Spor yazarları Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Gençlerbirliği'ni 5-2 mağlup ettiği karşılaşmayı yorumladı.

Süper Lig'in 14. haftasında Ülke Stadyumu'nda ile karşı karşıya geldi.

Sarı Lacivertliler karşılaşmayı Vedat Muriqi (23' ve 32'), Luiz Gustavo (39'), Ferdi Kadıoğlu (74') ve Max Kruse'nin (87') attığı gollerle 5-2 kazandı.

Konuk ekibin golleri ise Giovanni Sio (8') ve Bogdan Stancu'dan (78') geldi.

Spor yazarları Süper Lig'de 14. haftanın açılış mücadelesini değerlendirdi.

Ali Ece | Fanatik

Yanal, hatasından döndü ve taraftar baskısıyla tekrar ‘Yanal Futbolu’na döndü: Fenerbahçe, 3 gol kaydettiği ilk 45’te bu sezon bir lig maçının ilk yarısında ilk kez bu kadar çok sayıda şut çekti. Yanal, “Fenerbahçe savunma yapmaz, yaptırır” diyordu ya zaten stoperler değişse de Fenerbahçe gol yiyor. İzmir’de Castro’dan yediği golün benzerini Sio’dan yediler. Sio, Castro’dan çok daha sert vurdu ama asıl benzerlik önünde Serdar, Sadık artı Gustavo varken vuruş açısı verilmesi. Fenerbahçe taraftarı, takım yediğinin iki katını attıktan sonra bunların üzerinde durmuyor, onlar için istatistik kadar estetik de önemli.

Misal Gustavo ve Ferdi’nin golleri estetik açıdan hangisi daha etkileyici diye yarışacak cinsten. Vedat ise attığı 2. golde adeta ekmeği taştan çıkardı. Sakatlığını atlatmamış olmasına rağmen sekeni inatla takip etti, yere yatarak topu faulsüz aldı, kalktığı gibi usta bir dokunuşla golü yazdı: Tam bir oyun karakteri gücü farkını sahaya yansıttı.

Erman Toroğlu | Fotomaç

Bol gollü maç. Hem statta hem TV başında seyredenler keyif aldı. İki takım da açık oynadı. Şunu söyleyebiliriz, Gençlerbirliği'nin bu futbol kafasıyla Fenerbahçe stadından çıkması zordu, bu kesin. Gol pozisyonlarına giriyorlar ama çok da pozisyon veriyorlar. Fenerbahçe takımı çok tuhaf gol pozisyonları veriyor. Muriqi oynadığı zaman gol yollarında sıkıntılı olmuyor. Ersun'un takım içinde biraz daha adaletli olması gerekir. Biraz daha futbolcular arasındaki rekabeti sağlaması gerekir. Bazı oyuncular vardır olmazsa olmaz, onları takıma yazarsın ama bazı oyuncular vardır, olmasa da olur!

İki takım da, futbolcuları da futbol oynamak istediler. Daha da önemlisi hakem de futbolu oynatmak istedi. Bazı riskli pozisyonlarda risk aldı. Oyunu süratlendirdi. Hatta bunlardan bir tanesi Fenerbahçe'nin golü oldu. Avantaj risklidir ama futbolculara da keyif verir, seyredene de...

Güntekin Onay | Hürriyet

Ersun Yanal’ı haftalardır sert bir şekilde eleştiriyorlar. Ancak puan kaybedilen son iki maçta hem santrforu Muriqi hem de forvet arkası oyuncusu Kruse yoktu. Fenerbahçe kadrosunda alternatifi olmayan bu iki oyuncunun eksikliğini görmezden gelmek ciddi anlamda acımasızlıktır. Bu iki oyuncunun ve Rodrigues’in tekrar takıma katılmasıyla ortaya çıkan üretkenlik ve yaratıcılık ortada. Yarın öbür gün bu oyuncular yine eksik kalsa Fenerbahçe yine zorlanır.

Luiz Gustavo haftalardır deniyordu ve sonunda dün sol ayağıyla güzel bir gole imza attı. Geçen ay kendisiyle yaptığımız söyleşide şuna vurgu yapmıştım: “Harika bir sol ayağın var. ’da, ’te, ’da uzak mesafelerden çok gol atıyordun, burada niye vurmuyorsun?” O da, “Tabii ki oraya gelirsem vururum ancak böyle fırsatlar gelmedi” demişti. Nitekim, fırsat yakalayınca şut kalitesini ortaya koyduğunu dün açıkça gördük.

Şansal Büyüka | Milliyet

Maça Vedat Muriç’ten başlayalım... Adam ekmeğini taştan çıkartıyor... Attığı ilk golde, sanıyorum Toure‘nin tabanına ayağını soktu, topu uzak köşeye bıraktı... Attığı ikinci golü resmen yoktan var etti... Önce yüzde yüz rakbin kontrolünde olan topu çaldı, sonra kaleci Ertaç’ın altından sol ayağıyla ağlara yolladı. Vedat Muriç futbolun ağır işcisi, gol yollarının beleşcisi değil...

Ferdi, ikinci yarıdaki performansı, savunmaya yardımı ve attığı golüyle ilk onbirin ciddi adayı olduğunu gösterdi. Moses defteri kapattığına göre, Ferdi’nin önünde çok ciddi bir fırsat var. Gençlerbirliği karşısında bunu iyi kullanarak, Ersun Hoca‘ya çok ciddi bir mesaj verdi... Isla‘nın hakkını teslim edelim... Savunmada ve hücumda iyi çalıştı. Solda Hasan Ali, halen sakatlığın sıkıntısından kurtulabilmiş değil... Hücumda pek görünemiyor, savunma güvenliğinde aksıyor ...

Gençlerbirliği oynamaya çalışınca, Fenerbahçe iştahlı olunca, ortaya izlenmesi keyifli bir maç çıktı... Ancak sadece “kendi mahallende“ efelenmek yetmiyor... Karşı mahallede, rakip mahallede de kabadayılık gerekiyor... Fenerbahçe zirve hesabı yapıyorsa, ki yapıyor, karşı mahallede, rakip mahallede efelenip maç kazanmak zorunda... Şampiyonluğa giden yol “karşı mahalleden“ geçiyor...

Serdar Ali Çelikler | Habertürk

Sio golü attıktan 1 dakika sonra sevdiğim bir Fenerbahçeli dostuma şu mesajı attım: "Yine ilk gelen pozisyonda ilk şutta gol yersen, Garry yüzde yüz pozisyonda golü atamazsa; sonra hem Vedat hem de Garry boş kalelere atamıyorsa hoca buna ne yapacak?" O da "Haklısın" diye cevap verdi.

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Ersun Yanal, uzun bir aradan sonra hem Max hem de Vedat geldiğinden olsa gerek 4-2-3-1'e döndü. Emre ve Gustavo ikilisi ile iyi alan boşalttılar. Önde Vedat olduğunda ve Garry'nin "arkaya kaçma tehdidi" sürdüğünde Max'ın savunma eksikliği hissedilmiyor. Keşke Vedat ve Max yokken 10 numara pozisyonunda Gustavo ya da Ferdi denenip 4-2-3-1 devam ettirilseydi.

Ercan Taner | Sözcü

Yıllar çabuk geçiyor. Ersun Yanal'ın resmen damgasını vurduğu dönemin Gençlerbirliği takımı, tam bir ekol olmuştu. Avrupa'da bile Blackburn ve gibi takımları sahadan sildiği yıllar bir anda hafızamda tekrar canlandı. Ya Fenerbahçe'nin Yanal döneminde, çok erken ilan ettiği şampiyonluk? Büyük başarıydı…

Maça yenik başlamanın şokunu atlatmak kolay değildir, bunu başardı Fenerbahçe. Geçmişteki Yanal oyun stilinden örnekler çoğalırsa, yokuş aşağı, freni boşalmış kamyon örneği, tutamazsınız Fenerbahçe'yi. Maçın önemli bölümü, dünya ağır sıklet boks şampiyonunun, rakibini ringde iplere yaslayıp, perişan etmesi gibiydi.