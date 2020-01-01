Spor yazarları Fenerbahçe - Hatayspor maçı için ne dedi?

Spor yazarları, golsüz beraberlikle sona eren Fenerbahçe - Hatayspor maçını yorumladılar. İşte öne çıkanlar...

Süper Lig'de 2. haftanın kapanış maçında Atakaş 'u konuk eden , rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

Sarı-lacivertli ekibin maçın son bölümlerinde 9 kişi kalan rakibi karşısında oynadığı futbol hayal kırıklığı yaratırken, derbisi öncesi yaşanan puan kaybı moralleri bozdu.

İşte karşılaşmaya dair spor yazarlarından öne çıkan yorumlar...

Daha fazla takım

Mehmet Demirkol - Fanatik

"Üretim çok ama çok zayıftı. Son saniyede Sinan’ın kaçırdığı, akan oyunda üretinlen tek pozisyondu. Bu Fenerbahçe’ye yetmez? Özellikle de 8 dakika 10, 16 dakika 9 kişi oynamış bir rakibe karşı bir üçgen kurup ceza sahasına giremiyorsanız bunun altındaki nedenlere bakmak gerekir...

...Sosa-Gustavo-Caner ve Gökhan’a sahip bir takım bunu sadece uzatmanın son 2 dakikasında yapmamalı. Bunu çok önceden sağlayabilmeli. Fenerbahçeliler açısından bu moral bozucu olacaktır. Yeni kurulmuş değil, tam kurulmaması bir takım için savunmada bu kadara sağlam durmak gelecek için bir umuttur. Fenerbahçe orta sahasının merkezini değiştirecek. Bu tip maçlarda 3-5-2 oynayacak. Ben umut görüyorum."

Uğur Meleke - Hürriyet

"Fenerbahçe için ilk devrede olumlu sayılabilecek tek şeyin, Caner’in çaresizce öne gitme arzusu olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında hemen her şey olumsuzdu sarı-lacivertlilerde. Böyle bir devrenin ardından hem oyuncu, hem de oyun değişikliği gerekliydi. Erol Bulut 46’da iki hamle yaptı ama oyunu radikal biçimde değiştirebilecek müdahaleler değildi bunlar.

...Erol Bulut’un mevcut mantalitesini değiştirmesi gerek. Legends Cup’ın finalinde Sivas’a karşı 64’te durum 0-0’ken aynı anda sahada Jailson-Tolga-Gustavo vardı. Rize’de 77’ye kadar Tolga-Gustavo merkezini bozmadı. Hatay önünde de gerek Sosa’yı sokarken Ozan’ı çıkarması, gerekse Tolga Ciğerci’yi 68’e kadar oyunda tutması, mantalitesinin değişmesi gerektiğinin işareti. Fenerbahçe iç sahada, rakip kaleye gitme niyeti dahi olmayan Hatay’la oynarken 68 dakika boyunca Gustavo-Tolga orta sahasıyla oynamaz. Bu, bir büyük takım davranışı değil."

Ali Ece - Fanatik

"14 dakika 2 kişi eksik oynayan bir rakibe gol atamamak sadece Hatayspor’un kolektif direnci ile açıklanamaz. Vedat sonrası Fenerbahçe’nin şu andaki ofansif gücü yetersiz. Erol Bulut hoca bu yenilgi hissi oluşturan beraberliği unutturmak istiyorsa derbiye bambaşka bir Fenerbahçe hazırlamalı. A planını mutlaka gözden geçirmeli hatta ilk 45’teki kurgu A planıysa hemen o planı unutmalı!"

Şansal Büyüka - Milliyet

"Fenerbahçe‘nin gerçek takımı sahada değil, sanki kulübedeydi... Ama kim oynarsa oynasın bu kadar ağır oyun, bu kadar yavaş hücum pozisyon getirmez, gol getirmez, galibiyet getirmez. Bunu Erol Hoca’ya kim kabul ettirecek?

...Fenerbahçe bu kafayı değiştirmeden, takımın tamamını değiştirse gene sonuç alamaz. Önce kafa değişecek, sonra takım... Fenerbahçe’nin bu kadar ağır oynayarak, bu kadar yavaş hücuma çıkarak, rakibe en ufak bir baskı uygulamadan maç kazanması mümkün değil."

Reha Kapsal - Fotomaç

"Fenerbahçe'nin ilk yarıda çıkan kadrosu, saha içindeki kötü görüntü ve üretememenin en büyük nedeniydi... Çağımız oyunlarında orta saha futbolun kalbidir. Fenerbahçe'nin iç saha ve dış saha oyunları da farklıdır. İç sahada daha yaratıcı bir orta saha tercihi olması gerekirdi.

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...Sarı-lacivertlilerin geçen sezon başındaki en büyük sıkıntısı stoper ve sol bekti. Bu sene de santrfor ve hücumda çizgi oyuncuları olarak görülüyor. Böyle olunca en büyük sıkıntı üretmekte, problem çözmede, sorun çözmede, rakip savunmanın dengesini bozmakta sahada zorlanan bir Fenerbahçe oyunu ve takımı vardı.."

Ahmet Çakar - Sabah

"Koskoca Fenerbahçe'nin, mütevazı Hatay karşısında, üstelik son 15 dakikayı iki kişi eksik oynarken bırakın maçı kazanmayı, neredeyse tek pozisyonu yok. Bunun temel sebebi şu: Fenerbahçe'de meziyeti sonucu değiştirecek, bireysel kalitesiyle maçı alabilecek oyuncu yok. İlk yarıya bakıyoruz: Tolga, Gustavo ve Ozan. Defansif orta sahalar... Sanki rakip gibi... İleriye oynamakta zorlanan, ofansif etkinliği az olan bu üç orta saha ile oynamanın mantığı ne olabilir?

...Maçın hakemi Ümit Öztürk'e gelince, kusursuza yakın maç yönetti. İkinci sarı karttan gelen iki kırmızı kartta da haklı. Ama bu haklı kırmızı kartlarda sahadan atılan oyuncuları eleştirmek lazım. Aslında her ikisi de umut vadeden akında rakibi çektikleri için kırmızı kart gördüler."