanda doğru yere soksa öne bile geçebilirdi.

Ömer Üründül | Sabah

Ama futbol enteresan bir oyun, cazibesi de burada. İki farklı skor avantajına sahipsin, rakip son altı maçını da kaybetmiş, sorunlarla boğuşuyor. Hücum silahları Orgill işi bırakmış, her topu eziyor ve kasıtlı hareketler yapıyor. 85.dakikaya kadar Ankaragücü'nün tek pozisyonu yok ama Marcao'nun acemice yarattığı penaltı ve gelen ikinci golle mucizevi bir sonuç ortaya çıkıyor. Muslera eline hiç top gelmeyen maçta 2 gol yiyor. Böyle bir ilginç tabloyu hatalı oyuncu değişikliklerine bağlamak yanlış bir yorum olur ama bir gerçek var ki Galatasaray futbol açısından tam bir kaosun içerisine girmiş durumda.

Şansal Büyüka | Milliyet

Aslında ikinci yarıda, bunca olumsuzluğa rağmen yakaladıklarını atabilse, gene de bu maçı farklı alırdı Galatasaray... Attıkları iki duran toptan; biri frikikten, diğeri penaltıdan...

“Falcao, Falcao” dedik, Falcao da çare olmadı. İstekliydi, gole susamışlığı belliydi, çalıştı, çırpındı ama başaramadı. Aslında Kulusiç’in amansız markajından kurtulamadı.

Fatih Hoca, geç kalmış olabilir ama artık ezberlenmiş kadrolardan vazgeçmeli... Selçuk oyuna her girişinde isyan çıkıyor ama rakip savunmanın arkasına tek etkili topu Selçuk attı ve Nagatomo’yu mutlak pozisyona soktu.

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Taylan Antalyalı geçen sezon Erzurum’da müthiş maçlar oynadı. Ankaragücü maçında da oyuna girdi, takımına penaltı kazandırdı. Galatasaray’ın ezberlenmiş kadrosu bu kadar kötü oynarken, Taylan Antalyalı daha fazla süre almayı hak etmiyor mu?

Bülent Timurlenk | Sabah

Galatasaray bu sezon imkânsızın şarkısını çalıyor. İlk yarıda Falcao'nun kafa vuruşu dışında pozisyonu yok. Sezon başından beri bu takımın en iyi futbolcusu Ömer Bayram ise, çıtayı oraya koyduysanız buna şaşırmamınız lazım.

2 oyun var. Biri hızlı ve dikine hücumlarla rakibi eksik yakalamak: ikincisi, set oyununda futbol aklını kullanıp rakibi eksiltip pozisyon yaratmak.

Ankaragücü'nün oyunu karşısında Galatasaray dün ikincisini yapmakta yoksundu. Bir duran top ve bir penaltıyla 2 golü buldular.