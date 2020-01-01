Spor yazarları Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

Süper Lig'in 29. haftasında , son dakikalarında 2-1 geriye girdiği maça konuk ettiği 'u 3-2 mağlup etti.

Sarı lacivertli ekibe 3 puanı getiren goller Ozan Tufan (2) ve Vedat Muriqi'ten geldi.

Spor yazarları Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor karşılaşmasını değerlendirdi.

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Mehmet Demirkol - Fanatik

Fenerbahçe çok ağır, çok plansız hücum ediyor. Hiçbir oyun ezberleri yok. Töre oyundan atılana kadar net bir pozisyona girmeden sadece tek isabetli şutla oynadılar. İzlemesi gerçekten zor bir oyun bu. Yorumlamak ise çok sıkıcı. Temel sorun alan boşaltmakta ve pas vermekte hep bir an geç kalmanın sonucunda ortaya çıkan kümülatif zaman. Fenerbahçe 6-7 saniyede kat edeceği boş alanı saliselerle geç kaldığı ve rakip oraları doldurduğu için 1 dakikada ve tehdit yaratmadan kat ediyor. Sonra topu kaybediyor, geri koşuyor. Zaman ve enerji kaybı. Ayrıca rakip yürekleniyor. Futbolda 1. ve 2. bölge ezbere oynama 3. bölge ezber bozma yeridir.

1 ve 2’de doğaçlama 3’te hareketsiz olunca iş yürümüyor. Dün Emre’nin oyuna girişi sonrası Töre’nin atılışıyla bu sıkıntı biraz olsun çözüldü belki. Ve geri dönüş de umut verici. Ama eksik Malatya’ya karşı geri düşüşün sebeplerini iyi anlamadan gelecek sezonu kuramazsınız. Fenerbahçe 1 ve 2. bölgede bir oyun ezberi olmadığı için yaşadı bunu.

Uğur Meleke - Hürriyet

Fenerbahçe’nin hâlâ şansı var. Malatyaspor zaten can derdinde. Ama üzülerek söylüyorum ki, ilk 45 dakikadaki isteksiz, ruhsuz, temposuz futbol pes dedirtecek cinstendi. Yıllardır ısrarla isyan ediyorum, ’de oyun çok fazla kesiliyor. Topun oyunda kalma süreleri istatistiğinde Avrupa’nın 5 büyük ligiyle aramızda çok fazla fark olmamasının sebebi, devasa uzatmalar.

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İlk devresinde adeta hiçbir şey oynanmayan maçta son bölümse bir çılgınlıktı adeta. Skoru kabullenmeyen, arayan Ozan, Muriç ve Rodrigues değiştirdiler sonucu. Ferdi, yine kısa süreye asist sığdırdı. Emre oyuna girdikten sonra öne gitme fırsatı artan Ozan’ın da son yarım saatteki hücum katkısının altını çizmek gerek.

Serdar Ali Çelikler - Habertürk

Kaleci ve forvet mevkileri muhakkak doldurulmalı. O zaman şampiyonluğa oynanır. Tabi artık teknik adamlık değil adeta basket koçluğu yapabilecek bir teknik adam katkısı ile. Son bir notum Emre Belözoğlu için. 90. dakikada Ozan skoru 2-2'ye getiren golü attı. Emre Belözoğlu gidip topu kalenin içinden alıp santraya koştu. Emre, şu an takım oluşturmak için gayet iyi niyetle ve hırsla çalışıyor. Ama yeni oyuncuları alırken kendisindeki galibiyet hırsı olanları seçmesini tavsiye ediyorum.

İlker Yağcıoğlu - Takvim

Açıkçası Gökhan Töre'nin kırmızı kart gördüğü pozisyona kadar sahada oynananın futbol olduğuna inanmak çok güçtü. Sanki iki takım, sezon başı hazırlık maçı yapıyormuş gibi bir görüntü içindeydiler. Fenerbahçe, topla yüzde 70'e 30 daha fazla oynamasına rağmen Rodrigues'in şutu hariç Malatya kalesinde hiç etkili olamadı. Gustavo'nun stopere çekilmesi orta sahaya da Jailson'un monte edilmesi Fenerbahçe'nin oyununa olumsuz yansıdı..

Gökhan'ın ikinci sarıdan atılmasıyla maç rus ruletine döndü. Şunu belirtmek gerekir ki; pozisyonun sarı kartla yakından uzaktan alakası yoktu. Küme düşme derdindeki bir takıma bu kadar kolay kart gösterip 10 kişi bırakmak büyük vicdansızlık. Vedat'ın golü arkasından iki toptan Malatya'nın 10 kişi ile 2 gol bulması F.Bahçe için geceyi kabusa çevirecekken Ozan'ın son dakikalardaki golleri Fenerbahçe'yi bir utançtan kurtarmış oldu..