Spor yazarları Galatasaray - Fenerbahçe maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldığı derbi mücadelesini değerlendirdi.

Süper Lig'in 3. haftasındaki derbide ile 0-0 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 7'ye, Fenerbahçe ise 5'e yükseltti.

Spor yazarları bu dev derbiyi değerlendirdi.

Daha fazla takım

Mehmet Demirkol | Fanatik

Beklendiği gibi Fenerbahçe, özellikle Ozan’ı Marcao’nun üzerine baskıya yolladı. Takımda genel olarak onun top kullanmasını engelleyerek Galatasaray’ı Luyindama’ya yönlendirdi. Her seferinde değil tabii ki. Zaman zaman 11 kişi çekilip Galatasaray’ın 2. bölgeden 3’e geçmesini blok olarak engellediler. Savunmada doğru kompakt bir oyun oynadılar. Galatasaray’da bu oyunu kuracak isimlerden Emre kötü günündeydi. Marcao ve Emre eksik kalınca istenen seviyede oyun hakimiyeti kuramadılar.

İlk yarıda topa sahip oldular ama bu Fenerbahçe’nin isteminin dışında olmadı. Arda ve Belhanda’nın sezon başından bu yana gördüğümüz tek top oyunu sekteye uğradı. Galatasaray sezon başından bu yana övdüğümüz gibi değildi yani. Fenerbahçe rakibinin pas opsiyonlarını oldukça azalttı.

Şansal Büyüka | Milliyet

Süper Lig’e Galatasaray çok iyi, Fenerbahçe çok kötü başlayınca doğal olarak derbinin ağır favorisi Galatasaray oldu… Ama gördük ki, diğer maçlarında ne kadar kötü, ne kadar etkisiz olursa olsun, derbi maçlarında iyi oynamak, zor kaybetmek Fenerbahçe’nin doğasında yıllardır var…

İşin ilginç yanı “ağır oynuyor, yavaş hücuma çıkıyor” dediğimiz Fenerbahçe, Galatasaray karşısında hızlı çıkışlarla rakibine sıkıntılı dakikalar yaşattı… Nitekim Galatasaray’da tam 7 futbolcunun sarı kart görmesi büyük ölçüde bu hızlı hücumların sonucuydu…

Galatasaray hazır takım, Fenerbahçe yeni… Bu bakımdan henüz bir - iki antrenmanla oynayanlar, hazır olmadıkları için kulübede bekleyenler var… Bu bakımdan beraberlik Fenerbahçe’yi üzmez… Ama bu kadar hazırlıksız bir Fenerbahçe’yi yenemeyen Galatasaray’ı düşündürür…

Uğur Meleke | Hürriyet

Maalesef uzunca bir süredir Galatasaray-Fenerbahçe derbileri böyle... Kaygılar umutları bastırıyor, sahadaki ana plan hep kontrol duygusu oluyor. Bu maçla ilgili ‘dağ fare doğurdu’ diyemiyorum, zira bir dağ beklentim de yoktu bu kez! Son 11 derbinin 7’sinin berabere bitmesi kesinlikle tesadüf değil.

Fenerbahçe’nin savunma göbeğinde Tisserand-Lemos, merkezinde Sosa, ileri ucunda ile göstereceği performansı tahmin etmek çok güç. Sarı kırmızılılarsa daha 4’üncü haftadan 11’ini ezberletti ’ye. Galatasaray adeta kitabın 100’üncü sayfasına gelmişken, Fenerbahçe henüz kapağı çeviriyor gibiydi sanki. Ancak maç öncesi veriler, daha önce onlarca derbide oluğu gibi yanılttı yine. Evet, 90 dakika bittiğinde iki takım da evine birer puan götürdü ama yeniden yapılanma sancıları yaşayan Fenerbahçe’nin derbi performansı bir tık daha tatmin ediciydi sanki.

Serdar Ali Çelikler | Habertürk

Bir kere sene başında çok beğendiğim G.Saray'ı son 2 maçtır beğenmiyorum. Hajduk maçında da derbide de Fenerbahçe; Galatasaray'ın en önemli özelliği olan hızlı pas oyununu kestiler. Bunun sebebi Taylan ve dahi Belhanda ile öndeki hücumcuların bağlantısını kesmeleriydi. Bu bağlantı kesildiğinde G.Saray'ın sihri kayboluyor.

Fenerbahçe bunu başardı. İlk yarı Fenerbahçe daha defansif görüldü ki bu normaldi. Sosa da silik kalınca Fenerbahçe sadece Omar'ın kanadından yüklendi. Her hocanın bir şekilde oynattığı Deniz Türüç yerine doğru dürüst bir sağ açık olmadığından ilk devre o kanat hiç işlemedi. Galatasaray bu devre etkili olmak için çabaladı ancak cılız bir iki pozisyon dışında pozisyon üretemediler. Bir pozisyonda da başarılıydı. 2. yarı Fenerbahçe sahaya kazanmak için çıktı. Savunma öne çıktı, Sosa devreye girdi ve Thiam - Enner ve Deniz etkili olmaya başladı.

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İlker Yasin | Hürriyet

Teknik direktör dışında 7 yeni yabancıyla oynayan F.Bahçe’de ilk defa yan yana gelen stoperler Lemos ve Tisserand çabuklukları ve ayak hakimiyetleriyle göz doldurdu. Erol Bulut Thiam’ı çıkartıp Samatta’yı almak için 66 dakika beklememeliydi. F.Bahçe oyun planıyla G.Saray’ın etkili isimleri Belhanda, Feghouli, Falcao ve Emre Kılınç’ı pasifize etmeyi başardı. Dün gece F.Bahçe’yi oyunda tutan yaptığı kurtarışlarla Altay, G.Saray’ın oyunda kalmasını sağlayan ise Luyindama ve Marcao’ydu.

Garip bir maç oldu. Heyecan çok ama kalite yok. Gol pozisyonları bol, orta sahalar yol geçen hanı gibi bomboş ve savunmalarda kaleciyle stoperler yıldızlaşıyor... Başta F.Bahçeli Altay, ve G.Saraylı Luyindama olmak üzere... G.Saray oturmuş kadrosuna rağmen beklenenin altında, F.Bahçe geçtiğimiz iki haftaya oranla daha diri, kompakt ve umulanın üstünde bir futbol oynadı.

F.Bahçe maç boyunca kazanma iradesini ortaya koydu. Daha kompakt, daha koşan ve yardımlaşmalı bir futbol sergiledi. Babel, Etebo ve Diagne’yi 70’te oyuna alan Terim el freni görüntüsü veren Arda, Feghouli ve Falcao’yu çıkarmakta haklıydı. Babel, Gökhan’ın üstüne yaptığı driplinglerle onu geriye etti ve Emre’ye nefis bir gol pası verdi. Altay gecenin 5. gol kurtarışını yaptı.