Spor yazarları Fenerbahçe - Kayserispor maçını değerlendirdi

İlk yarının son maçında Kayserispor'u rahat geçen Fenerbahçe'yi spor yazarları değerlendirdi.

Süper Lig'de ilk yarının son maçında 'u 3-0 yenen , yenilmezlik serisini yedi maça çıkararak lider Beşiktaş'ı takibini sürdürdü.

Fenerbahçe - Kayserispor maçını değerlendiren spor yazalarının öne çıkan yorumlarını derledik.

Mehmet Demirkol - Fanatik

Sosa vasatında bile değil ama oyuna küskün değildi. Ademi ve Cisse de sonradan girmelerine rağmen çabalıydı. Ancak en dikkat çeken oyuncu kesinlikle Szalai idi. Serdar’la hemen ortaklık kurdu ve savunma liderliğini aldı. Fizik olarak takımdan öndeydi. Ama asıl önemlisi sakin ve basit oynuyor. Çok yalın bir performans. Bir maç her şeyi söylemez ama Fenerbahçe’de bu yılki en iyi stoper performansını izlediğimiz kesin.

Ömer Üründül - Sabah

Gol atmasına rağmen Samatta ve 'daki düşüş devam ediyor. İleri uçta bir tek Thiam kendini öne çıkaran forvetti. Gustavo her zaman vurguladığım gibi tam bir profesyonel. İlk defa forma giyen Attila Szalai için defansif yönden bir değerlendirme yapamıyorum çünkü Kayserispor'un hücum gücü çok yetersiz ama sanki bu takımın formasını sürekli giyiyormuş gibi rahattı ve geriden oyunu iyi başlatıyor. Bu da bir stoper için önemli bir artıdır.

Ercan Güven - Milliyet

Kayserispor denemesi yeni bir tarzdı Fenerbahçe için… Erol Bulut’un Mesut Özilli takıma evrilme hamlesiydi. Dünyanın en iyi on numarasını almış takım topu rakibe bırakıp skor tabelasına bakarak doksan dakika geçiremezdi bunda sonra. Ve Kayserispor da yeni tarzı denemek için biçilmiş kaftandı. Denemekle kalmadı Fenerbahçe, başardı da! Ligin yarısına gelirken son haftaların en hızlı Fenerbahçesini gördük. Lakin hız başka, telaş başka. Antrenman boksörü gibi vurmadan darbe bekleyen rakip karşısında üçüncü bölgeye kadar şimşek gibi giden Fenerbahçe’nin orada eli ayağına karışıyordu sanki.

İlker Yağcıoğlu - Takvim

Yeni transfer Szalai, ilk maçı olmasına rağmen iyi bir maç çıkardı. Çok iyi bir sol ayağı var. Fizik gücü iyi. Oyun bilgisi de üst düzeyde. Gustavo'nun yine müthiş bir maç çıkardığını söyleyebilirim. Sonuçta kazanmasına rağmen oyun olarak beklentileri tam karşılayamayan Fenerbahçe'nin dün akşam istenilen seviyeye yaklaşıtığını gördük. Çok iyi bir maç oynadılar..

Kemal Belgin -

Fenerbahçe, sezon başından bu yana aldığı iyi veya kötü sonuçlar ne olursa olsun hiçbir oyunda bu kadar rahat pas yapamamıştı. Pelkas’ın adam ekarte edişleri de yine pek zenginlik göstermemişti bugüne kadar. Tabii bunda iki takım arasındaki oyuncu kalitesinin farkı vardı. Ancak Kayserispor’da komik oyuncuların bulunması sebebiyle bu zengin pas trafiğine engel olabilecek bir oluşum görülmedi. Kayserispor’un genç kalecisi Doğan’ın özellikle ilk yarıdaki dört kurtarışı da olmasa ve de Fenerbahçe o paslaşmaların noktasını doğru koyabilse, ligimizin en farklı on gollü galibiyetinin tekrarlanması son derece doğal olacaktı.