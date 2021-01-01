Spor yazarları Galatasaray-BB Erzurumspor maçını yorumladı

Spor yazarları 2-0'lık Galatasaray üstünlüğüyle sona eren Galatasaray-BB Erzurumspor karşılaşmasını değerlendirdi.

Mehmet Demirkol - Fanatik

İlk yarı için Emre Kılınç ve Gedson’un ön alan presine stoperlerin yakın durmasının çok işe yaradığını söyleyebiliriz. Aatif dışında oyunu ileri çıkarabilecek bir oyuncu ya da yapı bulmayan Erzurum’un altından kalkmaması zor bir oyun oldu bu. Bu yapı içinde Mostafa Mohamed de parladı.

Galatasaray önde oynarken kalabalık içinde kendisini boşa atmayı başarıyor. Bu anlamda zihni çok berrak. Tamamı yarı saha çevresi ve içinde geçen oyunda her seferinde demarke olarak topla buluşmayı başardı. Oyun farkındalığı çok yüksek. Kaleye rahatça yüzünü dönüp şut çekebildi. Bu kolay gibi duruyor ama aslında TEM otoyolunda bisiklete binmek kadar zor bir iş.

Güntekin Onay - Hürriyet

Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed adeta Nil’den gelen bir mücevher gibi. Son derece verimli oynuyor ve yakaladığı fırsatları golle sonuçlandırıyor. Yeni transferlerden Gedson Fernandes belki Belhanda’ya oranla daha çok koşuyor ama pas kalitesi Faslı futbolcunun düzeyinde değil.

Fatih Terim özellikle ikinci yarıda oynanan futboldan hiç memnun değildir. Sarı kırmızılı ekip galibiyet serisini sürdürdü ancak temposunu yukarıya çekmesi şart. Sadece 35 ile 45’inci dakika arasındaki sürede oynanan 10 dakikalık bir futbol vardı sarı kırmızılar açısından.

Fırat Topal - BİRGün

Mesut Bakkal’ın, Marcao’nun oyun kurmaması için topu ısrarla Luyindama’yla buluşturma planı, ilk 20 dakikada işe yaradı ve Kongolu futbolcunun Yedlin’i uzun toplarla kaçırma denemelerinin tümü boşa gitti.

Bu oyun kurgusunda oldukça atıl durumda kalan Onyekuru, Arda ile bir süre yer değişti, fakat problemin oyuncularda değil, ev sahibinin rakip stoperler ile bekleri arasına atılan paslardaki hücum varyasyonlarının etkisizliğinde olduğu çok belliydi.

Şampiyonluğu hedefleyen bir takımın, 79. dakikada Emrah Başsan, Aatif Chahechouhe ikilisinin ikili oyunla geliştirdiği atak kadar organize bir atak geliştirememesini anlamak mümkün değil.

Ebru Kılıçoğlu - Cumhuriyet

Topla oynayan, daha çok pas yapan ve daha çok rakip sahaya yerleşen taraf Galatasaray olsa da gole yönelik tüm yolları tıkalı olduğu için pozisyon üretemiyor, herhangi bir tehlike yaratamıyor.

Bunda tabii ki, Erzurumspor’un ‘savunayım, başka da hiçbir şey yapmayayım’ anlayışının etkisi büyük. Gerekmedikçe (ki neredeyse hiç gerekmediğine inanıyor) kendi sahasından çıkmamayı; gol atmaktansa Galatasaray’ın olası ataklarını engellemeyi tercih ediyor.

Goller, Erzurumspor’un oyununu biraz gevşetmesine yol açsa da, futbol zenginleşmiyor. Sadece Galatasaray biraz daha fazla pozisyon buluyor o kadar. Biraz taktiksel biraz da oyunu dengelemek için yapılan taktik değişiklikler de futbolu da skoru da değiştirmiyor. Galatasaray önemli bir 3 puana tecrübesiyle ulaşıyor.

Şansal Büyüka - Milliyet

Türkiye’ye gelmiş geçmiş en iyi oyuncuları saydığımızda hemen Galatasaraylı Hagi, Fenerbahçeli Alex diyoruz. Aslında doğru söylüyoruz. Hem Hagi, hem Alex, Türkiye’den derin izler bırakıp gittiler. Artık bu ikiliye, tepeden tırnağa hak eden Muslera’yı katmak ve ülkemize gelmiş geçmiş en iyi iki yabancısı Hagi ile Alex’in yanına, Muslera adını altın çiviyle çakmak lazım.

Kaleci olacaksın, aynı ülkede 10 yıldır oynayacaksın, 300 maçta forma taşıyacaksın, her kesimde hayranlık uyandıracaksın, kötü tek bir olayla anılmayacaksın... Ben bu Muslera‘yı alnından öperim …

Maç önünden, maça dönelim. Bu Mustafa Muhammed “Bela adam...” Her şutu S-400 füzesi kıvamında... Yaradana sığınıp vuruyor. Öyle şiddetli vuruyor ki, hem topu, hem kaleciyi, ikisini birden kaleye sokabilir. Muhammed’in mutlaka çok daha fazla topla buluşması, buluşturulması gerekiyor. Transferde 12‘den vurmak buna denir.

Böyle bir ligde Galatasaray‘ın şampiyonluk şansını konuşuyorsak çok açık avantajları var: Bir-iki ekip dışında çok yetersiz takımlardan oluşan bir ligde; kaliteli ve sağlam bir kadro... Süper hoca... Mevsimlerden Galatasaray... Daha ne olsun?