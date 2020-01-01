Spor yazarları Galatasaray - Gaziantep maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Galatasaray ile Gaziantep arasında 3-3 biten olaylı maçı yorumladı.

Süper Lig'de 28. hafta mücadelesinde , Gaziantep FK karşısında sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı ekip ligde üst üste dördüncü maçında puan kaybı yaşadı.

Galatasaray'ın gollerini 36. dakikada Radamel Falcao, 40. dakikada Younes Belhanda ve 66. dakikada Sofiane Feghouli kaydetti.

Konuk ekibe beraberliği getiren goller ise 17. dakikada Papy Djilobodji ve 78. dakikada Patrick Twumasi ve 90+15. dakikada penaltı atışıyla Alexandru Maxim'den geldi.

Daha fazla takım

Öte yandan Galatasaray, Ahmet Çalık'ın maçın 55. dakikasında doğrudan kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişiyle tamamladı.

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Bu sonucun ardından Galatasaray haftayı 51 puanla dördüncü sırada tamamladı.

Spor yazarları, Galatasaray ile Gaziantep arasında 3-3 biten olaylı maçı yorumladı.

Ali Ece - Fanatik

Ahmet Çalık belki de atılmak yerine bırakıp gole razı olmalı, takımını bu kadar uzun süre eksik bırakmamalıydı çünkü Galatasaray, 10 kişiyken bile gördüğümüz gibi gol atabilecek ofansif güce sahip ancak bu kadar savunmacı eksiği varken 11 kişi bile doğru defansif organizasyonu yapmakta zorlanıyor. Ligin en iyi yedek kalecisi Okan’ın kurtarışlarına yazık oluyor!

Erman Toroğlu - Sabah

Maç bitiyor, işte tecrübeli kaleciyle tecrübesiz kaleci farkı. Muslera bu topu bu kadar fazla vakit geçirmeden, hakemin ve rakibin psikolojisini de tartarak çok güzel şekilde oyuna sokardı. Bütün bunlar yaşanmazdı Galatasaray açısından. Çünkü endirekt vuruştan sonra hakemin verdiği penaltı kararı doğru...

Levent Tüzemen - Fotomaç

Falcao'nun sakatlığından sonra dizi olacak olaylar yaşandı. Antep 3-2'yi buldu. Hakem Alper Ulusoy, verdiği golü VAR'dan uyarı ile iptal etti. Sonra uydurma bir kararla kaleci Okan'a topu elinde fazla tuttun dedi. Bu endirekt atış sonucu Sekidika'nın sebebiyet yerdiği penaltı ile maç 3-3 bitti ve Galatasaray önce Rize'de Yaşar Kemal Uğurlu, sonrada Gaziantep önünde Alper Ulusoy'un kararlarıyla yarış dışı bırakıldı. Tebrikler MHK, tebrikler ey Türk hakemleri..

Şansal Büyüka - Milliyet

Galatasaray aslında iki maç yaptı... Gaziantep ile mücadele ederken kendi içiyle de mücadele etti… Golcüleri atmaya çalıştı, başarılı oldu, savunma adamları yemek için çalıştı, ilginçtir onlar da başarılı oldu… Sonuçta Galatasaray önce Gaziantep’le, sonra Galatasaray’ın hücumcuları, kendi savunmacıları ile berabere kaldı... Kaleci Okan son dakikalarda mutlak tehlikeleri önledi ama uzatmada penaltıya giden pozisyonu da başlatan adam oldu...