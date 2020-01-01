Spor yazarları Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçını yorumladı

Sarı-lacivertliler Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olurken spor yazarları teknik direktör Erol Bulut'u eleştirdi.

, Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği 'a 3-0 mağlup oldu.

İşte spor yazarlarından sarı-lacivertli ekibin performansına dair öne çıkan görüşler...

Mehmet Demirkol - Fanatik

Fenerbahçe gergin, ağır, tedirgin paslaşan çok stresli bir ekip. Fenerbahçe, Malatya’nın kontrolünde uzak şut ve kalabalığa orta dışında üretemedi. Hamza Hoca’nın savunmasını enine ya da boyuna genişletecek bir girişimde de bulunmadılar, bulunmadılar değil. Savunmada duran top yan top sorunları da devam edince eksiye düştüler. Merkezi kullanamadılar. Takım raydan çıkmış görünüyor. Raya girmek için ilk şart bu gerginlikten kurtulmak.

Uğur Meleke - Hürriyet

Erol Bulut, devre arası yaptığı Sosa/ Sadık değişikliğiyle sahadaki 11’ini (cezalı Serdar dışında) aynen 11’ine dönüştürdü. Yani dün ikinci yarıya başlayan 11, bir mecburiyet dışında Denizli maçına çıkan 11’di. Beni Bulut’la ilgili en fazla düşündüren detay buydu doğrusu. Galiba Erol Bulut, Denizli 11’ini, oradaki organizasyonunu ve oyununu doğru buluyor olmalı ki, Malatya maçında da kurtuluşu o planda aradı. Bence dün Fenerbahçeli sporseveri esas endişeye sevk etmesi gereken konu bu.

Gürcan Bilgiç - Sabah

Erol Bulut'un sahaya çıkardığı on birin planlarında, kazanmak istediği oyuncular var. Ancak, Gustavo-Sosa- Ozan üçlüsünü bozmasıyla birlikte rakibi seyreden bir takımı oldu. Bu sonuç Erol Bulut yetersizliği değil, oyuncuların kazanma inancını kaybetmesi ve toptan kaçmaya başlamasıdır. Bu ruh halini iyi yönetemeyen de Erol Bulut.

Kemal Belgin -

F.Bahçe’nin geri dörtlüsünün ortası, deplasmana gelmiş bir takımdan antrenman rahatlığında iki kafa golüne yeşil ışık yakıyorsa bir transfer yanlışını da seslendiriyordur. Bir hafta oynamayan Gustavo acaba nasıl vakit geçirmiştir, ben çok merak ettim de… F.Bahçe kurmay ve teknik heyeti ne düşündü? Tabii Ozan bu büyük eksiğin açığını kapatmak için kendi oyununu da ortaya koyamadı.

Şansal Büyüka - Milliyet

Sahada o kadar aciz bir Fenerbahçe vardı ki, daha rakip ceza alanına girmeden, Malatya 2-0 öne geçti. Hadi yenik durumdasın, rakibi bir 10 dakika teslim alsana, bir bunaltsana, maça bir tempo kazandırsana... Biraz hırslansana, öfkelensene... Skora isyan etsene...