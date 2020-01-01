Spor yazarları Galatasaray - Alanyaspor maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş mücadelesinde oynanan Galatasaray - Alanyaspor maçını değerlendirdi.

Ziraat Kupası çeyrek final rövanş maçında , Aytemiz 'u konuk etti. Sarı kırmızılı ekip müsabakadan 3-1'lik galibiyetle ayrılsa da ilk maçı 2-0 kazanan Alanyaspor deplasmanda attığı golün avantajıyla yarı finale yükseldi.

Maçın golleri Emre Akbaba, Yacine Bammou ve Adem Büyük'ten (2) geldi. Cimbom Mariano'nun 90+5'te ikinci sarı kartını görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.

Spor yazarları, Galatasaray - Alanyaspor mücadelesini yorumladı.

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Uğur Meleke | Hürriyet

Galatasaray dün 2-0’ı çevirebilmek için çok çabaladı ama terim’in Muslera, Donk, seri, Emre ve Feghouli’yi hiç kullanmadığı ilk ayakta bu turun kaderi belirlenmişti. Alanya’nın bu sezon 3 farklı yenildiği maç yok. Hatta iki farklı yenildiği bile tek bir maç vardı düne kadar. İmkânsız görevdi yani bu bir bakıma.

Bu zorlu görev için dün as takımıyla sahaya çıkan Galatasaray’ın sonuna kadar mücadele ettiğinin altını çizmek gerek. 33’te Seri’nin fileleri bulan şutunda ofsayttaki Adem kımıldamasa ya da 48’de Onyekuru direğe takılmasa, belki de büyük bir geri dönüşe imza atacaklardı. Yine de Galatasaray’ın şampiyonluk yolundaki direkt rakibine karşı önemli kazanımlarının olduğu bir gündü dün: Emre akbaba’nın böyle dönmesi, sadece Galatasaray için değil Türk Milli Takımı için de kazanç. Onyekuru sahada olduğunda gol düşünen oyuncu sayısı bir artıyor ama hâlâ fiziksel olarak yetersiz. Adem de bu çizgisiyle formayı vermeyecek gibi.

Önemli bir parantezi de, benim çok önemsediğim penaltı/duran top hiyerarşisi hususuna açmam gerek. Dünya Kupası 2018 elemelerinde Konya’da ile oynadığımız kritik maçın son dakikasında bir frikik kazanmıştık. O atışı (o anda atmak istediği için) Emre Mor’a bırakmıştı oyuncularımız. Sahada Hakan Çalhanoğlu vardı ve sırf Emre öyle hissetti diye Dünya Kupası yolunda çok kritik bir frikiği ziyan ettik. Ben bu tarz sorumlulukların ciddiye alınması, rüyamda gördüm/hissettim gibi paranormal taleplerle gelinmemesi gerektiğini düşünüyorum. Alanya’ya gelmeden önce son 4 yılda sadece 1 penaltı kullanmış, geçen sene 5’te 1 atmış Cisse’nin hâlâ penaltıcılık yapmaya kalkması da böyle bir ciddiyetsizlik. Belki de dün dakika almamasında bunun da rolü vardı.

Levent Tüzemen | Sabah

Alanyaspor'u turu geçtiği için kutluyorum. Erol Bulut'un öğrencileri ilk maçtaki galibiyetin avantajını Türk Telekom'da iyi kullandılar. Galatasaray ilk maça derin bir rotasyonla çıkmasaydı kaybetmeyebilirdi. Fatih hoca, ideal 11 ile takımını sahaya sürerken, amacı turu geçmekti. İkinci yarı coşkulu, istekli ve müthiş baskılı bir Galatasaray izledik. Skor 3-1'e geldi ama müthiş pozisyonlarda Feghouli golleri atamadı. Onyekeru'nun bir şutu direkten döndü. Stadı dolduran taraftarlar, Galatasaraylı oyuncuların sahaya karakter koymalarından mutlu oldu. G.Saray'ın elinde artık bir tek lig kaldı. Fatih Terim'in oluşturduğu istikrarlı kadro, oyuncuların birbirleriyle bütünleşmesi Galatasaray'ı zirve yarışının göbeğine itecektir. Temposu yüksek, gerilimi fazla, bol gollü kupa gecesinde sahanın en kötü ismi hakem Yaşar Kemal Uğurlu idi. Kartlarını doğru kullanmadı, özellikle kaleci Marafona'nın oyunu sürekli geç başlatmasına göz yumdu ve yüzü kızarmadan da sarı kartlarını 90+6'a alay eder gibi gösterdi. Mariano'yu çift sarı karttan kırmızı ile attı. Ama beş faul yapan N'Skala'ya ancak altıncı faulünde sarıyı gösterdi. Avantaj kurallarını keyfine göre uyguladı.

Erman Özgür | Fanatik

Galatasaray bu sezonun tüm kulvarlardaki en iyi maçlarından birini oynamasına rağmen turun ilk maçtaki rotasyonlu kadronun kötü performansına kurban gitmesi gecenin olayıydı. Her iki maçta da doğru stratejiyle oynayan Alanya ise turu hak etti.

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Adem Büyük sonuç ne olursa olsun oyuna yüreğini koyarak oynamaya ve takımının santrfor eksikliğini karşılamaya devam ediyor. Attığı gollerin turu getirmemesi kendi adına gecenin şanssızlığıydı. Galatasaray bu sezonun tüm kulvarlardaki en iyi maçlarından birini oynamasına rağmen turun ilk maçtaki rotasyonlu kadronun kötü performansına kurban gitmesi gecenin olayıydı.

Osman Şenher | Milliyet

Son senelerde böyle futbol izlemedim. İlk dakikadan 98. dakikaya kadar baskı, pres, üst seviyede futbol ve mücadele, gol pozisyonları, aklınıza ne gelirse Galatasaray bunları yaparak kupaya veda etti. Maçın skoru 3-1... Tur için bir gol daha gerekliydi. Öyle önemli gol pozisyonlarını değerlendiremediler ki, biraz şanssızlık, biraz beceriksizlik. Hakikaten sarı-kırmızılılar adına o iyi futbolun hakkı kupada tur atlamak olmalıydı.

Feghouli’nin boş kaleye atamadığı, Onyekuru’nun direkten dönen topu, Seri’nin rakip 18 içindeki üç-dört arkadaşını topla buluşturamaması, ev sahibinin altı golü rahatça bulabileceği maçtan üç golden fazlasını atamayarak elenmesi gerçekten Cim Bom için acı. Alanyaspor’u tabii ki kutluyorum. Bilhassa ilk yarı Galatasaray’a çok direndi. Gerçekten de iyi bir takım, çok iyi futbolcular var. Ama Galatasaray’ın hırsı, temposu oyunun büyük bir kısmında turuncu-yeşillileri oyundan düşürdü. 27 bin taraftar gerçekten muhteşemdi, rakibe büyük baskı yaptılar ama işte bazen olmayınca olmuyor. Belki de futbolun güzelliği bu.