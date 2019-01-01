Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 3-2 yendiği maçı değerlendirdi.

Süper Lig'de 11. haftanın açılış mücadelesinde , 'yı konuk etti.

Rakibini 3-2 mağlup eden sarı lacivertliler ligde maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

İşte spor yazarlarının maç hakkındaki yorumları:

Uğur Meleke | Hürriyet

Fenerbahçe’nin de bu sezonki planı net: Yüzde 61’le ligin en fazla topa sahip olan, en yüksek pas isabeti sağlayan, en fazla şut atan, en fazla hava topu kazanan takımı sarı-lacivertliler. Böyle dominant oyun seven Fenerbahçe’nin karşısında adeta ‘kısıtlı bütçeyle oluşturulmuş bir Fenerbahçe replikası’ olunca, orta sahaların çok rahat geçildiği, bir o kalede bir bu kalede pozisyon yaşanan bir maç izledik Kadıköy’de. Sonunda da kazanan, yüksek bütçeli taraf oldu dün.

Vedat Muriç, dünkü iki atış dahil son 5 penaltısını hemen hemen aynı yere attı: Kalecinin soluna. Sağ ayağını topun yanına koyuyor, solla içeriden falso alan bir şut atıyor sağ köşeye. Bazen yerden, bazen bel hizasında. Fatih Öztürk maçtan önce bu bilgiye sahip miydi bilmiyorum. İlkinde köşeyi bildi ama tek tip penaltılardan haberdar mıydı, merak ettim doğrusu.

Erman Toroğlu | Fotomaç

Heyecanı yüksek bir maç, güzel goller var; her şeyden önce VAR var! Bu sene ilk defa VAR'ın doğru kullanıldığını gördük. Şunu net yazalım; Fenerbahçe mücadele ediyor tamam ama futbol olarak iyi değil. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra rakibini bitiremiyorsan, çok zor anlar yaşarsın; dünkü gibi. Kasımpaşalı oyuncunun atıldığı olaya inanamadım, futbolcunun kendini böyle attırması demek, akıl tutulması demek. Aynı şeyi F.Bahçeli futbolcu için de söyleyebilirim. Orta sahada bir pozisyon kardeşim, niye gider o baskıyı yaparsın?

Serdar, Gustavo ve kaleci en iyilerdendi. F.Bahçe geriden orta sahaya çabuk çıkıyor, ama takım değil. Kasımpaşa takım oyununda F.Bahçe'nin çok önünde. Fizik ve dayanıklılık olarak bakıyorum, yine Kasımpaşa daha iyi. Maçın geneline baktığınızda sonucun berabere olması gereken bir maç.

Gürcan Bilgiç | Sabah

Maçın zor geçeceğinden kimsenin kuşkusu yoktu. Altıncı dakikada Muriqi penaltıdan golü attığında başka maç başlayacak, daha sıkıntısız dakikalar gelecek diye düşünürken, Kemal Özdeş'in saha içi setleri devreye girdi. Tıkır tıkır işleyen Kasımpaşa organizasyonu Fenerbahçe'yi oyunsuz bıraktı. Tabii gözler Gustavo'da. Tek başına hükmediyor oyuna. Mıknatıs gibi çekiyor ilk topları. Yönetmeye çalışıyor çevresindekileri. Yardım Tolga'dan geldi ona. Ozan Tufan'ın aklı gol atmakta kalınca, 3 ön liberolu orta saha, "en kolay geçilir" hale geldi.

Daha önce de belirttik. Özellikle Kadıköy'e gelecek olan takımların oyunu birbirinin kopyası. Ersun Yanal'ın bunları çözecek oyun setleri, duran toplar dışında yok. Önceleri 3-4 pasa ulaşıp, bekleri aut çizgisine getiren setleri vardı, şimdi yapmıyorlar. Bir an önce kaleye gitmek isteyen, öne-geriye istekli koşan bir takım Fenerbahçe. Ancak oyun yalnızlığını bitirmek zorundalar. "Gelsin Emre, sorunları çözsün" fikri doğrudur ama belirsizliğin de tohumudur.

Şansal Büyüka | Milliyet

Fenerbahçe, maç 11’e 11 devam ederken, bu sezonun en keyifsiz, en zevksiz, en etkisiz görüntüsünü verdi... Kasımpaşa bir eksik kalınca, sandık ki Fenerbahçe rahatlar, oyunun kontrolünü alır... Ne gezer, ikinci yarıya bir fazla başlamasına rağmen Fenerbahçe’nin futbolu ve mücadelesi daha da çekilmez duruma geldi... Hayret, geçen hafta daha sert oynayan bir rakip önünde, üstelik deplasmanda oynarken, çok net tam 10 gol pozisyonuna giren Fenerbahçe, Kasımpaşa önünde ne oyunu kontrol edebildi, ne de istediği pozisyonlara girebildi.

İkisi penaltıdan, biri kornerden duran toptan atılan üç golle, ama son derece kötü futbolla gelen bir galibiyet... ”Kazandık ya, sen ona bak“ diyenlere süper karşıyım. Daha fazla futbol, daha doyurucu futbol, daha becerikli futbol... Buna Fenerbahçe‘nin de, diğer Türk takımlarının da ciddi anlamda ihtiyacı var. Kolayı seçe seçe, kazanınca her eksiğin üstünü örte örte bu günlere geldik. Maç fazlasıyla lider olması kimseyi kandırmasın... Fenerbahçe‘ye bu futbol yakışmadı. Fenerbahçe‘yi bu futbol hiçbir hedefe götürmez.

Serdar Ali Çelikler | Habertürk

Fenerbahçe ilk defa kötü oynadığı bir maçı kazanabildi. 11. haftada 20 puana ulaştı. Bu puan, maç başına 1.8 yapar ki şampiyonluk için yetmez. Antalya ve Kayseri maçlarından geçtim 6'yı 4 puan alabilseler 2.1 puan ortalaması tutturulmuş olurdu ki bu oran şampiyonluk oranıdır. Peki, Fenerbahçe neden kötü oynadı, neden Antalya ile Kayseri maçlarından 4 puan yerine 0 çekti? Çünkü hocasının da takımının da çooook çalışması lazım.

Ercan Güven | Milliyet

Kadıköy’e kazanmak için gelen bir rakibin yenilme ihtimali üçe katlanıyor sonuçta. Çünkü başka bir dünya orası. Sadece seyirci değil; Fenerbahçeli futbolcuların da performansı artıyor. En azından kazanacak kadar! Takım olarak değilse bile bireysel olarak. Neleri varsa sahaya koyuyorlar. O kadar ki, Fenerbahçe’nin aklı, üstadı, anahtarı teslim ettiği Emre olmasa bile kurtarıyorlar maçı. Aslında takımı Emre’ye endekslemek Fenerbahçe’nin hatası. Sahada olamıyor bazen... Olamayacak zaten. Yaşı, sakatlığı, siniri yüzünden koskoca bir takımı Emre’ye emanet etmek kadar saçmalık olamaz.

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Milli maç arasından önce Kasımpaşa galibiyeti çok önemli bir başarı değildir Fenerbahçe için. Ben eze eze kazanan bir Fenerbahçe göremedim. Yanlış motive edilmiş ve Kadıköy’e kazanmaya gelmiş bir Kasımpaşa’ya fark atamayan bir takım, kazandığı üç puana değil geleceğe bakmalıdır.

Gürkan Kubilay | Fotomaç

Perşembe akşamı, A Spor'da Futbolmatik programımda F.Bahçe'nin K.Paşa maçında penaltı kazanacağını söylemiştim. Hızlı atakta Ozan'la penaltı kazanıp ,Vedat ile gole çevirdi F.Bahçe. Ayrıca,ilk 30 dakikalarda, iç sahaların 8 golle en çok gol atanıydı. 9. golü de K.Paşa'ya atmış oldu.

Akan oyunda pasör oyuncusu olmayan F.Bahçe ısrarla, 2. yarıda tek tehlikeyi yaratan Tolga ile Ozan-Gustavo'yu oyunda tutuyor, oyuna Tolgay yerine Jailson giriyordu. 2. yarının adamları, Ozan ile Altay'dı. İsla da kızardı 73'te. Sadiku-Pektemek değişikliği ile girdi Kemal hoca. Ligin "son 15 dakikada gol yemeyen tek takımı "F.Bahçe idi. Son dakika kontralarını da atamadılar ama, kötü oynadıkları maçı kazandılar, önemli olan da 3 puandı.