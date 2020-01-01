Spor yazarları Galatasaray - Beşiktaş maçı için ne dedi?

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi mücadelesi golsüz eşitlikle sona erdi.

Süper Lig'de 26. hafta karşılaşmalarında 'ın Beşiktaş'ı ağırladığı derbi maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

Türk Telekom Stadı'ndaki mücadele, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynandı.

Bu sonucun ardından Galatasaray haftayı 50, Beşiktaş ise 44 puanla tamamladı.

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Spor yazarları, iki ekip arasındaki derbi mücadelesini değerlendirdi.

Uğur Meleke | Hürriyet

Ligde son 6 haftanın topla oynama lideri, Sergen Yalçın’lı Beşiktaş’tı. Üstelik bu 6 maç içinde Trabzon ve gibi direkt rakipleri olmasına rağmen... Başakşehir’de yüzde 66 topla oynamış, Trabzon’a karşı ceza alanında 52 kez topla buluşup 29 şut atarak sezon rekorlarını kırmıştı Beşiktaş. Galatasaray önündeyse Sergen Yalçın döneminin bir ilki yaşandı: Siyah beyazlıları ilk kez böyle pragmatik bir anlayışla izledik. Özellikle ilk devre tamamen tutuklardı, ilk şutlarını 55’te attılar ve topa sahip olmada da yüzde 40 civarında dolaştılar hep.

Galatasaray ise tüm bu olumsuz koşullar altında galibiyeti çok daha fazla isteyen taraftı kesinlikle. Rakibin 3 şutuna karşılık tam 16 şut denediler. İkisi rakip altıpas içinde olmak üzere 4 tehlikeli kafa vurdular. Özellikle pas serisi bozucu Belhanda çıkıp Ömer girdikten sonra orta saha neredeyse tamamen Galatasaray’ın kontrolüne geçti. Sergen Hoca bu duruma 67’de Boateng/ Ljajic değişikliği yaparak cevap vermek istedi ama herhalde o da kulübesinde bir sekiz numara olsun isterdi. Çünkü o anda Beşiktaş’ın orta sahada dengeyi kurabilmek için top bekleyen Ljajic’e değil, topa giden dorukhan’a ihtiyacı vardı. Takımı oyunun geneline hükmeden terim’in yine/ bir kez daha gol şansı yüksek Emre Akbaba’yı 87’ye kadar kulübede unutması da enteresandı doğrusu.

Mehmet Demirkol | Fanatik

Önder Özen önceki gün altını çizmişti: “Zeminde İstanbul doğumlu oyuncu yok” diye. Kenarda Sergen Yalçın vardı Kilyoslu. Tribünlerde de kimse olmayınca bu iki takımı, rekabetlerinin gücünü çocukluğundan beri sindirmişlerin oranı çok düşük kaldı. Dolayısıyla bu duruma uygun zayıf bir oyun oldu. İlk yarıda Beşiktaş şut dahi denemedi. Galatasaray ise isabet dahi bulamadı. Bunun nedeni Beşiktaş’ın orta sahasındaki Atiba ve Elneny’nin oyun kurarken yardım alamayışları ve çok yakın durmalarıydı. Pas opsiyonu bulamadılar.

Boşluk buldular ama alan boşaltmakta zorluk çektiler. Ender olarak N’Koudou’yu kaçırsalar da bu oyunucunun akıl almaz hamlığı işi zora soktu. Buna karşılık Galatasaray’da Belhanda’dan beklenenlerin karşılığı gelmedi. Beşiktaş her ne kadar oyun kurmakta zorluk çekse de alan savunmasını çok iyi yaparak özellikle Galatasaray savunma 4’lüsünün oyuna katılımına set çekmeyi başardılar. Maç tıkandı. Onu hareketlendirecek bir seyirci olmayınca da öyle devam etti.

Ahmet Çakar | Sabah

Trabzon'daki maç berabere bitmiş, Galatasaray'ın eline büyük fırsat gelmişti... Ama başaramadılar. Aslında maça baktığımızda Beşiktaş'tan daha iyi oynadılar. Pozisyonları da buldular. Kazansalardı büyük avantaj yakalayacaklardı. Maçın geneli zevksiz. Bunda seyircinin olmaması da belli oranda etkili. Ama ikinci yarı Falcao'nun kafası hele hele sonlara doğru Feghouli'nin boş kaleye vurduğu top gol olsa Galatasaray çok güçlü bir şampiyonluk adayı olurdu.

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Beşiktaş hiçbir şey oynamadı desek yeridir. İkinci yarıda N'Koudou ile çaprazdan bir pozisyon bulsalar da futbol adına hiçbir şey ortaya koyamadılar. Hele son yarım saat sadece savundular, gelen topları dan dun vurdular. Galatasaray için söylenecek fazla bir şey yok. Seyirci coşkusuyla özellikle orta sahada seri pas yapıp çok çabuk pozisyona giriyorlardı. En önemli silahları Onyekuru'ya atılan toplar etkili olmadı. Bunda ıslak zeminin de etkisinin olduğunu söylemeliyiz. Son 20 dakika maçı koparabilirlerdi. Sağdan geldiler, soldan geldilar ama yüksek toplarda Beşiktaş defansı başarılı oldu.

Güntekin Onay | Hürriyet

Seyircisiz futbol hem oynayana hem de izleyene keyif vermiyor. Nitekim son derece yavan, lezzetsiz bir ilk yarı izledik. Dünyada böyle bir süreç yaşanırken de haksız değiller. Gerçekten de futbola odaklanmanın, coşku yakalamanın çok zor olduğunu kabul etmek gerekiyor. Düşük tempoyla geçen oyunda iki takım da kale önü aksiyonlarından uzaktı. Topu ceza alanına kadar getiren Beşiktaş, final paslarında beceriden yoksundu.Sezon başından bu yana devam eden kanat forvetlerin yetersiz performansı Beşiktaş’ın derbide yine en ciddi sorunu olarak görüldü. Siyah beyazlıların rakip ceza sahası etkinliğinin zayıf olduğu derbide Galatasaray da Feghouli-Falcao ve Onyekuru gibi çok etkili 3’lüye rağmen üretemedi.

Ömer Üründül | Sabah

Maça G.Saray tempolu başladı ama bu çok kısa sürdü. Çünkü taraftar sinerjisi yoktu. Şampiyonluk yarışı birçok takım tarafından nefes nefese gidiyordu. Rakip de Beşiktaş'tı. Bu yüzden kontrollü oynamak gerekiyordu. G.Saray da ilk yarıyı böyle oynadı. Ofansif güç kısıtlandı, rakibin kendi alanında uyguladığı pres organize olmalarını engelledi. Biri Onyekuru diğeri de kornerden Donk'un kafası ile gole yakın iki pozisyon oluştu. En büyük artı ilk yarıda rakibe hiç pozisyon verilmeyişiydi.

Terim ikinci yarıya ilk 45 dakikanın en olumsuz ismi Belhanda yerine Ömer ile başladı ve çok daha etkili, üretken bir G.Saray gündeme geldi. Bu devrede oyunu tamamen G.Saray domine etti. Maçı kazanacak pozisyonlar da buldu ama değerlendiremedi. Bana göre Terim bu baskılı ve etkili ikinci yarıda, Ruiz ile Vida arasında pasifize olan Falcao'yu daha erken çıkarmalıydı. En başarılı isimler Donk, Lemina ve Seri'ydi.