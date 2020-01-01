Spor yazarları Fenerbahçe - Kayserispor maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 2-0 yendiği maçı değerlendirdi.

Ziraat Kupası son 16 maçında Kayseri'de golsüz berabere kaldığı rakibini Kadıköy'de konuk etti. Sarı lacivertliler sahadan 2-0 galip ayrılırken Adil Rami'nin performansı dikkat çekti. Fenerbahçe'yi değerlendiren spor yazarları, Fransız oyuncunun performasını övdü;

Mehmet Demirkol | Fanatik

Adil Rami bu 60 dakikalık periyotta minimum hatayla oynadı. Mevlüt de hücumun değerli bir parçası oldu. Oyun dağınık olmayınca oyuncuların üzerine binen yükün nasıl düştüğünü, pas opsiyonu sayısal olarak arttıkça vasat performansların nasıl ektinlik kazandığına şahit olduk. 60’tan sonraysa takım boyu uzayınca hemen her oyuncunun defolarının daha net göründüğünü de gördük. Luiz Gustavo’yu ayırmak lazım tabii. Geldiği günden bu yana sürekli yükselen bir performansı var.

Uğur Meleke | Hürriyet

Rami daha önce iki kez Zanka, iki kez Sadık’la partner olmuştu ama Jailson ile uyumu dikkat çekiciydi kesinlikle. Tabii burada en önemli detay şu: Rami, Zanka ile ikili oynadığında sol stoperdi. Ve şaşkındı. Jailson’la oynadığında ikilinin sağında görev yaptı. Net bir şekilde sağ stoperde daha iyi hissediyor kendini. Dün gerek oyun kurma konusundaki iştahı, gerek kritik müdahaleleri, gerekse hücum katkısıyla bambaşka bir Rami izledik adeta.

Gürcan Bilgiç | Sabah

Maçın iki kahramanı var. Gustavo ve Situm. Birisi topun efendisiydi, öteki gönüllerin. Brezilyalı Fenerbahçe'nin komuta koltuğunda müthiş bir enerjiyle topun akışını belirledi. Doğru anlarda baskıyı tetikledi, yangının olduğu her yere koştu. Situm'un "elle oynama" kararını ters bularak, "Top benim elime çarptı" diyerek, Fenerbahçe tarafına topu göndermesi, sadece sonuç peşinde koşup, oyunun ruhundan vazgeçenlere verilen mesajdı.