Spor yazarları Fenerbahçe - Göztepe maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe'yi 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

Süper Lig'de 30. hafta karşılaşmalarında 'yi ağırlayan , rakibini 2-1'lik skorla devirdi.

Karşılaşmada sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 25 ve 45+2. dakikalarda Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Göztepe'nin tek golü ise 66. dakikada Soner Aydoğdu'dan geldi.

Öte yandan Fenerbahçe'de Serdar Aziz 54 ve 90+3. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla oyundan atıldı ve sarı-lacivertli takım mücadeleyi 10 kişiyle tamamladı.

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Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe'yi 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

Mehmet Demirkol | Fanatik

Ferdi’nin 2. golü muhtemelen daha çok beğenilecek. Driplingi, 2 oyuncunun arasından sıyrılıp uzaktan yakın direğe şutu etkileyici. Bu doğru. Ancak asıl övgüye değer olan ilk golü. Soldan çerçeveyi görmediği bölgeye gelen pası sağıyla düzeltip soluyla, bileşik hareketle, kaleden uzaklaşan falsoyla gol yapması çok daha çarpıcı. Ferdi önümüzdeki yıllarda Fenerbahçe ayarında bir futbolcu olur ya da olmaz bunu bilmek mümkün değil, ancak bu golü atanda o kalitenin olduğu kesindir. Bu gol şansa atılmaz. Ferdi’ye 2 gol attıran, onu sürekli pozisyona sokan kuşkusuz ilk yarıdaki doğru takım baskısı. Alan oyununu 2 yönlü doğru oynamaktan kaynaklanıyor. Emre Belözoğlu’nun yüzünü güldüren bu oyun, geçtiğimiz 10 hafta göz önüne alındığında büyük bir ilerleme. Ama topyekün enerjininin yüzde 90’ını 40 dakikaya ayırdığınızda maçın sonunu getirmek de dünkü gibi zor oluyor.

Uğur Meleke | Hürriyet

Ersun Yanal’ın özellikle 2020 kışındaki en büyük hatalarından biri de ısrarla stoperde Jailson’u kullanmasıydı. Oysa Falette, fırsat bulduğu Kupası maçlarında açıkça şunu söylüyordu: “Ben orijinal stoperim. En azından orijinalim. Gerçek yerim bu. Üstelik solağım. Yani sol stoperim. O da tam senin ihtiyacın.” Ama anlaşılmaz bir şekilde uzun bir süre Falette’i görmezden gelmişti Ersun Hoca... Falette düzenli ilk 11 oynamaya başladığından beri daha realist bir Fenerbahçe savunması var. Serdar daha coşkulu, Falette daha sakin. Serdar riskli oynuyor, Falette süpürüyor. Serdar karşılıyor, Falette soluyla iyi oyun kuruyor. Son 4 maçtaki 3 galibiyette de doğru savunma kurgusunun rolü var kesinlikle.

Ercan Güven | Milliyet

Tam anlamıyla bir vize maçıydı Kadıköy’deki… Bir kere camia olarak “schengen vizesi” peşindeydi Fenerbahçe. ’nde oynama ihtimali tükenmemişti ve ancak Göztepe’yi mağlup ettiğinde sürebilirdi. Fenerbahçe’nin ikinci vize talebi taraftardandı… İki sezondur kahrettikleri taraftarın yeni sezonda takımını aynı sevgiyle kucaklaması için hiç olmazsa sezon sonunu iyi bitirmesi gerekirdi. Hedefsiz Göztepe farklı bir galibiyet için biçilmiş kaftandı. Başardı mı peki?

İlk vizeyi 2-1 galibiyetle ucu ucuna yakalasa da farklı galibiyet ile yeni sezon vizyonu yaratmakta fosladı Fenerbahçe. Son “vize talepleri” ise kişiseldi ve futbolculara aitti…

Örneğin maçın ilk yarısında harika koşular, harika bindirmeler yapan, harika paslar veren Hasan Ali’nin Fenerbahçe yönetimi ve teknik kadrosundan “kalmak için” vize talebi vardı. Hasan Ali fırtınası bir devre sürdü ne yazık ki… Sonra Ferdi… Onun vize beklentisi Şenol Güneş’tendi. Türk Milli Takımı’nda oynaması için kararı o verecekti çünkü.

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Serdar Ali Çelikler | Habertürk

F.Bahçe maçına ne zaman baksam, futbola benzer güzel şeyler 3 oyuncunun ayağına top geldiğinde ortaya çıkıyordu. Falette - Vedat ve Ferdi. Çünkü sadece bu 3 oyuncu farklı bir şeyler yapıyordu. Ferdi çalım atabiliyor; Vedat sürekli deplase olup top istiyor, Falette de topla dripling ile ileri çıkıyordu. Bu devrede çok kötü bir Göztepe olunca hakimiyet tamamen F.Bahçe'deydi. Ferdi 3 tane pozisyona girdi; 2'sini gol yaptı biri de direkten döndü. Genç oyuncuyu tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum.

Kendisine ekstra bir parantez açayım: Ferdi, geniş alan bulduğunda, rakip maça rahat çıkan Göztepe olunca kumaşını gösteriyor. Ancak, sert-kapanıp çıkan, kalabalık savunma yapan takımlara karşı başarılı olamıyor. Türkiye liginde her maçta bu kadar alan bulamaz. Fiziği muhakkak gelişir ama kapalı alan açma konusunda çalışması lazım.

İlker Yağcıoğlu | Takvim

Fenerbahçe çok büyük hedefi kalmasa da dün akşamki maçı çok büyük bir ciddiyet ve kararlılıkla oynadı. Oyuncular maçı kazanmak için daha ilk dakikadan itibaren Göztepe kalesini ablukaya aldılar. Gustavo'nun orta sahaya geçmesi Fenerbahçe'nin etkili oyunun başlıca sebebiydi. Ama gecenin yıldızı iki harika gol atan Ferdi Kadıoğlu'ydu. İlk golde topu kontrolü ve kaleye bakmadan vuruşunu yapması ancak ustaların yapabileceği bir işti. İkinci golde ise adeta tek başına rakip fileleri sarstı.