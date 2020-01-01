Spor yazarları Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan ve Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği maçı değerlendirdi.

Ziraat Kupası son 16 turu ikinci maçında ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

İki takım arasında Rize'de oynanan ilk maç Boldrin ve Emre Akbaba'nın karşılıklı golleriyle 1-1 sona ermişti.

Sarı kırmızılılar, Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan rövanş karşılaşmasını 60. dakikada Adem Büyük (pen.) ve 82. dakikada Mario Lemina'nın attığı gollerle 2-1 kazandı ve adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

Spor yazarları, iki ekip arasında geçen bu zorlu mücadeleyi yorumladı.

İlker Yasin | Hürriyet

Fatih Terim ile İsmail Kartal maç öncesi kafa kafaya verseler ve rotasyon konusunda mutabık kalsalar, dünkü 11’lerle maça başlarlardı.

Denizli maçında sahaya çıkan 11’den 7 oyuncu yoktu G.Saray’da. Rize’nin temel taşları Gökhan, Boldrin bırakın maça, İstanbul’a bile gelmemiş. Skor 0-0 devam ederken Samudio’nun mutlak golünü Şener son anda önlemese ne olurdu bu rotasyonun amacı? Ve İsmail Kartal’ın 0-0’a elendiğini bilmesine rağmen Umar’ı oyuna, golü yedikten sonra sokması ne mana?

İlk yarı Tarık’ın kurtarışları ve G.Saray’ın oyunu forse etmesiyle geçti. Terim’in Şener, Ahmet, Adem gibi uzun lig/kupa maratonunun havuz oyuncularına maç ritmi kazandırması doğru ama oyunda tuttuğu süreler yanlıştı. Rize’ye verilen penaltıyı Oğulcan’ın gole çevirmesi teknik adamları uyandırdı. Rotasyonda ısrar eden iki hoca yedikleri gollerden sonra kulübe baktılar. Rize’de Umar, G.Saray’da Falcao ve Saracchi girdi. Lemina’nın köşe vuruşu sonrası kafayla attığı gol maçın uzamasına engel oldu. Belhanda enine yavaş oyunda isteksiz ve gidici, Sekidika diklemesine hızlı, arzulu futbolla kalıcı görüntü verdi. Ama Galatasaray’da halen bir ekip ruhu yok ve dillerden düşmeyen değişimin esamisi okunmuyor. 90+7’de Rize’nin attığı golde faulü kim kime yaptı? VAR niye seyirci kaldı? Enteresan bir ülkedeyiz vesselam.

Erman Özgür | Fanatik

Galatasaray ilk maçtaki avantajlı skora rağmen yüksek konsantrasyonlu, rotasyonlu kadrosuyla ilk yarıda maçın hakimiydi. Lemina’nın savunmanın önündeki güven veren görüntüsü ile önde yaptıkları baskı işe yaradı. Neredeyse hiç pozisyon vermedikleri ilk bölümde, hücumda Sekidika ve Ömer Bayram’ın çabuklukları ve hareketli oyunları sayesinde Taylan ve Adem Büyük ile fırsatlar da buldular ama gol çıkaramadılar.

İkinci yarı ise Galatasaray için tam anlamıyla gel gitlerle geçti. Rizespor’un aradığı bireysel hataları yaparak başlamaları tedirginlik yaratsa da, Adem Büyük’ün penaltısı ile rahatladılar. Okan’ın yaptığı penaltı ve Oğulcan’ın golüyle sıkıntıya düştüler. Maçın en iyisi Lemina’nın golü ile skoru tekrar aldılar. Bu keyifli işler özellikle İsmail Kartal ve Fatih Terim’in doğru zamanlamalar ile yaptıkları hamlelerle bağlantılıydı.

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Sonuçta Galatasaray, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden, ve Beşiktaş’ın kupada yaptıkları hatayı yapmayarak işini ciddiye aldı. Şener, Lemina, Ömer Bayram ve Sekidika’nın öne çıktığı rövanşı kazanarak turu geçmeyi başardı. dün geceden benim aklımda ise en çok, Ömer Bayram’ı maçın yıldızı yapan 2 asisti, yeni transfer Jesse Sekidika’nın şu an olmasa bile zamanla forma rekabetine girebileceğinin sinyallerini vermesi, Belhanda’nın yine sahne almak yerine idare ettiği bir maç oynaması kaldı.

Levent Tüzemen | Fotomaç

Samudio'nun gollük vuruşunu kale içinden çıkaran Şener, Galatasaray'ın çeyrek finale yükselmesini sağladı. Rizespor, önemli eksiklerine rağmen Galatasaray'a karşı akıllı savunma yaptı. İlk golü yedikten sonra da cesaretle hücum girişimlerinde bulundu. İlk 45'te Galatasaray oyunun ve topun hakimiydi. Pozisyon zenginliği de yaşadı. Ama final vuruşlarında beceriksizdi. Galatasaray'ın maç boyu öne çıkan önemli özelliği tüm oyuncuların kaybettikleri topu yeniden kazanmak adına ortaya koyduğu mücadelede idi.

Galatasaray yönetimi, Terim'e kulak verip süre bitmeden bir stoper transferini gerçekleştirmeli. İkinci yarıyı Donk-Marcao ikilisine emanet etmek doğru olmaz. Çünkü Ahmet Çalık savunmayı toparlayacak yada ayakta tutacak bir stoper değil. Ahmet ciddi pas hataları yaptığı gibi topu oyuna sokma konusunda da başarısızdı. Lemina, Marcao ile Çalık'ın arasına girip defanstan topla oyunu başlattı, bu iki stoperin de oyun kurma konusunda yetersiz olduklarını gösteriyor. Maç eksiği olan Linnes henüz hazır değil. Galatasaray fiziksel olarak da 60 dakika ayakta kalabiliyor. Lig yarışında yeniden söz sahibi olmak istiyorsa koşu kalitelerini yukarıya çekmesi gerekiyor.