Spor yazarları Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi.

Süper Lig'in son haftasında , Çaykur Rizespor'u ağırladı.

Sarı-lacivertli ekip 39. dakikada Emre Belözoğlu, 60. dakikada Garry Rodrigues ve 90+8. dakikada Ozan Tufan'ın attığı gollerle sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Skoda'nın 53. dakikada attığı gol konuk ekip için puan almaya yeterli olmadı.

Daha fazla takım

Bu sonucun ardından puanını 53'e yükselten Fenerbahçe, 2019-20 sezonunu yedinci olarak tamamladı.

35 puanda kalan ise 15. sırada sezonu noktaladı.

Spor yazarları, Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçını yorumladı:

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Ercan Güven | Milliyet

Fenerbahçe soyunma odasından çıktığında 1-0 öndeydi ama 8 dakika sonra skor 1-1’di. Kollektif hata sonucunda kontrataktan atan Skoda. İşte o dakikalara kadar maçta varlığı bile belli olmayan Rodrigues nihayet ortaya çıktı ve Rizespor savunmasının nadir dağınık anlarından birinde çaprazdan sert şutla kaleci Gökhan’ı avladı. Enteresan olan maç berabereyken ve bir puan Rizespor’u düşme hattının üzerine taşıyacakken konuk takımın savunma konsantrasyonunu kaybetmesiydi.

Maçın üçte biri bitip Fenerbahçe öne geçtiğinde, gençlere sahip çıkmak için sahada olan ama çok daha fazlasını yapan Emre’yi tribünde fotoğrafları olanlar evden, Rizesporlular da dahi stattaki herkes candan alkışladı oyundan çıkıp yerini Zajc’a bırakırken. Emre’nin sahalara vedasında kaptanlık bandını 17 yaşındaki Ömer Faruk’a takması ise iki yıldır pek az güzel hikaye üretebilen Fenerbahçe için bu sezondan kalan duygusal bir anıydı. En kötü sezonu bu olsun Fenerbahçe’nin… Mümkün mü?.. Evet. Çünkü Henry Ford demiş ki; “Başarısızlık daha akıllıca bir başlangıç yapmak için mükemmel fırsattır”.

İlker Yasin | Hürriyet

Rize önüne çıkan Fenerbahçe için söylenecek tek şey Beverly Sills’in dediği gibi “Gidilmesi gereken hiçbir yolun kestirmesi yoktur.” Fenerbahçe üstünde bu ölü toprağı kalkmalı, yapılan yanlışların muhasebesi çıkarılmalı, ince elenip sık dokunulmalı, Fenerbahçe taraftarına ve tarihine layık bir takım ortaya çıkarılmalıdır. “Kaybolmazsak asla yeni bir yol bulamayız” diyen ünlü tiyatro yönetmeni Little Woon’un dediği doğrudur. Fenerbahçe iki yıldır kaybolmuştur ve yeni bir yol bulması şarttır.

Faik Çetiner | Fanatik

Emre Belözoğlu, Kadıköy’deki son oyununa buruk çıkıyor. Çünkü tribünler ıssız ve sessiz. Gençlerden Ömer Faruk ve Allahyar eksiklerden ilk onbir şansı bulmuşlar. Sahada Muriç, Gustavo, Deniz, Tolgay yok ama Fenerbahçe’nin kaptanı ve gençleri var. 40 yaşına merdiven dayamış Emre ilk bölümde hem oynadı, hemde oynattı. Takımın gençleri Ferdi ve Ömer Faruk yüreklerini ortaya koydular. Allahyar iyi niyetli ama kapasitesi belli. Ozan, Dirar, Hasan Ali idare ediyorlar.Serdar Aziz ve Falette bir var bir yoklar. Fenerbahçe’nin gençleşen kadrosu ikinci yarıda da çok koştu. Rodrigues şık bir gol attı. Emre Belözoğlu '60 dakika yeter' dedi, noktayı koydu. Fenerbahçeliler maçın skoruna değil, kaptanın gidişine takılı kaldılar. Neden mi? Çünkü yeni bir Emre Belözoğlu kolay bulamayacaklar