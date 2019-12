Spor yazarları Galatasaray - Alanyaspor maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'ın kendi evinde Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmayı yorumladı.

ile , Süper Lig'in 14. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Sarı kırmızılılar 20. dakikada Younes Belhanda'nın penaltıdan attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Spor yazarları büyük bir heyecana sahne olan mücadeleyi değerlendirdi.

Mehmet Demirkol | Fanatik

Alanyaspor, 197 isabetli pasla maçı bitirdi. 33 orta, 12 korner ve 21 şut attılar. Skor bulamamayı bir kenara bırakın, bu akıl almaz bir verimlilik. Peki buna ne sebep oldu? Galatasaray 20. dakikada öne geçmesine rağmen 386 isabetli pasta kaldığı için. Oyunu tutamadılar. Bunca -kağıt üzerinde- topa hükmedebilecek oyuncuya rağmen oyunu soğutamadılar. Bunun sebebi, ben de dahil hemen herkesi çok heyecanlandıran Seri ve N’Zonzi’nin Lemina’ya uyum sağlayamayışı... Lemina bireysel olarak hemen her şeyi yapıyor. Her şeyi tam yapıyor. Her şeyden fazlasını da yapmaya çalışıyor. N’Zonzi zaman zaman Lemina’nın önünde bağlantı oyuncusu olarak görev aldı ancak o işte de istenen seviyeye çıkamadı. Belhanda’nın biraz kıpırdadığını söyleyebiliriz. Galatasaray’ı ayakta tutan temel oyuncuların performansı oldu. Savunma hattı, Ömer ve tabii Muslera... İlk 25 dakika için kendi iç saha standardında olmasa da diriydiler ancak sonrası için Muslera’ya teşekkür etmeliler. Bu şartlarda mükemmel sonuç.

Erman Toroğlu | Fotomaç

Kalede öyle bir adam vardı ki; ahtapot mu diyeyim, örümcek mi diyeyim, panter mi diyeyim... İnanamıyorum. Uzun yıllar böyle bir şey görmedim. Dün gece Alanyaspor'a yazık oldu. Verdiği emeklere yazık oldu. Futbol olarak her şeyi yaptılar. Ama karşılarında bir ahtapot vardı. Her bacağınla gelen topları çıkardı..

Ömer Üründül | Sabah

Galatasaray ilk yarıda çok etkili bir takım presi uyguladı. İkili mücadelelerde de oldukça agresiftiler. Tabii ki kadro yapısı itibariyle ofansif girişimler planlı - programlı değildi. Hücumda üretkenlik sıkıntısı çekilse de takım presi sayesinde savunma güvencesi oluşturuldu. Bu yarıdaki rakibin aynı dakika içinde olan iki tehlikeli pozisyonu devrenin uzatma bölümündeydi. Bu yarıda yine ön plana çıkan isim; çalışkanlığı ve etkili kullandığı duran toplarla Ömer Bayram'dı.

Ancak 60'tan sonra her şey tersine döndü. Aşırı fizik zorlanmadan dolayı takım halinde düşüş başladı ve bir anda Alanyaspor'un yoğun baskısı ve tehlikeleri gündeme geldi. Ama o dakikaya kadar kalesine hiç top gelmeyen büyük kaleci Muslera, öyle bin yerde sahne aldı ki takdir etmemek mümkün değil.

Şansal Büyüka | Milliyet

Galatasaray’ın iştahı ve niyeti iyi olursa, sorun yok, kazanır. Belli ki hafta içinde yedeklerin “Tuzla faciası” kendilerine ders oldu mu bilemem ama, ustaları ciddi şekilde uyarmış olmalı ki, sahaya çıkan 11 iyi bir başlangıç yaptı. Penaltı sonrası Alanya kendini bulmaya başladı, oyuna bir denge geldi. Fernandes kendine oynamasa, sağ kenarda Efecan biraz daha etkili olabilse, Alanya belki pozisyon bulabilirdi. Alanya’nın oyunda dengesine rağmen akıllarda kalan tek pozisyonu bile olmadı. Üstelik, 40’lı dakikaların başında Alanya kalecisi Marafona, bir dakika içinde mutlak iki golü önlemese, “Oyuna denge geldi” dediğimiz dakikalarda skora 3-0 Galatasaray üstünlüğü gelebilirdi.

Galatasaray yatıp kalkıp bu Muslera’ya dua etsin. Galatasaray bu sezon kötü futboluna rağmen halen zirve umudunu taşıyorsa, bunu takıma, hocaya ya da herhangi bir futbolcusuna değil, sadece Muslera’ya borçlu... Aslında Alanya, Galatasaray’ı yendi, Muslera’yı yenemedi.

Kemal Belgin |

Belhanda'nın bir kenarda bulunuşu, hani hep yazıp söylüyorum ya, "saklı oyun kurucu" görevinde sanki gerçek orta alan sorumluluğu taşımadığından daha iyiydi. Ömer'e gelince kaleci Muslera ile birlikte G.Saray'ın başta seyircisi olmak üzere teknik direktörü, yönetimi, kim varsa hepsini güvencesi oldu. Erol Bulut bir süredir frende bulunan ayağını çekip özellikle ikinci yarıda gaza basınca Alanyaspor, haftalarca sürdürdüğü lig liderliğinin bir yalan olmadığını gösterdi. Ancak bu şık yapısıyla lige heyecan ve renk getiren Alanyaspor, karşısında Muslera gibi bir süper kaleci bulduğu için talihsizdi diyelim…

Levent Tüzemen | Fotomaç

Fatih Terim'in Brugge maçıyla yakaladığı ezber kadro, son dakikada gol yiyerek galibiyeti kaçırmıştı. Terim'in kadroya inancı Trabzon'da 1 puan getirdi, Alanya önünde de ezber kadro dengeli, uyumlu ve birbiriyle oynama alışkanlığı olan bir görüntü sergiledi. Türkiye'nin hücuma en iyi çıkan takımlarından Alanya'ya karşı Galatasaray, akıllı savunma yapmaya çalıştı. Oyun olarak belki çok etkili değillerdi ama tüm oyuncular fikstür avantajını kazanma adına coşkulu, istekli ve mücadele gücü yüksek bir oyun ortaya koydu. Oyunun hemen başında Adem'in kıl payı ofsayt poziyonunda sayılmayan golü Galatasaraylı oyuncuların maçı kazanmak istediklerinin habercisiydi.

Geldiği günden beri Galatasaray tarihine geçen Muslera, kaptanlığın ötesinde sakin ve dikkatli davranarak arkadaşlarının panik havasıyla rakibe sundukları pozisyonlara tek başına dalgakıran oldu. Zirvede kalmak adına bu maçı kazanmak Galatasaray için çok önemliydi..