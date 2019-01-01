Spor yazarları Galatasaray - Club Brugge maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında son dakikada yediği golle Club Brugge ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'ı değerlendirdi.

Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 5. maçında sahasında 'ü ağırlayan , son dakikada yediği golle sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

UEFA 'ne kalabilmek için sıralamada ekibini geçmesi gereken sarı kımızılı ekip, umutlarını son haftaya bıraktı.

Spor yazarları bu karşılaşmayı değerlendirdi.

Mehmet Demirkol | Fanatik

Bazen eldekiyle 90 dakikayı planlamak zordur. Gücün ya da cephanen kıttır. O zaman bir 30 dakika planıyla başlamak seçenek olabilir. Bu bir çeşit kumar, risk gibi görünebilir ama değildir. 90 dakika rakibe taş atacağıma, 15 dakika gülle atarım demek gibidir biraz. Sanırım Terim dün maçı böyle planladı. Bunu planlarken Brugge’ün her ne kadar dinamik bir takım olsa da beceri açısından zorluk çekeceğini düşünmüştür. Muslera ve savunma direncine güvenmiştir. Aslında planladığı da oldu. 15 dakika direkt baskın oyunuyla rakibi zora soktu. Skoru bulunca da duvarı ördü. Buradaki sorun savunmaya çekilmek değil... Skoru almışken ve güvenlik duvarı örmüşken, rakip her türlü riski alırken baskı yapamamak.

Levent Tüzemen | Fotomaç

Fatih Terim'in 'Kalan sağlar bizimdir' diye sahaya sürdüğü Galatasaray kadrosu, atletik yapıda oyunculardan kurulu, hızlı kanat hücumları yapabilen Brugge'e karşı fedakarca bir mücadele ortaya koydu. Başta Adem olmak üzere tüm oyuncular fiziksel güçlerini sonuna kadar kullandı. Ama bu sene Galatasaray takımının maçın bitimlerine doğru hatta uzatmalarda kaybettiği puanların ruhu yine sahneye çıktı. Galatasaray'ın maç boyu önlem alamadığı Diatta Galatasaray'ın Avrupa umutlarını mucizelere bıraktı. Sezon başından beri son dakikada Galatasaray'ın yediği goller başına büyük iş açtı. Bunun sebebi oyuncuların yaşadığı panik ortamıdır. Galatasaraylı futbolcuların mücadelesine yazık oldu..

Mustafa Sapmaz | Akşam

Galatasaray için sezonun en mutlu eden ilk yarısıydı. Baskılı başladığı maçta bulduğu ilk pozisyonda golü buldu. Marcao’nun derin pası, Ömer’in Nagatomo ile ikiye biri ve Adem’e attığı pas organizeydi. Buna karşın golde Adem Büyük’ün becerisi hepsinden iyiydi. Fatih Terim bu sezon hem lig hem de Avrupa’da birkaç kez “ilk golü atsak, daha konforlu oynayacağız” demişti. Öne geçtiler, ancak oyun daha iyileşmedi. Brugge topun hakimiyetini artırdı. Galatasaraylı oyuncular daha fazla topun peşinden koştu. Gerekli olduğu anlarda Muslera ortaya çıktı. Geri kalan on oyuncunun hepsi konsantrasyonu yüksek bir maç çıkardı. Adem, Lemina ve Ömer performansıyla biraz daha ön plandaydı. Lemina üst üste iki-üç maç oynadığı bu futbolu sürdürebilse, orta sahada bazı şeyler daha iyi olacak.

Erman Toroğlu | Fotomaç

Brugge aman aman bir takım değil. Peki Galatasaray aman aman mı? O da değil. 1-0 öndesin, rakibin bir tane çok tehlikeli adamı var. Ne yapacaksın o adam topu ayağına aldığı zaman en az iki adamla onu karşılayacaksın. Çünkü Diatta bir kişiyi rahat geçiyor. İki kişi gidersen onu tutabilirsin. Ama Galatasaray bitime 2-3 dakika kala bu adamı hala boş bırakıyor ve golü yiyor. Veya 2'yi bulacaksın, riske sokmayacaksın. Galatasaray'da Lemina müthiş oynadı. Zaman zaman risk alarak oynuyor ama topla çok kabiliyetli. Defansa da çok iyi pozisyonlarda yardım etti ve rahatlattı. Ömer Bayram çok çalıştı. Nagatomo eskiye göre biraz daha yere sağlam bastı. Ama şu var Galatasaray'ın santraforu yok.

Reha Kapsal | Fotomaç

Galatasaray, taraftarının yarattığı güçlü atmosfer desteğiyle, ön alanda baskı yaparak, rakibini kıstırmak isteyerek maç başladı. Düşünce, bu coşkulu oyunla golü bulmaktı. Teoride doğru olan bu oyun şekli pratiğe döndü ve Ömer-Adem işbirliği ile gol geldi. Sarı-kırmızılılardaki eksik oyuncu sayısının fazlalığı saha içindeki oyuna yansıyacağı maçtan önce belliydi. Bunu telafi etmenin tek unsur da saha içinde yüksek enerji, konsantrasyon, iyi mücadele ve takım ruhu ile mücadele etmekti. G.Saray'ın hızlı oyuncu eksikliği, kontratak ve hızlı geçiş oyunlarını doğru bir şekilde yapamamasına neden oldu.