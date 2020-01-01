Spor yazarları Galatasaray - Göztepe maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Süper Lig'in 33. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-1 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi.

Süper Lig'de 33. hafta karşılaşmalarında 'yi ağırlayan , rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti.

Bu sonucun ardından Galatasaray'ın ligdeki sekiz maçlık galibiyet hasreti sona ererken, Göztepe ise ligdeki üst üste yedinci maçında da puan kaybı yaşadı.

Karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Marcelo Saracchi ve 81. dakikada Emre Akbaba ve 90+7. dakikada Yunus Akgün kaydetti.

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Spor yazarları, Galatasaray - Göztepe mücadelesini değerlendirdi.

Mehmet Demirkol | Fanatik

Hedefsiz iki güçlü takımın karşılaşmasında seyirci de olmayınca, oyun kalitesi ve tempo dün maçın büyük bölümünde olduğu gibi yerlerde sürünebiliyor. Bu çok da eleştirilecek bir durum değil. İlginç olan bu kadar düşük tempolu ve pozisyonların açık şekilde yaşandığı bir maçta bu kadar VAR’a ihtiyaç duyulması... Duyulmasa da VAR’ın her şeye karışması... VAR’ın başrolde olması... Ve ne ilginçtir ki bazen en karışması gereken yerde de susmaması... Maçla ilgili muhtemelen en çok konuşulacak olan VAR kararları olacak. Ancak aslında Terim ve Palut gibi ilk ve son jenerasyondan çok iddialı iki teknik adamın takımlarına neredeyse hiç dokunamamış olmalarına da genişçe bir bölüm ayrılmalı. Evet Temmuz’un sonuna doğru hedefsiz kalmış iki büyük camianın takımını motive etmek kolay değil. Ancak bu kadar iddialı iki teknik adam söz konusuysa durum biraz farklı olmalı.

Uğur Meleke | Hürriyet

Elbette dünü sadece hedefsizlikle açıklamak doğru değil. Açıklanamayan şeyler de vardı sahada: Atınç’ın ilk yarı biterken Adem’i, ikinci yarının başında Feghouli’yi bariz ve gereksiz itişleri mesela. Okan Kocuk’un neredeyse tek bir pası isabetli verememe durumu... Son 5 penaltıyı kalecilerin sağına atmış Adem’in topun başına gelip yine aynı yere vurması... Ciddiyet zafiyetiyle kulübüyle alay eden Belhanda’nın tahtaya ikinci penaltıcı olarak yazılması... Tüm bu olumsuzluklara isyan eden Emre ve Napoleoni’yi ayırabiliriz diğerlerinden. Dünkü tabelayı da onlar belirlediler zaten.

Serdar Ali Çelikler | Habertürk

Şimdi hayatında 5-10 kez futbol oynayan herkese soruyorum:

Bir futbolcu, topa vurduktan sonra, doğal olarak yerden bir miktar havaya kalkan ayağını rakibe değmesin diye neresine soksun? Futbol oynayan herkes ama herkes bilir ki futbolcu topa vururken ayak bir miktar havaya kalkar ve inerken de geç kalmış rakibin bir yerine çarpabilir. Bu müdahalenin topla, topu engellemeyle ya da faul ile rakibi oyundan düşürmekle bir ilgisi yoktur. Bizim hakemlerimiz hadi fizik bilmiyorlar; "topa vururken bir miktar havaya kalkan ayak öyle havada saatlerce duramaz, oyuncu da ayağını bir tarafına sokamaz" durumunu anlayamıyorlar. Ama futbolu da bilmiyorlar.

Maça gelince.. G.Saray ve Göztepe bitse de gitsek havasındaki maçta olabildiği kadar oynadılar. Bir penaltıyı 2 kez kaçırmalarından belli zaten konsantre sorunları. Her iki takımın da birkaç futbolcusunun bugünden tatile çıkacağını tahmin ediyorum. Emre Akbaba; bu manasız ve hakemler tarafından katledilen bir maça dair gözlerimizin pasını silen golü ile bir nebze güzellik kattı.

Osman Şenher | Milliyet

Galatasaray istenen, arzu edilen düzeyde değil, bunu hepimiz biliyoruz. Oynadığı futbolu da ne övmek lazım ne de çok kötü demek lazım. Futbolcular kafalarında sezonu bitirmişler. Zaten onlar da duyuyorlar gidecek futbolcular, gönderilmek istenenler... Konsantrasyonları dip yapmış.

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Ligin bitmesine bir maç kaldı. Galatasaray’ın son maçı ile deplasmanda. O maç da çok zor geçecek. Kırmızı-beyazlılar Göztepe’den daha dirençli bir takım. Yapacak fazla bir şey yok. Sevabı ve günahıyla bu sezon böyle bitecek. Düşünebiliyor musunuz, takımda penaltıyı atacak futbolcu bile yok. Defansın yediği gole bakıyorum, Marcao beğendiğim bir oyuncu olmasına rağmen topa müdahale edemiyor. Napoleoni kafayı rahatça vuruyor ve golünü atıyor.

Hadi bunu da geçelim. Santrforsuz bir takım hücumda fazla etkili olamıyor. Saracchi ve Mariano orta yapsa kim kafa vuracak? Adem bir yere kadar.

Yok işte! Kadro mühendisliği inşallah bu sene hatasız yapılır. Her şeyden önce takımın fizik gücü, hırsı önümüzdeki sezon daha fazla olması gerekir. İzmir ekibi sezonu kapamış

Metin Karabaş | Fanatik

İlk beş dakika Galatasaray'ın sağlı sollu korner atışları ile geçildi. Fatih Terim'in takımı her ne kadar oyuna hakim olsa da, ceza sahasına girme konusunda başarısızdı. 22'de Ahmet'in Beto'ya verdiği geri pasta Beto'ya baskı yaparak topu kazanan Adem, golünü attı, 'VAR' sonrası Koray Gençerler golü iptal etti. Bu kararı, hangi müdahaleye göre verdiğini anlamak pek mümkün olmadı. Galatasaray ilk yarı boyunca rakip yarı alanda oynasa da, skoru değiştiremedi.