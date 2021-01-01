Spor yazarları Galatasaray-Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi: Fatih Terim'e eleştiriler

Galatasaray'ın sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 4-3 yenilmesinin ardından eleştiri okları teknik direktör Fatih Terim'e çevrildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in geçtiğimiz hafta Kayseri'de döndüğü 4-3-1-2 sisteminin beraberinde getirdiği riskleri değerlendiren spor yazarları, sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk yarışında önemli bir avantajı yitirdiği görüşünde birleşti.

Mehmet Demirkol - Fanatik

"Fatih Terim’in geçen hafta iyi sonuç aldığı 4 iç oyunculu 4-4-2 avantajları yüksek bir oyun. Pozisyon geçişgenliğinin iyi yapıldığı hallerde büyük hücum zenginliği sağlıyor.

"Stoperlerin ve santrforların orta sahaymış gibi oynadığı, genişleme ve daralmaları iyi yaptığı hallerde rakibin kontrol etmesi güç bir hücum zenginliği ortaya çıkıyor. Terim bu şekilde 2011-12 sezonunda dar kadroda büyük fark yaratmıştı.

"Hem Saracchi’nin taçı, hem Kılınç’ın pası riskli değil saçmaydı. Stoperler de hataları korkunç bir şekilde tamamlayınca çok doğru iki şutla Rize skor buldu. Tabii Bülent Uygun’un cesur ön alan presinin onları zorladığını da söylemek lazım. 4 güçlü ön alan presçisi çok rahatsız ediciydi. Uygun’un ilk planı ve takımın mücadalesi övgüyü hak ediyor."

Uğur Meleke - Hürriyet

"Kayseri maçında ceza alanı çevresinde iki bitirici santrfor olması, bekler DeAndre Yedlin ve Saracchi’yi daha fazla orta yapmaya itmiş; bu yöntemle de başarıya ulaşmıştı Galatasaray. O maçta 23 ortada 12 isabet sağlanmış, kafayla Falcao üç, Muhamed iki pozisyon yaratmışlardı. Falcao’nun golü de bir Saracchi ortası sonucunda gelmişti.

"Rize maçında da beklerin bindirmeleri ve orta denemeleri sürdü. Ancak Rizespor havada çok daha iyi bir takım. Rize 24’e 10’luk bir üstünlük kurmuş havada.

"Marcao ve Luyindama’nın basit bireysel hatalar yapmalarında da Taylan’ın eksikliğinin rolü var bence. Galatasaray’ın oyununda ta Glasgow Rangers maçına kadar geri sarıp tekrar tekrar görebileceğiniz mühim bir defo var: Önde baskı yapan her takım Galatasaray’ı hataya zorluyor. Fatih Terim de aylardır bu konuya bir çözüm üretebilmiş değil."

Serdar Ali Çelikler - Habertürk

"Fatih Terim özetle yönetim dedi, rakipler dedi, TFF dedi, çim dedi, oyuncularını suçladı, hatta ve hatta kendi taraftarını bile suçladı ama bir kez bile kendisini tartıya koymadı...

"12. adam gibi çizgilerde maçlar yönetti ama oyun yoksa, plan yoksa, strateji yoksa kazanılmıyor.

"Zaten, 'Başkan ol' diyenler var. Zaten ziyaretler arttı. Fatih Terim'in artık hocalıktan başkanlığa geçme dönemi geldi. Eğer bu gerçeği ve bu gidişatı görürse başkan olur; yok göremezse tarihine hakkıyla geçtiği kulübün, kalbine girdiği taraftarından 'istifa' seslerini duymak zorunda kalır."

Şansal Büyüka - Milliyet

"Bülent Uygun Hoca‘ya helal olsun… Öne geçtikten sonra hızlı Michalak‘ı oyuna sokarak, zaten ayakta zor duran Galatasaray savunmasını yerle bir etti… Boldrin harikalar yarattı... Maç 5 olurdu, 6 olurdu… Ne konuşuyoruz; oynadığı takım Galatasaray...

"Galatasaray bu maçı hakeme bağlarsa kendini kandırır… Penaltı doğru… Yedlin‘in ikinci sarısı doğru… Hatta Marcao sarı kart gördüğü pozisyonda direkt kırmızı kartla oyundan atılabilirdi.

"Galatasaray, mutlak favori olduğu Rize‘yi yenip 3 puan almanın, Fenerbahçe derbide Beşiktaş‘ ı yendiği taktirde 3+3 yapmanın hayallari ve hesaplarıyla avuçlarını ovuşturduğu bir haftada en büyük vurgunu yiyip belki de şampiyonluktan oldu… Bu “kendim ettim, kendim buldum“ maçıdır… Fatura başkasına kesilemez..."