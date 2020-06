Spor yazarları Fenerbahçe - Trabzonspor maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

Ziraat Kupası yarı final rövanş maçında , 'u konuk etti. İlk maçı 2-1 kazanan bordo mavili ekip, Kadıköy'de de sahadan 3-1 galip ayrıldı ve toplamda 5-2'lik skorla finale yükselen taraf oldu.

Maçın golleri Alexander Sörloth (2), Deniz Türüç ve Filip Novak'tan geldi.

Bu skorla birlikte Trabzonspor, Fenerbahçe deplasmanında 23 yıldır ilk kez bir resmi maçta galibiyet almış oldu.

Karadeniz ekibinin finaldeki rakibi, 18 Haziran Perşembe günü oynanacak - maçıyla belli olacak. Alanyaspor ilk maçı 1-0 kazanmıştı.

Şansal Büyüka | Milliyet

Fenerbahçe sezonun iyi başlangıçlarından birini yaptı. Sahanın her yerinde Trabzonsporlu oyunculara basmaya ve kendi yarı alanına hapsetmeye çalıştı. Bunu başardı da... Ama göz açıp kapayıncaya kadar geçti bu görüntü... Ortaya Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki “derin kalite farkı” çıktı. Fenerbahçe 10 pas yapıp Trabzonspor ceza alanına zor yaklaşırken, Trabzonspor ilk atağında Ekuban’ın 30 metrelik müthiş pasıyla ve büyük golcü Sörloth’un vuruşuyla golü belki beklediğinden de erken buldu.

“Kadersizin işi, muhallebi yerken kırılır dişi” misali, Sörloth’un gol vuruşunda topun Serdar Aziz’e çarpıp yön değiştirmesi ve kaleci ’ı çaresiz bırakması Fenerbahçe adına yaşanabilecek en büyük talihsizlikti. Ama unutulmasın, Fenerbahçe 10 pas yaparak rakip ceza alanına zor gitti, Trabzonspor 30 metrelik mükemmel bir Ekuban pasıyla ilk atağında golünü buldu. Kaliten varsa, karşında da bu kadar uzun pasta rakibi kaçıran bir savunma anlayışı varsa, golü rahat buluyorsun. Kaliten sınırlıysa rakip kaleyi bulmak için akla karayı seçiyorsun...

Şunu da yazmadan geçmeyelim... Emre her maçta bu kadar öfkelenecekse, yeni sezonda kulübeye hiç inmemeli... Futbolun yöneticisi olarak tribünde kalmalı... Bu hem kendisi, hem Fenerbahçe için daha hayırlı olur. Gerçeği göreceksin ve bükemediğin bileği öpeceksin... Fenerbahçe maçın tamamında baskılı oynadı, Trabzonspor durumu idare etmesine rağmen Fenerbahçe’yi gene yendi. Aslında bu bir ağır siklet ile orta siklet boksörünün maçı gibiydi. Fenerbahçe saldırdı, aradı, uğraştı... Ama karşısında kapı gibi duran, kaya gibi dikilen Trabzonspor’u sallayamadı bile... Trabzonspor şöyle bir göründü, Fenerbahçe‘yi ringden indirdi. Bu malumun ilanıdır... Bu iki takım arasındaki derin kalite farkıdır. Kaliteyi yakalayamadan, kupaları yakalayamazsın. Trabzonspor bu kadrosuyla finalleri, kupaları gerçekten çok hak ediyor. Bu hakkı teslim edelim.

Cem Dizdar | Fanatik

Hataları olsa da yaptıklarını doğruya yakın planla hayata geçiren Trabzon ile neredeyse her adımı bir öncekini tekzip eden, problemleri gitgide büyüyen Fenerbahçe karşı karşıya. Sahadaki takımlar da yönetimlerini taklit eder gibi... Biri düzenli, diğeri darmadağın, savruk. Sörloth, en güçlü yanı olan sol ayak içine aldığı pası gol yapınca Fenerbahçe’nin gerilmesi kaçınılmazdı. Gerginlik yedek kulübesinde patladı. “Fiili teknik direktör” Emre Belözoğlu çoğu zaman olduğu gibi kendine hakim olamadı ve takımını oyunun son bölümünde göstermesi beklenen olası etkiden mahrum bıraktı!

Trabzon savunmada organize ve sakin, fırsat buldukça da hücumda tehditkardı. Yedek kulübesindeki onca ‘hoca’ yetmiyormuş gibi tribündekilerden de teknik destek alan (!) Fenerbahçe’nin daha çok bireysel beceriye dayalı tarzı da hayli yardım etti onlara. Geldiler, yendiler, döndüler...

Serdar Ali Çelikler | Habertürk

Maçtan önce de "favori Trabzonspor" demiştim. Nitekim favori maçı kazanıp turu geçti. Peki bir takım zaten şampiyonluk yarışında iken diğer takımın oyuncuları kendilerine ait tek bir maçı dahi kazanamayacak durumda mı? Ya da Trabzonspor neden favoriydi?

Fenerbahçe bu turun ilk maçına istifa etmiş hocasının son görevi ile çıktı. Bu maça ise gelecek sene altyapıya gidecek hoca ile. Yani muhtemelen kupanın en zor eşleşmesinin iki maçında da hocasız çıkıldı aslen. Bu maça takımı hazırlayan "Sözde Sportif Direktör özde hala futbolcu" Emre Belözoğlu 2 maçta 3 sarı kart gördü ve başkanının tarihinin en önemli maçında takımını yalnız bıraktı. "Sen futbolcu musun yoksa sportif direktör mü?" diye duruma isyan eden Max Kruse haklı..

Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Dubleye birer adımları kaldı.

F.Bahçe açısından tur zordu. Kimse kusura bakmasın 2. sınıf bir kaleci ile, 6 maç sonra gideceğini bilen bir stoper ve sol bek ile. Her maç ve her maçın her anında sakatlanacakmış gibi oynayan nitekim sakatlanan diğer stoperle. Bitik haldeki Vedat Muriqi ile zaten kazanamazdın.

Ercan Güven | Milliyet

Aslında, Fenerbahçe çok uzun süredir hiçbir maçı bu kadar kazanmak istememişti ama üstün oynasa bile kazanmayı unutmuştu ne yazık ki… Çünkü istek ve gayret takım boyutunda asla senkronize olamıyordu. Ve zincir, en zayıf halkası kadar sağlam olabilirdi.

İlk devrede Fenerbahçe’nin yakaladığı tek kontratakta Rodrigues rakip kaleye inerken takımda Muriç’ten başka hiçbir futbolcunun destek vermeye bile niyet etmemesi, etse de yetişemeyecek olması bu sezonun özetiydi. Kötü başladı, kötü bitti. Kim bilir belki de tüm kupa ümitlerini kaybetmiş Fenerbahçe’nin eli gelecek sezon için rahatlar ve acil ihtiyaçlardan arınıp hatalı tercihlerini tekrarlamayacağı bir sezon yaşar.

İlker Yasin | Hürriyet

Bu maç Fenerbahçe için çok ama çok önemliydi. UEFA ’nde gruplara katılma yolunda, taraftara moral, heyecan verme ve yönetimi nefeslendirme açısından mutlaka Fenerbahçe, Türkiye Kupası’nda finale yürümeliydi. Fenerbahçe iki pasta bu kadar kolay golü nasıl yer? Sarı lacivertli ekibin savunması, kaleci Altay’ın kariyeriyle oynuyor adeta. Sezonun yıldızı Sörloth 2 gol attı, Emre’yi oyundan attırdı. Ve takımını Türkiye Kupası’nda finale taşıdı. Ben, bu skora şaşırdığımı söyleyemem. Bu sezon Fenerbahçe için artık yok. Taraftar hatıralarla avunacak.