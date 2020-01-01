Spor yazarları Galatasaray - Denizlispor maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray'ın Yukatel Denizlispor'a karşı aldığı 2-1'lik galibiyeti değerlendirdi.

Süper Lig'de 18. hafta karşılaşmalarında Yukatel 'u konuk eden , rakibini 2-1'lik skorla devirdi.

Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla ligde üst üste ikinci galibiyetini alırken, Yukatel Denizlispor'un ligdeki galibiyet hasreti ise üç maça çıktı.

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Karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Emre Akbaba ve 57. dakikada Radamel Falcao kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 64. dakikada Muhammet Özkal'dan geldi.

Spor yazarları, Galatasaray - Denizlispor arasındaki mücadeleyi yorumladı.

Mehmet Demirkol | Fanatik

Maçın ilk 60 dakikasında muhtemelen Muslera sıkıldı. Top neredeyse hiç gelmedi. Bunun sebebi özellikle Denizli’nin oyunu Rodallega-Sacko ikilisi üzerinden sağ kanattan çözme planının Saracchi’nin ekstra dinamik bindirmeleri sebebiyle kaynağından çözülmesi. Lemina’nın savunma önündeki temel görevinin yanısı sıra box-to-box oyunda geri kalan herkesten üstün oyunu merkezde Galatasaray’a artı yazdı. Seri ona uyum sağladı. Ömer ortaya dinamizm koydu. Emre-Falcao ikilisi de hem alan hem pas paylaşımında uyum sağladılar. Bunların tamamı Galatasaray açısından ilkler. Saracchi’nin bindirmelerinde bölgeye sert kestiği toplar gol tehlikesi oldu. Bunlar orta değil. Bunlar kontrol edilmesi zor paslar. Bunların Linnes’in kanadından geldiğini söyleyemeyiz. Ancak bu da yetti.

Levent Tüzemen | Fotomaç

Emre Akbaba, Galatasaray'ın en güçlü transferi olacak. Rize'de attığı kaliteli golün farklı versiyonunu Denizli'ye atarak gösterdi. Emre'nin fiziksel performansı yükseldikçe Galatasaray hem çabuk hücum edecek hem de daha fazla pozisyona girecek çünkü Emre gol atan, attıran, oynayan ve oynatan bir oyuncu. Geçen sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda sol bekte Nagatomo'nun yerine oynayan Linnes'in de payı vardı. Linnes maç eksiğinden mi yoksa solda oynamanın verdiği rahatlıktan mı bilemem ama bu özelliklerini henüz sağ bekte gösteremiyor.

Ayrıca Feghouli'nin de savunmaya yardıma gelmemesi de Denizli maçında Linnes'in çok fazla öne çıkmasını engelledi. Falcao istekli, çalışkandı. Mükemmel bir gol attı ama ilk yarıda atması gereken golleri kaçırdı. Falcao'nun ceza sahanın içerisinde daha fazla topla buluşması, yorgunluk yaşamaması için orta alana gelmemesi gerekiyor.

İlker Yasin | Hürriyet

Bu lig, G.Saray için 67. dakikada bitebilirdi. Skor 2-1 iken Sedat’ın vuruşunda Muslera müthiş uzayarak direk dibinde mutlak golü önlemese, bir beraberlik G.Saray’ı zirvede koparırdı. Emre Akbaba’nın dönüşü dışında G.Saray’da fazla değişen bir şey yok. Mariano ve Nagatomo’nun yerine sahaya sürülen Linnes ve Saracchi, seleflerinin çok önünde değil. Saracchi atletik, çabuk, ofans oyununda iyi ama defansta kuvvetli değil. Evet, Emre 8 ay süren sakatlık sonrasında özellikle ilk yarıdaki futbolla, Falcao’nun arkasındaki hareketli oyunuyla, ince derin pasları ve gol noktalarındaki vuruşlarıyla G.Saray’ın zirve yarışına katkı yapacak görüntü verdi. Devre arası için değişimden söz eden Terim’in söz ettiği değişim dünkü futbol ve iki üç oyuncu olmamalı. Hızlı, çabuk oynayan bir takım yaratmak isteyen Terim’in en zayıf noktası Seri ve Lemina’nın olduğu bölge. Bu iki isim G.Saray’ı hızlandıramaz. Solda Ömer, sağda sürekli gol hunisine giren Feghouli, öndeki Falcao ve arkasındaki Emre, G.Saray’ı gole daha çok yaklaştıracak. Maça öncesi 23 golle ligin en az gol atan 6 takımından biri olan G.Saray, 2 gol ve sayısız şut denemesiyle ilk 65 dakika çok iştahlıydı. Ama ligin ilk yarısında çokça görülen skoru koruma içgüsünü 2-0’dan sonra yine yaşadı G.Saray.

Cem Dizdar | Fanatik

Müsabaka başında 15-20 dakika devir tutturmayı bekleyen ev sahibi, ritmini ve 2 golü buldu diye düşünülürken; ikinci devre birden hararetten conta yakıp, akabinde sibop kesen alaturka motor performansına döndü. Bu vaziyette elbette Denizlispor tork gücü ve dayanıklılığı da önemli. Galatasaray’ın da önce ısınma, sonra devir tutturma sürecini çabuklaştırıp, dayanıklılığını 90+’lara taşıması gerekli! Emre Akbaba... Yaşadığı ciddi sakatlık sonrası örneklediği onurlu duruş ve mücadelesi herkesin alması gereken bir derstir! Galatasaray oyun başı ve sonu dayanıklılık, dikkat ve performans kaybı sorunlarını da giderebilirse, alışılmış başarılarını tekrarlar.

Yasin Yıldırım | Sözcü

Galatasaray’daki değişim Denizlispor maçıyla başladı. Saracchi'nin gelişiyle daha dinamik bir sol bek kazandı sarı- kırmızılı takım. Nagatomo'nun aksine sürekli hücumu düşünen Uruguaylı futbolcu, Cimbom'u ileriye taşıdı. O ataklardan birinde de Emre Akbaba'ya yaptığı asistle özellikle iç saha maçlarında çok etkili olacağını gösterdi. Defansif yönü ise şimdilik soru işareti. Ama Fatih Terim'in ve taraftarın seveceği bir futbolcu olduğu kesin. Maç eksiğine rağmen ortaya koyduğu futbol umut verici. Asıl fark ise Emre Akbaba'nın dönüşünde gizli. Attığı klas golün yanında, oyun görüşü ve hücuma kattığı zenginlik Galatasaray'ı başka seviyeye taşıyabilir. Şut ve asist tehdidi taşıyan bir 10 numarayla oynamanın rahatlığını yaşadı dün Cimbom.

Hakan Can | Fanatik

Maçı kazandı, Saracchi’yi, Emre’yi kazandı. Seri kendi kalitesine yaklaştı. Falcao da formunu yakalayacaktır elbet! Adı Falcao olmasa ikinci 45’e zor başlardı. İlk yarıda Emre Akbaba ve Ömer’in güzel paslarını hiç etmesi ona yakışmadı. İkinci yarıda Seri’nin pasında güzel bir gol attı ve durumunu kurtardı. Donk hatasızdı. Marcao ise Rodallega karşısında çok zorluklar yaşadı. Takımın en kötüsü ilk 60 dakika tek olumlu iş yapmayan Feghouli’ydi. Saracchi harika oynadı. Ömer Bayram’la uyumu ve hücuma katkısı yüksekti. Verdiği gollük pasta Emre Akbaba’nın golü ise harikaydı. Seri atılan 2 golde de vardı, çok faydalı oynadı. Emre Akbaba, “Belhanda ile geçen zamana yazık” dedirtti. Galatasaray’ın kazandığı 3 puanda Sedat’ın vuruşunu harika kurtaran Muslera’nın imzası vardı. Denizli’de Rodallega büyük futbolcu. Aissati biraz becerikli pas organizasyonu yapsa mütevazı kadronun puan alıp dönmesi işten değildi.