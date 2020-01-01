Spor yazarları, Galatasaray - Gençlerbirliği maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni 3-0 yendiği maç için değerlendirmelerde bulundu.

Ali Ece (Fanatik)

Onyekuru’nun hızı, bizim lig ortalamasının o kadar üstünde ki ona en kaliteli pas atılmasa bile topla buluşup etkili oluyor.

Hele iyi paslar gelince Onyekuru maçı koparıyor: İlk 22 dakikada Seri beş kez Onyekuru’yu savunma arkasına kaçırdı.

Daha fazla takım

Zaten maçın başında Ömer’in çok iyi kullandığı kornerde Donk’un golü erkenden gelince , ’ne sürpriz imkânı bile vermeyeceğini gösterdi.

Ömer’in ligdeki 10. asistine imza attığı kornerde topu gönderdiği yerde hem Falcao hem de Donk yükselirken rakipten sadece bir oyuncu o da kıyıdan köşeden topa doğru yükseliyordu.

Galatasaray maçın kalanında da o pozisyondaki gibi Ankara ekibini sürklase etti.

2. golde Mariano sezonun 2. yarısında döndüğü fabrika ayarlarının alameti farikası ‘Al da at’ paslarından birini verdi. Falcao bir de 69’da özel fırsatçılığını konuşturdu. Lemina yokken Emre yerine defansif açıdan daha savaşçı olan Taylan tercihi doğruydu.

Uğur Meleke (Hürriyet)

Son çeyrek asrın Süper Lig’de en başarılı takımı 12 şampiyonluk ve 8 Kupası ile Galatasaray’dı.

Ve bu başarıya ulaşırken çok önemli de bir meleke kazandılar: Bir sezonda Galatasaray son bölüme yarış içinde girerse şampiyon oluyor. Galatasaray’ın genetiği oldu artık adeta bu.

Galatasaray’ın son 12 şampiyonluğunun sadece beşinde ilk devreyi lider bitirdiğini görüyoruz. Tam yedi kez devreyi lider bitirmediği halde, ikinci yarılarda geri dönüp şampiyon oluyor.

Hatta bunların beşinde devre sonunda ilk ikide bile değil. Tabii ki çeyrek yüzyıllık bu geleneği, o 25 yıla damga vuran Fatih Terim’den ayrı okuyamazsınız.

Bu yıl da Terim’li Galatasaray, ilk devreyi yedinci tamamladı; ama Mart başı itibariyle zirvenin ortağı.

Bizde ligin iki devresi bazen birbirinden o kadar farklı oluyor ki, birine apertura (açılış), diğerine clausura (kapanış) ligi deseniz yeridir. Bu ülkenin ‘clausura ligi’ ustası da Galatasaray.

Şansal Büyüka (Milliyet)

Galatasaray takımını “Maraton” koşan atlete benzetiyorum. Uzun mesafeli bu yarışa her yıl sakin başlıyor, genellikle gerilerde kalıyor, hatta gözden kayboluyor. Galatasaray’ı iyi bilmeyenler “Yarışa havlu attı” sanıyor.

Oysa öyle değil... Galatasaray usta bir koşucu gibi nefesini ayarlıyor, gücünü ayarlıyor, mesafeyi ayarlıyor, mesafe kısalmaya başlayınca hızını arttırıyor, önde koşmaktan yorulan rakiplerini geride bırakıyor ve genellikle yarışı hedefe vararak tamamlıyor.

Süper Lig’in 2020 sezonunda değişen bir şey yok. Galatasaray, aynı Galatasaray... “Gözden kayboldu, havlu attı” diye düşünülürken, her sezon olduğu gibi önce gölgesi, sonra kendisi göründü. Sakin ama kararlı geliyor. Heyecanlanmıyor, telaş yapmıyor, eli-ayağı birbirine dolaşmıyor.

Yarıştığı rakiplerini birer birer geçmeye başladı. Elbette halen önünde ve yanında “kararlı” biçimde yarışan rakipleri var. Ama hepimiz biliyoruz ki, Galatasaray buraya kadar getirdiği yarışı, bundan sonra bırakmaz. Belki geçilir ama kilometrelerce süren yarışı son metresine, son nefesine kadar kovalar.

Serdar Ali Çelikler (Habertürk)

Galatasaray bu ligde şampiyonluk için nasıl bir kadro kurulması gerektiğinin birebir örneği...

Galatasaray, ile birlikte en kuvvetli şampiyonluk adayı. Artık çok anormal bir gelişme olmazsa misal dramatik bir sakatlık yaşanmazsa, 10 hatta 9 kişi kalınan bir maç olmazsa, potansiyel 51 puanın 45-47'sini alacağını tahmin ediyorum.

Haftaya Sivas deplasmanından 3 puanla dönerlerse çok önemli avantaj elde ederler. Beraberlik de kötü skor olmaz Galatasaray için.

Bu maçtan sonra, ve Trabzonspor maçları dışında tüm maçlarda kesin favoriler.

Hep söylediğim gibi Galatasaray 2-3 puanlık küçük farklarla şampiyonluktan olursa bunun sebebi ligin 2. yarısındaki performansı ile değil ilk yarıdaki berbat süreç dolayısıyla olacak.

Ömer Üründül (Sabah)

Galatasaray bu galibiyetle 8'de 8 yaparak büyük bir moral depoladı. Artık ile yapacakları final gibi maça odaklanacaklar.

Dün en çok Mariano'yu beğendim. Seri'deki çıkış süratle devam ediyor. Falcao klası ile yine 2 gol attı, kaçırdı da... Ama hâlâ fizik olarak yeterli değil.

Dünkü maçın bir ilginç yanı daha vardı; Gençlerbirliği hiç pozisyon bulamadı ama rekor sayıda korner (10) kazandı.

Son notum da Fernando Muslera ile ilgili. Baiano'nun tam 90'a giden füzesini, iddia ediyorum şu anda dünyada ondan başka kurtaracak kaleci yok.

Bülent Timurlenk (Sabah)

Geçen hafta Kadıköy'de 3-1 kazanırken 285 pas yapan Galatasaray dün ilk yarıda 263 isabetli pas yaptı. İsabetli olumlu bir kelime ama futbolda bir gerçek var: Dikine ve hızlı oynadığınızda, rakibi eksik yakaladığınızda golü atmak en kolayı. Önce Mariano'nun sonra Feghouli'nin Falcao'ya nefis asistleri ve ustanın öldürücü vuruşları.

Aksayan var mıydı? Vardı elbette.

Saracchi'nin kuvvetlenmesi gerekiyor.

Ömer kornerden asistlerine devam ediyor ama Taylan ile orta sahadaki top organizasyonunda eksik kalıyorlar. Oyun Seri'nin üzerinden Onyekuru'ya ve Mariano-Feghouli arasında dönüyor.

Lemina döndüğünde Seri'yi öne atıp bu sıkıntıyı da çözecekler gibi görünüyor.

Aslan şimdi en keskin viraja giriyor.

Önce Sivas deplasmanı, sonra Beşiktaş derbisi. Bu hızlı oyun ve defans organizasyonu ile yolları açık.

Ahmet Çakar (Sabah)

Galatasaray doludizgin gidiyor. Öyle mükemmel, harika oyun da yok ama özellikle kendi evinde birden maçı kopartıveriyorlar.

Galatasaray'da bazı oyuncular inanılmaz kritik. Onlar iyiyken Türkiye'de sarı-kırmızılı ekibin yenemeyeceği takım yok.

Haftalar önce 7. sıradayken art arda kazanarak şampiyonluğun en önemli ortaklarından biri oldular.

Düşünebiliyor musunuz, 'İlk 3'e girer mi, giremez mi' diye tartışırken 'Şampiyon olacak galiba' dediğimiz durumlara geldik.

Maç hakemsiz de oynanırdı, kritik fazla pozisyon olmadı. Gençlerbirliği de fazla sıkmadı. O halde Arda Kardeşler için de çok iyi maç yönetti demek zorundayız.

Erman Toroğlu (Fotomaç)

Bu Muslera, Türkiye'ye gelen yabancı oyuncular içinde parasını yüzde 100 hak eden bir oyuncu.

Özellikle bir kalecinin kötü oynadığı maçlar, hatalı oynadığı maçlar olacaktır. Muslera'nın hatası olmadı mı?

Oldu… Şöyle bir bakalım; yüzde 5 değildir! Dün gece de o serbest vuruşu üst köşeden çıkarmak her kalecinin harcı değil. Resmen boyunu uzattı.

Galatasaray hem maçı, hem de bu maçta takım olarak oynamaya başladı. Birbirleriyle iyi yardımlaştılar, sahaya iyi yayıldılar, tam bir orkestra havası verdiler..

Mehmet Demirkol (Fanatik)

Galatasaray geçen yıl bu zamanlarda evindeki baskı oyunlarıyla şampiyonluğa ulaşmıştı. Bu yıl lige başlarken salt set oyunlarıyla oyun kurmaya çalıştılar ve zorlandılar.

Şimdiyse top sahip olduğu maçlarda dahi çok hızlı boş alana dönmeye çalışan bir geçiş oyunu sergiliyorlar. Bu kadar kısa sürede bu kadar değişebilmek gerçekten ilginç.

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Bu, kuşkusuz Emre ve Onyekuru’nun kadroya dahil oluşu ve Feghouli’nin yeniden doğuşuyla mümkün oldu. Lemina’nın yokluğunda geçen hafta Belhanda bu hafta Taylan’la da başarılı olabilmek de değerli.

Bütün bunlar Marcao, Ömer, Seri ve Mariano’nun topu hızla hiç beklemeden boş alana aktarmak için gösterdikleri yoğu çabaya dayanıyor.

Sağdan sola, özellikle derinliğe atılan toplarla Galatasaray kontrol edilmesi zor bir dinamizme ulaştı. Dün kendilerini çok yormadan düşük viteste kazandılar. Falcao ve Onyekuru biraz dikkatli olsa çok daha büyük fark da mümkün olabilirdi.