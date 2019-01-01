Spor yazarları Galatasaray - Antalyaspor maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Galatasaray'ın sahasında Antalyaspor'u 5-0 yendiği karşılaşmayı değerlendirdi.

Sarı Kırmızılılar, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında 'u 5-0 yendi.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Falcao (10' pen. ve 28'), Celutska (37' k.k), Babel (82') ile Taylan (89') kaydetti.

bu galibiyetin ardından puanını 27'ye yükseltirken, Antalyaspor ise 14 puanda kaldı.

Spor yazarları, Galatasaray'ın Antalyaspor'a karşı aldığı bol gollü zaferi değerlendirdi.

Mehmet Demirkol | Fanatik

Lemina’nın savunma orta/saha Ömer ve Taylan’ın orta saha/hücum direnç ve bağlantılarına yaptıkları katkı Galatasaray’ı değiştirdi. Geçtiğimiz 16 haftada Galatasaray’da herhangi bir ikilinin başarısından bahsetmek mümkün değildi. Dün ise Marcao/Lemina, Marcao/Nagatomo, Taylan/Falcao, Mariano/Feghouli gibi işleyen ortaklıklardan kolaylıkla bahsetmek mümkün. Dün ilk yarı itibarıyla oyunun merkezini kurduğu için çerçevede uyumlu oyuncular gördük. Galatasaray iyi kontrataklar da yaptı. 2 golde olduğu gibi çizgiye inerek Antalya savunmasını kalabalık olmalarına rağmen zorda bıraktı. Konuk ekibin içinde bulunduğu durum kadroya alınmayan oyuncular gibi temel zorunları olsa da Galatasaray adına özellikle ilk yarıda işlerini bu sezon hiç olmadığı kadar iyi gittiğini söylemek mümkün. Seri bile iyiydi değil mi? Dün akşam Terim’in kerteriz alabileceği bir oyun nihayet sahnelendi.

Erman Toroğlu | Fotomaç

Avrupa kupaları dahil, kupası da dahil, lig dahil bu yıl Galatasaray'ı ilk defa ilk 45 dakikada doğru futbol oynarken seyrettim. Bütün futbolcular birbirine yardım ettiler. Sahada kaçak dövüşen yoktu. Herkes diğerinin açığını kapattı. Ağır zemine rağmen fizik olarak ayakta kaldılar. Skor 3-0 oldu. İkinci yarı yarım saat Galatasaray rölantiye aldı. Bu fizik noksanlığından mı, yoksa psikolojik olarak mı bunu ikinci yarıda göreceğiz. Bir takım mağlup olabilir. Ama mücadele etmezse bu takım, takım değildir. Galatasaray koca bir ilk yarı boyunca bu mücadeleyi vermedi.

Ahmet Çakar | Sabah

Galatasaray, önemli sorunlarla uğraşırken rakipleri galibiyetler alıyor ve başta Fatih Terim olmak üzere tüm kadro tartışılıyordu. Terim hedef olarak sürekli Ocak'ı yani devre arasını gösterdi. Ve dün geceki 5 gollü galibiyet takımın hem puantaja tutunmasını sağladı hem de sezonun ikinci yarısına ciddi moral ve umut aşıladı. İlk yarıda mükemmel bir Galatasaray izledik. Bazı oyuncular en iyi maçlarını oynadılar. Örneğin; Mariano... Falcao gollerini attı. Koşmayan, işini yapmayan hiçbir oyuncu yoktu.

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Dün gecenin kazananı Taylan Antalyalı... Genç oyuncu golleriyle geldi. Falcao, fizik olarak hazır olmasa da ceza alanı içinde tek vuruşu en iyi yapan oyunculardan biri. Yanlış anlaşılmasın Türkiye'nin değil belki de Avrupa'nın en iyilerinden biri. Sonuçta Galatasaray için sezonun ilk yarısı kötü geçti ama son maçta birçok şey toparlandı. Bazı oyuncular kazanıldı, bazı oyuncular kıpırdamaya başladı. Özellikle Falcao, sezonun ikinci yarısında hazır olursa Galatasaray yine çok iddialı hale gelir.

Levent Tüzemen | Fotomaç

Geçen sezon şampiyonlukta büyük payı olan Feghouli'nin performansı hızla yükseliyor. Cezayirli, hırsını çalışkanlığı ile birleştirdi; son vuruşlarda dikkatli olamadığı için 3 net golü kaçırdı. Taylan Antalyalı'nın şaşaalı bir stili yok. Ama tam bir görev adamı çok çalışıyor, iyi mücadele ediyor, rakiple boğuşuyor, top çalıyor, hücuma çıkıyor ve savunmaya da yardıma geliyor. Üçüncü golü ben Taylan'a yazıyorum. Galatasaray kendine oynayan, maçı maçına uymayan Belhanda'yı hiç aramadı. Terim, Belhanda'yı oynatmamakta çok haklıydı. Belhanda oynasaydı belki de Galatasaray öne bu kadar çabuk ve etkili gidemezdi.

İlker Yasin | Hürriyet

Sol kenarda Ömer Bayram’ın bitmez enerjisi, Nagatomo’nun durmak bilmeyen gol hamleleri ile G.Saray dün tam anlamıyla bir takımdı.Peki neden 17. haftayı bekledi bu takım? 16 maçta 18 gol atabilen G.Saray dün geceye nasıl beş gol sığdırdı? Bu takımı uyandıran, ayağa kaldıran neydi, yoksa Terim büyü mü yaptı? Yani G.Saray dün akşam yaptığını geride kalan 16 haftada niye yapamadı? Falcao tam hazır değil. Dün attığı iki gol onun için önemli. Fizik olarak güçlendiği ve maç eksiğini giderdiği anda çok gol atacak gibi. Ve hemen gerisinde oynayan dinamik, genç Taylan hareketli oyunuyla, rakip savunmanın dengesinin bozulmasında dün çok başarılıydı.

Bülent Tümurlenk | Sabah

Futbolda klişe ama doğru bir tarif vardır: 'Forvetler yarışta tutar. Savunmalar şampiyon yapar.' Sezonun ilk haftalarında en çok defansı eleştirilen Galatasaray, ilk yarı biterken ligin en az gol yiyen iki takımından biri. Ama hücumda sorular hep çalışmadıkları yerden geldi. Dün Galatasaray düzgün bir orta saha ile oynadığında santrforunu nasıl topla buluşturabileceğini gördü.

Taylan, Galatasaray'da Selçuk ve Belhanda için feda edildi. Dün onun oyuna kattığı enerji ve Lemina'nın dönüşü Galatasaray orta sahasını toparladı. Son vuruş noktalarına koşmayı iyi bilen, ters koşularla arkadaşlarına pozisyon imkânı veren, orta sahaya gelip sırtı dönük top tutan Falcao'nun bu yüzde 30'u. Yaşı itibariyle yüzde yüz Falcao'yu belki artık izleyemeyeceğiz ama o kendini yüzde 70'lere çıkartırsa Galatasaray ikinci yarıda gol sıkıntısı çekmez.