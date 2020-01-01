Spor yazarları Galatasaray - Kayserispor maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Galatasaray'ın konuk ettiği Kayserispor'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmayı yorumladı.

'u 4-1'lik skorla deviren sarı-kırmızılılar, ligdeki üst üste dördüncü galibiyetini aldı ve lider ile arasındaki puan farkını 5'e indirdi.

Bu sonucun ardından ligdeki galibiyet serisini dört maça çıkarırken, ligin son sırasına demir atan Hes Kablo Kayserispor'un üç puan hasreti ise altı maça çıktı.

Karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Adem Büyük, 21. dakikada Ryan Donk ve 64 ve 90+4. dakikalarda Sofiane Feghouli kaydetti. Hes Kablo Kayserispor'un tek golü ise 69. dakikada Muris Mesanovic'ten geldi.

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Spor yazarları, Galatasaray'ın Kayserispor karşısında aldığı 4-1'lik galibiyeti değerlendirdi.

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Mehmet Demirkol | Fanatik

Rakibin genel durumundan kaynaklanan dağınıklığını unutmadan Galatasaray’ın özellikle ilk 30 dakikadaki oyununun ne kadar parlak olduğunu söyleyelim. Baskı sonrası topu dolaştırma hızlıyla yaratılan tempo dikkat çekiciydi. Kayserispor hiç işin içine giremedi. İki savunma kanadını birden hücumun temel unsuru yaparak hücum alanını genişlettiler. Ve asıl önemlisi pas isabeti ve top dolaştırma hızı neredeyse ikiye katlanmıştı. Tabii Mariano’nun harika pasında Adem’in kadife vuruşuyla gelen erken golün hem takım/tribün hem de rakip üzerinde yarattığı etki de ateşleyiciydi. Muslera her zaman olduğu gibi çok net bir pozisyonu çıkarınca bu kimya kesintiye uğramadı. Yavaş yavaş azaldı ama bitmedi. Bu tip sıkıntıda dağınık bir rakibe karşı önemli 3 eksikle çıkılan maçta doğru bir tercih ve doğru bir uygulamaydı uygulanan oyun.

Erman Toroğlu | Fotomaç

Galatasaray net bir sonuç aldı. Tamam da rakibi nasıldı, ona bakmak lazım. Rakibe göre Galatasaray'ın oyunu iyi mi? Eh işte... Peki Galatasaray'da kımıldama var mı? Biraz. Galatasaray'da artık şekiller yavaş yavaş belli olmaya başladı, biraz gecikmeyle de olsa. Orta sahanın kralı Lemina, o belli. Dün oynamadı, oynamadığı da belli oldu. Lemina olsa Belhanda'ya yer yok. Çünkü Belhanda ile Emre Akbaba oynadığında ikisi bir iş yapıyorlar. 'Hangisini tercih edersin' derseniz 'Emre' derim. Zaten Belhanda yedek kalmayı kabul etmiş durumda. Öyle isyan eder şekilde futbol oynamıyor. Koca maçta bir iki top atacak, gerisi yok. Bu Galatasaray'da sezon başında 'Adem Büyük ile Ömer Bayram banko oynayacaklar' deseler 'hadi ya oradan' derdim. Ancak ikisinin de futbol ahlakı üst düzey. Kapasitelerini en üst noktasına kadar zorluyorlar. Zaten önemli olan da bu. Feghouli'de kıpırdanma var. O iyi olmaya başladığında Galatasaray'da çok şey iyi oluyor.

Ömer Üründül | Sabah

Sonuçta Galatasaray favori olduğu maçta 3 puanı hanesine yazdırmış oldu. Dün gecenin en başarılı ismi Ömer Bayram'dı. Fizik gücü, iyi pas ve ortalarla takımına büyük katkı sağlıyor. Seri, iyi çalışan ve orta sahada ağır yük çeken bir diğer oyuncuydu. Fatih Terim riskleri seven bir hoca. Tabii rakibe göre bir kadro kurmuş ama benim futbol mantalitem, Belhanda-Emre Akbaba'nın bir arada olduğu orta sahayı kabul etmiyor.

Şansal Büyüka | Milliyet

Bu maçın akılda kalan hoşluğu ne derseniz; tartışmasız Donk golü derim. Göğsüyle kontrol edişi, yere düşmeden yaylanarak vuruşu tek kelimeyle muh-te-şem-di... Benim için tartışmasız haftanın golü... Yılın en iyi gollerinden birine de aday olacağından hiç kuşkunuz olmasın. Galatasaray için bir başka hoşluk, Onyekuru ile buluşması oldu. Onyekuru bıraktığımız yerden başlarsa, Galatasaray’ın hücum hızını ikiye-üçe katlar, gol sayısına da direkt ya da dolaylı ciddi katkı yapar. Nitekim girdi, Fegouli’ye asistini yaptı.

Bu Galatasaray karşısındaki Kayserispor takımı kadro alarak çok değişmiş olsa bile, futbol olarak, ligde kalacak puanları toplayacak umudu vermedi. Açık olalım, ligin dibine yerleşmiş bir takımın, umudunu sürdürebilmesi için, rakipler kim olursa olsun radikal sonuçlara imza atması gerekiyor. O ışığı Kayserispor’da göremedik. Süper Lig’in ikinci yarısı başlayalı henüz üç hafta oldu. Galatasaray zirve ile arasındaki 10 puan farkı 5’e ind"irdi. Yazıyı Fatih Terim’in artık klasikleşmiş sloganı ile bitirelim: Galatasaray bitti demeden bitmez.

İlker Yasin | Hürriyet

Tepedeki 6 takım arasındaki puan farkı yukarıdan aşağıya sadece 6. Ve önümüzde 14 uzun hafta var. Öğrenmek, bir düzeltme sürecidir. Kendini düzeltmek, kendini yükseltmektir. Tecrübenin hamle yaptırmadığı, kişileri korumacı ve pasif kıldığı bilinir ama öğrenmenin, kendini düzeltmenin yaşı da yoktur. Terim ligin ilk yarısındaki yanlışlarını iyi analiz ederek daha atletik, hareketli, mesafe kat eden bir takımı Kadıköy’e 42 puanla götürmenin hesabını yapıyor. Luyindama ve Onyekuru’nun yokluğuna yanarken geçen hafta Falcao ve Saracchi’nin sakatlıkları ve Lemina’nın cezası nedeniyle hamle oyuncularına başvurdu Terim. Ve Falcao ile Andone’nin yedeği Adem maçı 5. dakikada kopardı. Mariano’nun ortasında ön direk koşusunu harika yapan Adem, golü erken buldu.

Ahmet Çakar | Sabah

Galatasaray'da Donk diye enteresan bir oyuncu var. Nereye koysan iyi kötü oynuyor. Asıl yeri orta saha ama sezon sonuna kadar stoper devam edecek. Ama dün gece öyle güzel bir gol attı ki hocası Fatih Terim bile kenarda utanmasa şampanya patlatacaktı. Gelen ortayı göğsüyle mükemmel yumuşattı, döndü ve yarım rövaşatayla da görünümü harika bir gol yaptı. Adem Büyük, Falcao'nun yedeği durumunda... O da benzer gollerinden birini attı. Mariano sağdan kesti, ön direkte tamamladı. En önemli özelliği çabuk oluşu ve vuruş tekniğinin iyi olması. Fakat Galatasaray'da hâlâ savunma zafiyeti devam ediyor. Bu bazen yan toplarda ortaya çıkıyor, bazen defansın arkasına atılan toplarda. Sonuçta puan tablosunda Galatasaray takımı yavaş yavaş rakiplerinin ensesinde... Ama şayet Galatasaray ensenizdeyse bu durumdan çok korkmalısınız.