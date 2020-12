Spor yazarları Galatasaray - Göztepe maçını yorumladı

Göztepe'yi üç golle geçen sarı-kırmızılı ekipte Taylan Antalyalı'nın performansı spor yazarlarından tam not aldı.

Süper Lig 'de 14. haftada 'yi ağırlayan , rakibini 3-1 gibi rahat bir skorla geçti. Fatih Terim'in cezası nedeniyle takımın başında yer almadığı maçta gösterilen performans spor yazarlarının beğenisini kazandı.

İşte o yorumlardan göze çarpanlar...

Uğur Meleke - Hürriyet

Dün akşam Telekom Stadı’nda iki devrede iki ayrı evrenden iki ayrı maç izledik adeta! İlk 45 dakika bir Ligi müsabakası gibiydi. Sıfır baskı, sıfır yakın temas, sıfır stres. Ayağa oynayan, seri pasla hücum etmeye çalışan ve top kendilerinde olmadığında seyreden iki takım! Elbette böyle bir 45 dakikanın neticesi yüksek kaliteli tarafın lehine olacaktı. Galatasaray ilk 45 dakikayı sadece 2 faul yaparak, rakip ceza sahasında topla oynamada 20’ye 2 ezici üstünlük ve tabelada da 2-1 galibiyetle bitirdi. Göztepe’nin de 46-60 arası iyi oynadığını, önde baskı sonucu birkaç pozisyon bulduğunu da söyleyebiliriz. Eğer o dönemde ikinci golü bulabilseler maçın gidişatını değiştirebilirlerdi ama 63’te sahneye Galatasaray’ın bu sezonki kader adamı Taylan Antalyalı çıktı. Araya attığı mükemmel pasla çekti maçın fişini. Göztepe’nin de 46-60 arası iyi oynadığını, önde baskı sonucu birkaç pozisyon bulduğunu da söyleyebiliriz. Eğer o dönemde ikinci golü bulabilseler maçın gidişatını değiştirebilirlerdi ama 63’te sahneye Galatasaray’ın bu sezonki kader adamı Taylan Antalyalı çıktı. Araya attığı mükemmel pasla çekti maçın fişini.

Mehmet Demirkol - Fanatik

Galatasaray, mükemmele yakın bir alan paylaşımı/baskı ve pas trafiği sağladı. 12. dakikadan sonra Göztepe, oyuna net şekilde hükmetti. Taylan'ın 3. goldeki becerisi ise büyük takımların ihtiyaç duyduğu dokunuşlardan biriydi. Göztepe oyuna Karagümrük’ün oyun şablonu üzerinden başladı. Ama maç başında ne savunma merkezi aynı seviyede pas dağıtabildi, ne de elde Biglia ve Aatıf’ın merkez orta saha performanslarına sahiptiler. Diagne’nin arkasındaki 4’lü hareketli ve becerili grup, nefes aldırmayan bir baskı yapınca plan yürümedi. 12. dakikada maç 2-0 olmuştu ama daha fazlası da olabilirdi. Galatasaray, mükemmele yakın bir alan paylaşımı/baskı ve pas trafiği sağladı. Galatasaray 2-0’dan sonra istediği hızlı akınları istediği seviyede yapamadı. Oyunu verdiler. Taylan 3. goldeki becerisiyse bu tip sıkışan oyunlarda büyük takımların ihtiyaç duyduğu dokunuşlardan. Zirve için bunlar olmazsa olmaz.

Şansal Büyüka - Milliyet

Bazı maçlar var; bir dakikası doksan dakikaya bedel olan... İkinci yarının başlangıç dakikalarıydı... Yakın plan çekimden çok açık gördük. Taylan kafasını kaldırdı, topu rakip savunmanın arkasına öyle bir attı ki, 40 yıllık postacı, elindeki zarfı adresine bu kadar rahat teslim edemez. Allah’ı var; Feghouli, Taylan’ın bu her türlü övgüyü hak eden muhteşem pasını, bir kuyumcu inceliği ile işledi, kontrol etti, ne bir santim geriye, ne bir santim ileriye, mıknatıs gibi hükmetti ve rakip oyuncunun ve kalecinin en ufak müdahalesine izin vermeden Galatasaray’ı rahatlatan golü attı. Hayret, Galatasaray bir devre falan oynar, ikinci yarılar idare ederdi. Bu defa ilk çeyrekten sonra sazı Göztepe’ye bıraktı. İlk yarı böyle bitti, ikinci yarı böyle başladı... İşte bu sıkıntılı dakikalarda Taylan-Feghouli’nin sanat eseri ortaya çıktı ve hem Galatasaray’ı, hem de maçı kurtardı. Sonuç ne olursa olsun, Galatasaray eski gücünde değil... Eğemiyor, bükemiyor, hapsedemiyor. Hatta rakiplerinin oynamasına, daha da önemlisi sıkça pozisyon bulmasına izin veriyor. Göztepe’nin kaçırdıklarını şöyle bir düşünün... Galatasaray o kadar pozisyona giremedi, ama girdiklerini sonuçlandırmasını bildi.

Bülent Timurlenk - Sabah

Taylan, Selçuk İnan'ı hatırlatan asisti yaptığında dakika 62 idi ve 2-1 önde olan Galatasaray, 17 dakikadır baskı yiyor, Göztepe her an beraberliği bulacak futbolu oynuyordu. Geldiği günden bugüne 22 gol, 21 assitle tabelaya en çok katkı veren isim olan Feghouli, usta işi golü attığında akıllara elbette ki Hatay maçı geldi. O gün de Galatasaray 1-0 önde ve rakipten baskı yerken ikinci golü bulmuş ve tabelanın fişini çekmişti. Çekemediğinde olan zaten Kayseri beraberliğiydi... Kalede İrfan Can, defansın göbeğinde Alpaslan gibi çok önemli eksikleri olan Göztepe, ilk 13 dakikada kalesinde iki golü gördüğünde kroki olmuştu ama nakavttan kurtaran Soner oldu. Kalitesi kısıtlı bir kadro ile mücadele ettiler, rakip yarı sahada 6 kişiyle baskı yaptılar ama Galatasaray sezonun ilk haftasında Gaziantep'i defans arkasına derin oynayıp cezalandırdığı seviyesinden uzak olunca Feghouli'nin golüne kadar oyuna ortak oldular. G.Saray'da Feghouli vazgeçilmez. Arda ve Belhanda çok çalıştı. Taylan fişi çeken yardımcı aktördü.

Kemal Belgin -

Galatasaray deplasmanına gelmiş olan Göztepe anlaşılan o ki, geçtiğimiz haftaki Karagümrük’ü izlememiş. Yani G.Saray’a karşı ‘Saldım çayıra, Mevla’m kayıra’ misali her tarafı acık, her alanı genişlemiş bir Göztepe olarak çıktı karşımıza. Hâl böyle olunca da G.Saray daha dördüncü dakikada Emre ile öne geçiverdi. Sonra Kaptan Arda ortaya çıktı, Göztepe hâlâ aynı kafada oynuyordu. G.Saray ise bu müsabakayı benim notlarıma göre 66’ya kadar 10 kişi oynayacaktı.Çünkü Diagne'nin ayakta duracak hali yoktu. Ekstra maçlar haftasına rakiplerinden uzaklaşma umudu taşıyan G.Saray’ın dün akşamki kadrosu acaba gelecek maçlar için ne gibi bir umut verdi? Göztepe’nin maçın ilk 15-20 dakikası, ikinci yarının büyük bölümünde rakibini sahasına hapsederek kaçırdığı pozisyonları dikkate alırsak yarını tahmin etmek pek mümkün olmayacak.