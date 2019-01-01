Spor yazarları Galatasaray - Başakşehir maçı için ne dedi?

Spor yazarları Başakşehir'in Galatasaray'ı devirdiği maçı kaleme alırken Okan Buruk'a övgüler dizdiler...

Süper Lig'in 12. haftasında ile karşı karşıya geldi. Konuk ekibin 1-0 kazanarak sarı kırmızılı takımın 41 maçlık namağlup serisini bitirmesini spor yazarları değerlemdirdi.

Fanatik yazarı Mehmet Demirkol, Başakşehir'in hamlelerini överken, "Buruk’un, 60’tan sonra Guldbrandsen ve Berkay’ı sahaya sürüşü sonrası ise iş değişti. Sahada tek çapa (Topal) kaldı. Ve Başakşehir oyun orijinaline döndü. Buruk geniş yedek kulübesini oyunu değiştirmek için kullandı. Terim’in değişiklikleri ise oyuna etki etmedi" ifadeleriyle Terim'i de eleştirdi.

Fotomaç yazarı Levent Tüzemen Fatih Terim'i eleştirdi: "Terim'in top dağıtan ve Lemina'nın rahatlamasını sağlayan Feghouli'yi çıkarıp, duygusuz Emre Mor'u tercih etmesi büyük hataydı. Çünkü bu değişiklik takımın orta sahasını zayıflattı, ayrıca golü yedikten hemen sonra Belhanda - Nagotomo ikilisini sahaya sürmesi Terim adına geciken bir hamleydi..."

Terim'i eleştiren bir diğer yazar da Hürriyet'ten Uğur Meleke'ydi. Meleke, "Maça başlayan 11’ler itibariyle Terim’in doğru hanesi daha zengindi. Ama maçı bitiren 11’lere bakıldığında, son yarım saatte kazanan net bir biçimde Okan Buruk’tu. Tabelayı da bu bölüm belirledi kesinlikle" ifadeleriyle Okan Buruk'un taktiksel üstünlüğünü kaleme aldı.

Sabah Gazetesi yazarı Erman Toroğlu ise Galatasaray'ın umut vermediğini belirtti: "Galatasaray bu sene böyle kör topal gideceğe benziyor. Devre arası transferlerinden bahsediyorlar ama ara dönemde iyi futbolcu çıkması Milli Piyango'dan büyük ikramiye çıkmasına benzer."