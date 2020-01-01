Spor yazarları Fenerbahçe - Kayserispor maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Fenerbahçe'nin geriye düştüğü maçta Kayserispor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

87 günlük aranın ardından yeniden başlayan Süper Lig'in 27. haftasında ile Hes Kablo , Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 87. dakikada penaltıdan Vedat Muriqi ve 88. dakikada Luiz Gustavo kaydetti. Konuk ekibin tek golü 59. dakikada Bernard Mensah'tan geldi.

Ev sahibi ekipte Ozan Tufan, karşılaşmanın 14. dakikasında Djedje'ye yaptığı müdahalenin ardından önce sarı kart gördü. Hakem Atilla Karaoğlan, VAR incelemesinin ardından gösterdiği sarı kartı iptal ederek Ozan Tufan'ı direkt olarak kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

Daha fazla takım

Ligde üst üste üçüncü iç saha maçında da kırmızı kart gören Fenerbahçe'de en az 2 maç ceza alacak olan 25 yaşındaki oyuncu takımının 16 Haziran Salı günü ile Ziraat Kupası yarı finalinde oynayacağı rövanş maçında ve ardından ligde ile oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.

7 maç aradan sonra üç puanı alan Fenerbahçe puanını 43'e yükselti. Hes Kablo Kayserispor ise 22 puanda kaldı.

Spor yazarları, Fenerbahçe'nin geriye düştüğü maçta Kayserispor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

Uğur Meleke - Hürriyet

Emre-Kruse-Muriç’siz yetenek açısından çok kısıtlı bir Fenerbahçe 11’i vardı Kadıköy’de.

Tabii ki Ozan Tufan’ın kırmızı kartıyla şartlar daha da zorlaştı sarı lacivertliler için. Ozan’ın kaptanlık bandı baskısı yaşıyor olabileceğini, özgür olur ve sadece oyununa odaklanırsa dünkü gibi gereksiz ve aşırı işlere kalkışmayacağını, bir süredir yakaladığı çıkışını sürdüreceğini düşünüyorum ben. Ozan’ın atılmasıyla merkezdeki yükü artan Gustavo, ne kadar büyük bir profesyonel olduğunu ispatladı dün akşam. Hem Rienstra-Djedje-Mensah gibi dinamik bir üçlüye karşı ayakta kaldı, hem de harika 3 şut çıkarıp galibiyeti getirdi takımına. Fenerbahçe’nin yeni sezon yapılanmasında Gustavo’nun hem saha içi liderliğiyle, hem de bant verilirse kaptanlıkla önemli rol oynayacağını tahmin etmek güç değil.

77 dakikasını 10 dakika oynadığı bir maçta Fenerbahçe’nin taktiksel analizini yapmak ya da Tahir Karapınar’ın performansını ölçmek güç. Ancak kenar yönetiminin uyarılarından anlayabildiğimiz kadarıyla Fenerbahçe’nin son 2 ayda eksik kalan mücadelesini tamamlamaya odaklanılmış kısa sürede. İlk devrede ikili mücadelelerin yüzde 65’ini kazanmaları dikkat çekici. Karapınar’ın maç boyunca onlarca kez ‘ikinci top’ uyarısı yapması da konsantrasyon ve mücadele departmanlarına odaklandığının ispatı gibi.

Serdar Ali Çelikler - Habertürk

Çok şükür futbolumuz geri döndü. Seyircisiz tatsız tuzsuz olsa da futbol bizim her şeyimiz. İyi ki var. F.Bahçe'yi Kayserispor karşısında aslında beklediğimden iyi buldum. Hocası olmayan oyuncuların yeterince hazırlanamadıklarını; kendileri açısından 'Yılın Maçı'ndan evvel fazla kasmadan oynayacaklarını tahmin ediyordum. Tersine hırslı başladı F.Bahçe. 4-2-3-1 dizilişinde Gustavo-Ozan'lı orta saha tandeminin önündeki üçlü Garry - Ekici - Ferdi idi. Ozan 13. dakikada atılınca etkinlik doğal olarak bitti. Kayseri bu fırsatı değerlendiremedi, pozisyona dahi giremediler. Devrenin son 5 dakikasında F.Bahçe'nin 2 topu direkten döndü. 2. yarıya Kayseri biraz daha etkin başladı. Ama yine pozisyon yokken Mensah, kaliteli bir frikik golüyle takımını öne geçirdi. Sonrası kenar müdahaleleri. Tahir Karapınar ve Mehmet Aurelio kulübesi Vedat'ı oyuna attı. Kosovalı, Mevlüt'ün yapamadığını yaptı. Takımını önde tuttu. Emre ve Zajc'ın girişiyle de pres gücü arttı. Baskı üst üste ceza alanı aksiyonları; nihayetinde bir penaltı getirdi. Beraberlikten hemen sonra maçın adamı Gustavo'nun mükemmel golü F.Bahçe'ye 7 maç aradan sonra galibiyet getirdi. Golden sonra tüm kulübenin sevinci mühimdir.

Emre Belözoğlu - Tahir Karapınar ve Mehmet Aurelio üçlüsü oyuncu değişiklikleri ile maçı çevirdi. Bu 3 puan moral açısından iyi oldu. Kayserispor bu haliyle küme düşer. 1-0'a kadar pozisyon bulamadılar. 1-0'dan sonra 2 pozisyonda 'ı geçemediler.

Altay'ı - Deniz Türüç'ü - Ferdi'yi beğendim. Emre, Vedat ve Gustavo ise takımın kalitesini artıran unsurlar. Ali Koç yanına Selahattin Baki'yi - Kemal Danabaş'ı - Emre Belözoğlu'nu ve Mehmet Aurelio'yu hatta Gustavo'yu alsın ve bu seneyi analiz etsin.

İlker Yasin - Hürriyet

Fenerbahçe ligde 8 maç sonra galibiyetle tanıştı. Bu galibiyet Fenerbahçe’nin hakkı değildi ama mağlubiyet sonuna kadar Kayseri’nin hakkıydı.

Kayseri, Ozan’ın atılmasıyla kazanmaya başladığı, 60. dakikada Mensah’ın golüyle kazandığını sandığı maçı, Emre ve Tolga’nın oyuna girmesinden sonra bitime 3 dakika kala 2 dakika yediği 2 golle kaybetti. Kaleci Altay ve Gustavo’nun geceye damga vurduğu maçtı. Ve dünkü Emre Belözoğlu, oyuna girdikten sonra maçı çevirerek, futbolculuğunun, spor yöneticiliğinin çok çok üstünde olduğunu bir kez daha gösterdi.

Son 7 lig maçını kazanamamış, zirvedeki ilk 3 takımın 10 puan gerisine düşmüş, şampiyonluk rüyası bitmiş, Avrupa işi kupayı kazanmaya kalmış, konsantrasyonu dağınık bir Fenerbahçe. Kayseri, kümede kalma savaş veriyor. Salı günü Trabzon’la Türkiye Kupası yarı final maçına odaklanan Fenerbahçe karşısına galibiyet için çıkmalıydı Kayserispor. Hele hele rakibinin 10 kişi kalmasıyla Kayseri için galibiyet dışındaki her skor mağlubiyetten farksız olacaktı. İlk dakikada Ozan’ın nefis gol hamlesi, 46 ve 48’de Mevlüt ile Gustavo’nun şutlarının direkten dönmesi, yine Ferdi’nin ara pasında Rodrigues’in şutunun üstten dışarı gitmesi Kayseri için şans anlarıydı. Fenerbahçe kötü oynadığı devreyi 4 net gol pozisyonuyla bitirdi. Kayseri şahsiyetli top oynamadı. İhtiyacı olanı almak için formaliye maçına çıkan rakibi karşısında hedef odaklı atakları yapamadı.

Ercan Güven - Milliyet

Kadıköy’de tribünler kartondandı ama savaşına kadar basılan “altın karşılığı Amerikan banknotlarından” daha değerli “Fenerbahçe aşkına” endeksliydi…

Fenerbahçe takımı ise güya kanlı canlıydı; aslında üflesen uçacak pelür kağıttan farksızdı.

Skora bakmayın… 87 gün sonra oynanan ilk Süper Lig maçının 87 dakikasına kadar Fenerbahçe’nin durumu aynen buydu.

Oysa kolay bir galibiyet umuyordu Fenerbahçe. Kayserispor maçını kazanmak Fenerbahçe için “getirisi moral ile sınırlı” bir formaliteydi olsa olsa!.. Pandemi öncesi 7 hafta hasret kalınan galibiyetleri unutturmak ve dört gün sonraki önemli sınav için “prova” yapmak, diğer beklentilerdi. Evet… Turbun büyüğü heybedeydi ve Salı günü ortaya çıkacaktı. Kazanılacak Trabzon karşılaşması bir sezonu kurtaracak, Avrupa ve süper kupa yolunu açacaktı muhtemelen. O zaman ne beklersiniz Fenerbahçe’den?.. En azından ciddiyetle işe sarılmasını değil mi?

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Açıkçası “istedi” Fenerbahçe… Epey zamandır iki gerçek stoper Serdar ve Falette ile savunmasını kurmuş, Mevlut’u ilk kez 11’de sahaya sürmüş, Muriç’i Trabzonspor maçına saklayacak kadar kendine güvenmiş, Ferdi’ye santrafor arkasında yer vermişti. Ama Pandemi sırasında evdeki koşu bantları mı bozulmuştu futbolcuların, yoksa bir sezonluk uyuşukluk genlerine mi işlemişti bilinmez; 45 dakikada kaleyi bulan bir tek şutu bile olmadı Fenerbahçe’nin.

İlk yarıda Mevlüt’ün duran toptan, Gustavo’nun uzaktan vurup direkten dönen iki şut var ama onlar da uzatma dakikalarda. Zaten, kilolu Ozan henüz 13. dakikada rakibin tendonuna basıp oyundan atılmış, kimyası bozulan Fenerbahçe orta sahası ile forvetinin ilişkisini kesen Kayserispor oyunu ele almıştı. Djedje ve Mensah hallaç pamuğu gibi atıyordu Fenerbahçe yarı sahasını. Misafir takım ilk yarı gol atamadıysa, biraz kaleci Altay’ın direncinden, biraz da kendisini puan cetvelinin son sırasına indiren son hamle yetersizliğindendi. Yoksa Kayseri farkı arttırır, koparırdı maçı.

Kemal Belgin - Türkiye

Bu maçın F.Bahçe'nin ikinci yarıdaki bir toplam bir 15 dakikalık futbola yakın oynayışıyla iki takımın kalecileri alkışlanacak işler yapacaklardı. Seyirci yoktu, mankenler vardı ama yine de F.Bahçe takımı sanıyorum ki soyunma odasında ikinci yarıya moral motivasyon pompalanmış olarak çıkıyordu. Bu maçın yarınlara verdiği bir mesaj da bu Kayserispor'un artık hesabını kitabını bir alt ligde yapması gerektiğini ortaya koydu. Bu arada F.Bahçe'de hafif sakatlıkları bulunduğu söylenen başta Muriç olmak üzere sonradan oyuna girenleri sahaya sürmek acaba Trabzonspor ile oynanacak kupa rövanşı için doğru bir uygulama mıydı?