Spor yazarları Fenerbahçe - Sivasspor maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Kadıköy'de konuk ettiği Sivasspor'a karşı alınan 2-1 mağlubiyeti yorumladı.

Süper Lig'de 32. hafta karşılaşmalarında , Demir Grup 'u ağırladığı mücadelede rakibine 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Bu sonucun ardından sarı-lacivertli ekibin ligdeki üç maçlık yenilmezlik serisi sona ererken, Demir Grup Sivasspor ise dört maçlık galibiyet hasretine son vererek üçüncü sıradaki yerini sağlama aldı.

Karşılaşmada Demir Grup Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Arouna Kone (pen.) ve 44. dakikada Emre Kılınç kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü ise 27. dakikada Deniz Türüç'ten geldi.

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Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Kadıköy'de konuk ettiği Sivasspor'a karşı alınan 2-1 mağlubiyeti yorumladı.

Uğur Meleke | Hürriyet

Fenerbahçe’nin durumu biraz garip. Gustavo-Ozan gayet iyi bir orta saha ikilisi olmuşlardı aslında. Ancak Serdar’ın yokluğunda bir Gustavo’yu, bir Ozan’ı stopere devşirerek mahvettiler o göbeği. Amerikalılar’ın meşhur bir lafı vardır, ‘bozuk değilse tamir etme’ diye. Fenerbahçe’nin belki en düzgün çalışan yeri orta saha merkeziyken sürekli oraya çomak soktu teknik yönetim. Bence anlamadıkları şu: Ozan’ı stopere kaydırdığınızda, orada iyi bile oynasa, orta sahadaki Ozan’dan mahrum oluyorsunuz. Üstelik o Ozan stoperde de şaşkın oynayınca hem savunmanız, hem orta sahanız aksıyor bu kez. Eksiğiniz stoperse stoper koyun oraya. Orta saha değil...

Serdar Ali Çelikler | Habertürk

Herkesin şunu anlaması gerekiyor:

"XYZ takımı büyük takımdır. Forması 2 puandır." Bu önerme geçmişte kaldı. Eski çamlar bardak oldu. Artık iyi takım değilsen, iyi çalışmıyorsan, planlamıyorsan, üretemiyorsan, rakibin basit ama etkili (Yatabare'ye şişir, O da Emre'ye indirsin) planına 3 kez mağlup oluyorsan forma da kurtarmıyor. Seyirci olsa belki gazla mazla 1 puan alırdın ama kazanamazdın. Bu gerçek her takım için geçerli. 6 yıl evvel kurulan bu 6 sene içinde ligi G.Saray'a karşı 3 kez önde bitirmiş, 3 kez de geride. Beşiktaş'a karşı 3 kez önde bitirmiş 3 kez geride. Aynı şekilde F.Bahçe'yi de 3 kez geçmiş 3 kez geçilmişler. Al sana taraftarı olmayan takım. İyi yönetim - iyi organizasyon - iyi kadro - iyi hoca olunca iyi takım oluyorsunuz. Sivas iyi takım, Fenerbahçe değil. İyi takım kazanır.

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Fenerbahçeliler her hafta üzülmesinler. Seneye iyi bir yapılanma ve iyi bir kadro kurulacak mı, onu sorgulasınlar.

Ercan Güven | Milliyet

İkinci yarıda Emre Belözoğlu ve Rodrigues’in oyuna girdiği son yarım saatte hücum ederek savunmasını sağlam tutmaya çalıştı Fenerbahçe. Ancak çok iyi yardımlaşan ve Fenerbahçe’nin kanatlarını durduran Sivasspor’a gol atmakta zorlandı. Maçın bitmesine az süre kala oyuna giren Allahyar gole çeviremediği pozisyonlarla beraberliği bile yakalayamadı.

Avrupa’yı Kadıköy’de kaybetti FenerbahçeZaten ilk yarı boyunca adam adama savunma yapan Sivasspor geri dörtlüsü arasında etkisiz kaldı Ferdi ile Ömer Faruk. Neyse ki, ikinci devre başında Ömer Faruk çok ezilmeden Emre Belözoğlu kendini onun yerine oyuna soktu. Lakin, bu sefer Emre bile kurtaramayacaktı Fenerbahçe’yi.

Nasıl hücum edeceğini bir türlü çözemeyen Fenerbahçe, tempolu oynayan rakip karşısında nasıl savunma yapacağını da bilemiyor ve savunma arkasına atılan toplar ya Emre Kılınç ya Mert Hakan marifetiyle pozisyon oluyordu. Fenerbahçe’nin beraberlik golü ise Falette’in doldurduğu vuruşunda Sivas kalecisi Samassa’nın hatasını çok iyi değerlendiren ve dört rakip futbolcu arasından topu ağlara gönderen Deniz’in fırsatçılığı sonucuydu. Bireysel yani. İkinci yarıda Emre Belözoğlu ve Rodrigues’in oyuna girdiği son yarım saatte hücum ederek savunmasını sağlam tutmaya çalıştı Fenerbahçe. Ancak çok iyi yardımlaşan ve Fenerbahçe’nin kanatlarını durduran Sivasspor’a gol atmakta zorlandı. Maçın bitmesine az süre kala oyuna giren Allahyar gole çeviremediği pozisyonlarla beraberliği bile yakalayamadı.

Avrupa’yı Kadıköy’de kaybetti Fenerbahçe.