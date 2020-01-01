Spor yazarları Galatasaray - Gaziantep FK maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Galatasaray'ın Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi.

Süper Lig'in ilk haftasında ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Sarı Kırmızılılar, Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 3-1 kazanarak sezona galibiyetle başladı.

Galatasaray'a üç puanı getiren golleri Radamel Falcao (8' pen. ve 40') ile Emre Kılınç (28') attı.

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Konuk ekibin tek golü ise Andre'nin (53') ayağından geldi.

Spor yazarları, Galatasaray'ın Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi.

Şansal Büyüka | Milliyet

Galatasaray’da az ama önemli takviyeler var. Mevcutların ortaya çıkışı var. Örneğin Falcao, geçen sezon olduğu gibi “sakat raporu” almazsa, bu ligin kralı olur. Eğer ’da kalacaksa Sörloth fırtınasına rağmen gene de ligin kralı olur. Omar’ı beğendim. Hücum gücünde Mariao’dan eksiği yok, fazlası var gibi göründü. Üstelik savunması, Mariano’ya oranla çok daha güçlü. Emre Kılınç’ı Macaristan maçında çok beğenmiştim. İlk maçında da çok akıllı bir gol attı. İki kenarda oynar, forvet arkası oynar, araya top atar, iyi şut çeker, eee her sezon 8-10 gol yapar, daha ne olsun. Galatasaray için bir başka kazanç ön liberoda oynayan Taylan oldu. Çok dolaşıyor, çok çalışıyor. Luyindama’nın bu kadar aradan sonra dönmesi iyi ama henüz ağırlığını üstünden atabilmiş değil. Galatasaray’ın cılız rakip ataklarda bile arkasına top kaçırmasına dikkat etmesi gerekiyor. Savunma anlayışında sıkıntı olduğu çok açık.

Uğur Meleke | Hürriyet

Galatasaray’ın iki yeni (Arda-Emre), bir de çaylak (Taylan) içeren orta beşlisiydi dün fark yaratan. Antep’in ilk devredeki 3-5-2’si hiç işlemeyince, iki kanat beki Oğuz ve Morais orta sahayı beşleyemeyince Galatasaray adeta sahanın ortasında iki dönümlük bir alan buldu ve çok iyi kullandı orayı. Feghouli-BelhandaArda-Emre’nin çok yönlü oyuncular olmaları, çok yer değiştirmeleri, bir anda bir çizgide kalabalıklaşıp sonra aniden dağılabilmeleriydi Galatasaray’ı gollere götüren sır. Tabii ki en uçtaki Falcao’nun da geçen sezonki ürkek halinden daha iyi olduğunun altını çizmek gerek.

Dün Galatasaray 11’inin sürprizi, altı numara rolünde Taylan’ın kullanılmasıydı. Erzurumspor’dan bildiğimiz Taylan, aslında rakip kaleye yakın oynamayı seven bir orta saha oyuncusu. Ancak dün ‘regista’ yani ‘derinde kalan oyun kurucu’ rolündeydi. Savunma-orta saha arasındaki bağı kurma görevi birincil olarak ondaydı. Bence hiç fena oynamadı Taylan. Ama tabii direnci düşük Antep orta sahasının net bir test olduğu da şüpheli.

Mehmet Demirkol | Fanatik

İki yıldır doğru düzgün futbol oynamayan Arda Turan’ın tam fit olması mümkün değil. 60’da kaçırdığı pozisyon da bunun sonucu. Ancak dün zihnen belki de en fit hallerinden birindeydi. Vücudunun tam yapamadıklarını rafine bir tek pas oyunuyla ilk yarı boyunca yaptı. Kendisine şartlara uygun yeni bir oyun bulmuştu. Çevresindeki herkes de, hem duruma destek verdiler hem de bundan yararlandırlar. Emre Kılınç- Taylan merkezi etkili oldu. Ancak asıl önemlisi, sezonun ilk yarılarını hiç oynamayan Feghouli’nin ve üzerinde kocaman kırmızı bir çarpıyla yaşayan Belhanda’nın oyunları oldu.

Dün Galatasaray, ilk yarıda baskı yapmak, alan daraltıp top kapıp kaleye çullanmak isteyen bir takıma karşı, gereksiz geri koşular yapmak zorunda kalmadan oynamayı başardı. Topu iyi kullandılar, çok iyi tek pas yaptılar. Fizikle değil doğru alan kullanımıyla ikili mücadele kazandılar. Plandan kopulmadı İkinci yarıda lider oyunculardaki fizik düşüş olsa da Arda oyundan çıkana kadar plandan kopulmadı. Galatasaray son 2 şampiyonluğunu önde çoşku oyunlarıyla başlayarak kazanmıştı. 66’ya kadar, bunun dışında, topa ve alana hükmeden olabildiğince enerjisini doğru kullanan rafine bir oyun vardı.

İlker Yasin | Hürriyet

Guardiola'nın oyun sisteminde 4-6-0 düzeninde bir görüntü veriyordu. Mourinho da santrfor bölgesindeki oyuncunun geri gelmesini ve kenardan ceza sahasına girecek oyuncuların onun boşalttığı alanlarda gol bulmasını isterdi. Dün Terim de Falcao’yu orta sahanın içine katarak ve kenar adamlar dışında Falcao’nun boşalttığı alana orta sahadan da adam sokarak hem Mourinho’nun dediği modeli yaptı hem de Guardiola’nın sistemine yakın bir şablon oluşturdu. Ve bu sistemde Falcao hem asist özelliğini kullanarak kenardan gelen Emre’ye gol attırdı hem de Feghouli’nin kendi alanına giderek çok kez golle burun buruna gelmesini sağladı.

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Arda, Falcao, Belhanda, Feghouli gibi çok iyi pas yapan ve adam eksilten oyuncularıyla G.Saray golü bulmanın yollarını öyle veya böyle buluyor. İki bek, Omar ve Saracchi ofansif bir görüntü verirken stoperler Marcao ve Luyindama Terim’in en sağlam bölgelerinden biri. Geçtiğimiz yıllardaki performansları inişli çıkışlı olan Belhanda ve Feghouli’yi dün biraz toparlanmış buldum. Donk’un hem stoper hem orta saha oynama meziyeti, Babel’in tecrübesi ve oyun geliştirip bitirme becerisi, G.Saray için büyük kazanç. G.Saray’ın bu yıl şampiyonluk yarışında olmazsa olmazları; 1. Diagne kazanılacak, 2. Belhanda-Feghouli ikilisinin performansı yüksek ve sürekli olacak, 3. Marcao-Luyindama tandemi sakatlık ve cezalarla bozulmayacak, 4. Falcao’nun asist özelliklerinden yararlanılacak.

Levent Tüzemen | Takvim

Arda, Falcao, Emre, Belhanda, Feghouli ve Omar'ın teknik becerileri ve pas kaliteleri yüksek olunca Galatasaray oyuna hükmettiği gibi pozisyon üretmekte zorlanmadı. Galatasaray'ı ilk kez rakip kaleye bu kadar etkili ve bol şut attığını gördüm. Galatasaray'ın pas oyunundan keyif alan Falcao iki gol, bir asiste imza attı. Uzun aradan sonra coşkulu, sürekli pozisyon alan ve golü arayan bir Falcao izledik.

Emre Kılınç büyük kazanç. Emre'nin topun dibine girerek attığı gol akıl ve kalite doluydu. Terim'in Sarrachi ile Luyindama'yı basit oynamaları konusunda uyarması gerekiyor. Bu iki oyuncu riskli oynuyor. Özellikle Luyindama aşırı güvenden dolayı top kayıpları yapıyor ve rakibi karşılamada ağır kalıyor. Golde çok kolay çalım yedi. Galatasaray çok pozisyon harcadığı maçta farkı kaçırdı.

Ancak bu galibiyeti abartmamak lazım.