Spor yazarları, Fenerbahçe - Galatasaray maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-1 mağlup olduğu derbinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Süper Lig'in 23. haftasında ve , Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Ev sahibi, Max Kruse'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçse de sarı-kırmızılı ekip Ryan Donk, Radamel Falcao (P) ve Henry Onyekuru'nun golleriyle sahadan 3-1 galip ayrılarak Kadıköy'deki galibiyet hasretine son verdi.

Spor yazarları, derbinin ardından yorumlarda bulundu.

Mehmet Demirkol | Fanatik

Terim'e "Fenerbahçe'de kim oynamasın?" diye sorsanız herhalde Gustavo derdi. "Yerine kim oynasın?" diye sorsanız, "Tolgay derim ama olmayacak duaya da amin demeyelim" diye yanıtlardı. Yanal'ın tercihi neye dayanarak verdiğini tahmin ediyorum. Tolgay'ın bir kez yapabildiği terse pası istedi. Hani 50'de Jailson'un kafayla hiçbir yere indiremediği pası. Bunun için orta sahayı Lemina'sız Galatasaray'a tamamen vermeyi göze aldı. Ve sonuç: Fenerbahçe uzatmalarda Ekici'nin şutuyla tek bir pozisyon buldu. Onyekuru tek başına maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar 6 net pozisyona girdi. Terim'in takımı 20 yıllık tılsımın etkisinde kalmasa - ki bu duygu penaltı golüyle ve Onyekuru'nun kaçırdıklarıyla alevlendi- bu galibiyet sadece 20 yıllık sıkıntıyı bitirmekle kalmaz; 6-0'ın izlerini de silebilirdi!

Bülent Timurlenk | Sabah

Galatasaray'ın benzer oyunlarla Kadıköy'de kaybettiği yıllar da oldu ama Fenerbahçe'nin mutlak 3 puana ihtiyacı olduğu bir derbide bu kadar rakibinden sönük kaldığı bir derbiyi ne zaman izledik, hatırlamıyorum... Fenerbahçe bu derbiyi "20 yıldır kaybetmiyorum" diye değil, "Son iki yılda kazanmıyorum" diye oynamalıydı. Fenerbahçe adına maçın adamını bulmak zor ama Kruse ve Ozan'ın mücadelesine alkış. Galatasaray'da 20 yıllık seriye son veren Falcao, Onyekuru ve Donk üçlüsü ile Muslera derbinin kahramanı oldular. Hakem Halil Umut Meler, her düdüğünde etrafını saran 5-6 futbolcunun arasında adeta topaca döndü. 'de hakem olmak çok zor, gençlere tavsiyemdir, hakem olmayın...

Şansal Büyüka | Milliyet

Fenerbahçe'nin bu kadar "çaresiz" kaldığı, Galatasaray'ın bu kadar "baskın" başladığı bir "Kadıköy derbisi"ni çok uzun yıllardır görmedim, hatırlamıyorum. Yaşamlar bitiyor, elbette bu "seri" de bir gün bitecekti. Galatasaray 20 yıl bekledikten sonra 2020'de Kadıköy'de yazılan tarihe "Artık yeter" diye son noktayı koydu. Hem tarihi değiştirdi, hem de zirve yürüyüşünde en önemli adımı attı? Fenerbahçe, özellikle ilk yarısını çok kötü oynadığı bir maçı kaybetti. Aslında bir maçı değil, bir maçtan çok ama çok daha fazlasını kaybetti. "Kadıköy'de 20 yıldır Galatasaray bizi yenemiyor" diye haklı bir böbürlenmesi vardı, sadece maçı değil, bu böbürlenmeyi de, eşi- benzeri bulunmaz bir zenginliğini de kaybetti...

Ali Ece | Fanatik

Fatih Terim'in Isla-Jailson arasına hücumcu kaçırma planı tam isabetti: Galatasaray bayağı iyi bir ilk yarı oynadı. Yanal'ın ise stoperde rakipler için adeta madene dönüşen Jailson'da ısrar edip bir de hücum pres yapılmayacaksa sol önde Tolga ile başlaması yanlıştı. Aslında Galatasaray son 20 yılda Kadıköy'de daha iyi ilk 45'ler bile oynayıp kazanamamıştı, bu sefer de ilk golü yedi ama Yanal'ın 0-0 kadar 1-0'ı da nasıl oynatacağına dair bir planı yok gibiydi. Tolgay tercihi büyük hata oldu. Yanal'ın maç öncesi söylediği "11'e takılmayın, burası Kadıköy" sözü üzerine bir de kırmızı kartla atılması manidar oldu.

Ahmet Çakar | Sabah

Neredeyse çeyrek asır olmuştu ki Galatasaray'ın Kadıköy'de galibiyeti yoktu. Ama dün gece Galatasaray, kötü oynayan Fenerbahçe karşısında müthiş ve haklı bir galibiyet aldı. Kimsenin söyleyecek hiçbir şeyi yok. Hakemmiş, şuymuş buymuş, hiçbir şey söylenemez. İlk dakikadan son dakikaya kadar Galatasaray sahada istediklerini yaptı. Üstelik ilk golü Fenerbahçe attı. Tartışılabilir bir penaltı verildi. Vedat Muriqi'ye yapılan ilk hareket topaydı ama sonra rakibe gibiydi. Tartışılır ama sonuç olarak hakem verdiyse penaltıdır.

Uğur Meleke | Hürriyet

1999'da Kadıköy'de en son kazanan Fatih Terim'di, dünün de galibi Terim... Dün futbol oynanabilen, kısıtlı dakikalarda daha çok isteyen, daha çok arzulayan taraf Galatasaray'dı. Aslında sadece iki takımın sol açıklarını kıyaslayarak dahi, iki teknik adamın iştah seviyesini ve maçı dahi özetleyebiliriz. Sarı-lacivertlilerin sol açığı Tolga Ciğerci, dün ilk devreyi 0 şut, 0 top kazanma, 0 top kaybı, 1 ofsayt ve 9 pasla tamamladı. Sadece 9 pas... 'ın 21 başarılı pası vardı mesela ilk devrede.