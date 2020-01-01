Spor yazarları Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

Süper Lig'in dördüncü haftasında , konuk ettiği Fatih Karagümrük karşısında üç puanı 2-1'lik skorla elde etti.

Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri Mbwana Samatta kaydetti. Fatih Karagümrük'ün tek golünü Sabo attı.

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Sabo, 87. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda Bayındır'ı geçemedi.

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Spor yazarları bu heyecanlı mücadeleyi değerlendirdi...

Mehmet Demirkol | Fanatik

Tekte topa vurmayı düşünen bir santrfor çok şey demek. İlk golü sol içle, ikinci golü kafayla attı. Ama asıl önemlisi 2. gol öncesince soldan gelen ortaya sağı ile voleye hazırlanırken, savunmanın araya girdiği pozisyon. Tekte, savunma ve kaleci daha dönmeden vurulan şutta kalite varsa kazanç büyük oluyor. Çok oturmamış, henüz ham bir hücum ekibi için, organize olmakta zorlanırken Samatta’nın katkısı büyük oldu. Şunu gördük kale hep aklında ve top gelmeden ne yapacağına karar verip uyguluyor. Buna avcı içgüdüsü denir. Henüz ham derken kastettiğim şeyi anlatmakta fayda var. Henüz Fenerbahçe’de hücum yönünde hemen söyleyebileceğiniz bir ikili yok. İyi, özellikleri olan oyuncular var ama rakipleri şaşırtan, hızla iş gören, ezbere oynayabilen, birbirini hemen en doğru şekilde gören herhangi bir ikili yok.

Uğur Meleke | Hürriyet

Süper Lig’e 37 yıl sonra dönmüş Karagümrük için topun havada ya da yerde olması belki şu aşamada birinci mesele değil. Ancak sükseli bir transfer dönemi yaşayan Fenerbahçe’nin skorun yanında yavaş yavaş bir oyun da geliştirmesi gerekiyor. Rize ve Hatay maçlarında tam anlamıyla tanımlı bir oyun yoktu. Dünkü müsabakanın yıldızının da Altay olduğu düşünülürse bir yerlerde bir problem olduğu aşikar. Aslında dün bir saat kadar Fenerbahçe’nin oyunu bir büyük takım hüviyetine daha yakındı. Ancak Erol Bulut’un 2-0’ı bulur bulmaz Tolga-Sosa değişikliği yapması bence kötü bir ezber. Zaten Erol Bulut o dakikada kendi eliyle çekti Fenerbahçe’nin fişini. Rize ve Hatay maçında orta sahadaki sorun neyse, Karagümrük önünde son 20 dakikada yaşanan problem oydu. Sen ortaya bir yetenek koymazsan, orta sahada sıradanlaşırsan, topu istemezsen rakibin isteyecektir. Önlem aldırmazsan önlem alacaksın. Son 20’de orta saha ve oyun tamamen Karagümrük’e geçti ama misafir ekibin nefesi yetmedi puan için.

Ali Ece | Fanatik

Fenerbahçe’de derbiden sonra en çok merak edilen, maçındaki ofansif sıkıntıların tekerrür edip etmeyeceğiydi. Sosa sahadayken, Hatayspor maçına oranla Fenerbahçe çok büyük sıkıntı çekmese de yine de ofansif üretim seviyesi tam beklenen seviyede de değildi. Sosa’nın yanı sıra özellikle ilk yarıda Fenerbahçe’nin bir ekstra oyun kurucusu daha vardı: 12. dakikada Erol Bulut’un üst üste Türkçe ve İngilizce olarak haykırdığı “Adam adama basın!” talimatı yani Fenerbahçe öne geçene kadar karşı presi gayet iyi yaptı. Golü ise Caner’in bireysel duran top kullanma becerisi ve Samatta’nın fırsatçılığı sayesinde buldu. Belki de artık transferler tamamlanınca 2. golde olduğu gibi durmayan toplarda da Fenerbahçe’yi daha üretken göreceğiz. Eğer Perotti sakatlık sorunları yaşamazsa Sosa-Samatta gol ortaklığı Fenerbahçe lehine genişler. Lakin Erol hocanın Sosa-Ciğerci değişikliğindeki hatasından ders çıkarıp tekrarlamaması da şart.

Güntekin Onay | Hürriyet

İkinci yarıda Samatta’nın golüyle ‘maçı kazandım’ duygusuyla iyice tempoyu düşüren Fenerbahçe, oyunun merkezini de iyice geriye çekti. Erol Bulut’un Ozan Tufan-Mert Hakan ve Sosa- Tolga değişikliğikleri ile orta alanın kontrolü Karagümrük’e geçti. Maç 2-1’e geldikten sonra Karagümrük daha güvenli oynarken Fenerbahçe telaşlı bir oyunla topu hiç ilerde tutamadı. Altay, biri penaltı, yaptığı 2 kritik kurtarışla Fenerbahçe’ye maçı kazandıran isim oldu. Bu süreçte takımlar henüz oturmadan, kadrolarını oluşturmadan kötü oynayarak da kazanmak önemli. Ancak Erol Bulut bu maçta 3 puanı nasıl aldığını iyi irdelemeli. Daha güçlü bir oyuna ulaşmak için formüller üretmeli. Özellikle bu kadronun kapanan takımlara karşı duran toplar dışında daha etkili olması gerekiyor.