Spor yazarları Galatasaray-Ankaragücü maçını değerlendirdi: Değişiklikler hatalı mıydı?

Spor yazarları lider Galatasaray'ın kümede kalma mücadelesi veren Ankaragücü karşısında 2-1 mağlup olduğu 90 dakikayı değerlendirdi.

Süper Lig'de son yıllarda eşine pek rastlanmayan şekilde üç takım şampiyonluk için kıyasıya bir rekabet verirken, lider Galatasaray Ankara deplasmanında sürpriz olarak nitelendirilebilecek bir mağlubiyet aldı.

Maç öncesinde 20 puanla son sırada yer alan Hikmet Karaman'ın takımı ligin zirvesinde Galatasaray'ı iki golle geçerken, spor yazarları karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın oyun planındaki zaaflara değindi.

Mehmet Demirkol - Fanatik

Konuk ekip orta saha presini deldiğinde, savunma beklerini çizgiye indirebilirse burada sayısal üstünlük sağlanıyordu. Onyekuru ve Mohamed'i sol ve sağda üçgenlerin parçası yaptıklarında şanslar da yakaladılar. Özellikle Yedlin, Arda, Mohamed üçgeni fena çalışmadı. Ancak bunun istenen sıklıkta olduğunu söylemek zor.

Terim son iki maçta olduğu gibi sadece oyuncu değiştirmekle yetinmedi. Devre arasında oyunu da değiştirdi. Falcao'yla iki santrfora döndü. Kerem ve Onyekuru'yu da içeri çekerek beklerini oyuna soktu. Önde 6'lı bir hat istedi. Burada 2 soru sormak lazım: Acaba devre arasında oyunu değiştirmeden Feghouli ve Belhanda'yı almak ne sonuç verirdi?

Fırat Topal - BirGün

Galatasaray’ın, iyi bir duvar olabilen Mostafa Mohamed’in üzerinden rakip defansın ortasını veya ülke futbolunun yeni yumuşak karnı bek-stoper arasını denemesi beklenebilirdi, ancak Fernandes, Arda ve oyunun belli bölümlerinde Emre Kılınç o kadar etkisizdi ki bu etkisizlik Mohamed’in de ilk 45 dakika boyunca hep yanlış zamanda yanlış yerde olmasına yol açtı.

Galatasaray Kadıköy deplasmanında başlama vuruşu yapıldığından beri 450 dakika oynadı ve bu 450 dakikada, Alanyaspor maçının ilk 20 dakikası hariç hiçbir zaman oyuna tam anlamıyla hakim olamadı. Ama muhtemelen camia buna odaklanmak yerine, bu maçı Halil Umut Meler üzerinden okuyacak, hafta içinde Mustafa Cengiz yine GS TV’de esip gürleyecek.

Ömer Üründül - Sabah

İkinci devreye Fatih Terim 3 değişiklik ile başladı. Çıkanların hepsinde haklıydı ancak girenlerden Falcao tercihi ilginçti. Tabii çift santrfora dönüp, bir de ikinci yarıya çok erken aşırı riskle başlanınca geniş alan sprinteri Lobjanidze'ye elverişli bir ortam çıktı. O da çok kaliteli bir gole imza attı.

Tabii kaybedilen çok önemli üç puanın yanında takım 10 kişiyken skoru döndürmek için aşırı güç harcadığından G.Saray, Sivas maçı öncesi fizik açıdan da yıprandı.

Ali Ece - Fanatik

İlk yarı tamamlandığında Galatasaray, küme düşme hattındaki Ankaragücü ceza alanı içinde sadece 5 kez topla buluşabilmişti. Çünkü pas temposu çok düşük ve pas bağlantıları bozuk bir Galatasaray 11’i vardı.

Son 10 dakikaya girilirken Galatasaray’ın yaptığı 20 ortadan sadece 4’ü isabetli olmuştu. Mohamed sahadayken Falcao’nun girmesiyle neden bu kadar erkenden 4-4-2’ye dönüldü, onu anlamak da irdelemek de kolay değil.

Taylan’ın bir sakatlığı yoksa 11’e mutlaka dönmesi gerekiyor. Taylan’ın 11’de başladığı ve Belhanda’nın da ona eşlik ettiği maçlar bu sezon Galatasaray’ın en iyi oynadığı maçlardı.

Şansal Büyüka - Milliyet

Bu yazacaklarım garibinize gidebilir ama işin doğrusu; Süper Lig’in son sırasındaki Ankaragücü, buna rağmen Beşiktaş ile birlikte bu ligin en atletik takımı... Müthiş koşuyorlar, aşırı çabuk ve hareketliler. Hangi takım, Galatasaray’a karşı 2-0 öndeyken, üstelik 90. dakikada kaleci Muslera‘ya kadar baskı yapar? Ankaragücü yaptı.

Galatasaray son haftalarda sallanıyor, Muslera‘nın mucize kurtarışlarına sırtını dayamış gidiyordu. Eee Muslera da bir yere kadar... Galatasaray, son maçları orta alanda Etebo ve Gedson Fernandes ile oynuyor. Bu ikili çalışıyor ama, “oyunu kuran” değil, “rakibi bozan” futbolcular... Galatasaray orta alanına oyunu kuran, hücumu yönlendiren bir orta saha patronu gerekiyor.