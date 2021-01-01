Spor yazarları Fenerbahçe - Denizlispor maçını değerlendirdi

Spor basını, Fenerbahçe'nin başında ilk sınavına çıkan Emre Belözoğlu'nu ve 32. haftanın kapanış maçını değerlendirdi.

Süper Lig'in 32. haftası Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - Denizlispor maçı ile sona erdi.

Sarı-lacivertliler Emre Belözoğlu yönetmindeki ilk maçını 1-0 kazandı ve rakiplerinin puan kaybettiği haftayı iyi değerlendirdi.

Spor basını zorlu mücadeleyi ve Belözoğlu'nun takımına dokunuşlarını yorumladı.

Mehmet Demirkol - Fanatik

Fenerbahçe’de diziliş az çok aynı ama oyunu algılama şekli farklıydı. Çıkışlarda daha çabuk alan kat etmek istiyorlardı. Fakat bu tip bir tempo oyunu için üzerinde çalışılmış ve olgunlaşmış bir pas otomatiği olduğundan bahsedilemez. Böyle olunca akın bitirilemeyen ya da sete dönülemeyen her an Denizlispor rahat çıktı. Fenerbahçe 3. haftadan sonra ilk kez ilk yarıyı isabetli şut atamadan bitirdi. Akın sonlandırma işinde iyi değillerdi.

Ömer Üründül - Sabah

"Fenerbahçe bundan sonra seri galibiyetler alabilir mi?" sorusunun akıllara gelmesi normal. Ben öyle bir ışık görmüyorum. Nedenine gelince: İleri uçta ciddi problem var. Samatta gol attı ama başka hiçbir önemli icraatını görmedim. Emre Belözoğlu genç yetenek Osayi'ye güvenmemiş ki maç eksiği olan Sinan'a ilk 11'de şans verdi. Tabii ki bir katkı gelmedi. Ama sonradan yerine giren Osayi de tam bir hayal kırıklığı idi...

İlker Yağcıoğlu - Takvim

Teknik direktör değişikliğinin ardından bu kadar kısa sürede Fenerbahçe'nin oyununun 180 derece değişmesini beklemiyordum. Tabii ki Emre Belözoğlu'nun elinde sihirli değnek yok ve zamana ihtiyacı var. Fakat takım coşkusu için zamana ihtiyacı yok.

Bülent Timurlenk - Sabah

Emre Belözoğlu'nun elinde sihirli değnek yok. Bol ara haftanın olduğu ligde taktik çalışacak boş gün de yok. Fenerbahçe seri galibiyetler almak zorunda. Bir yerden başlamak gerekiyordu. Dün o gündü. Şimdi Malatya deplasmanı ve dönüşte içerideki Gaziantep FK maçından 6 puan alırlarsa evlerinde derbi kaybettikleri Galatasaray'ın 4 puan önüne geçecekler.Şampiyonluk derseniz; 2 olmadan 1 olunmuyor.

Deniz Çoban - Fanatik

84. dakikada İrfan Can’ın golü VAR müdahalesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Top Slazai’den sektiğinde Samatta ofsayt pozisyonundaydı. Kaleci ters köşeye yatmıştı, topu görüyordu, Samatta hareketsizdi, kaleciyi etkilemiyordu ancak top Samatta’nın şortuna dokunarak kaleye girmişti. Dolayısıyla bu gol Samatta kaleciyi etkilediği için değil, topa temas ettiği için iptal edildi.