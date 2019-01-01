Spor yazarları, Fenerbahçe - Beşiktaş maçı için ne dedi?

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından spor yazarları değerlendirmelerde bulundu.

Süper Lig'in 16. haftasında , sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı Max Kruse (P), Ozan Tufan ve Vedat Muriqi'in golleriyle 3-1 mağlup etti. Siyah beyazlı ekibin tek golü Atiba Hutchinson'dan geldi.

Spor yazarları, yılın son derbisinin ardından yorumlarda bulundu.

Mehmet Demirkol | Fanatik

Fenerbahçe orta sahası geçen hafta ne kadar geçirgense bu hafta da o kadar geçilmezdi. Ljajic girdikten sonra ev sahibi orta saha merkezini geri çekti ama kaptıkları her topla Beşiktaş’ı geri koşturdu. Jailson’un yere düşüp Burak’ın önüne bıraktığı top dışında akan oyunda bir şans vermediler rakibe. Ve akın yeniletmediler. Fenerbahçe için, çektikleri 17 şuttan ve biraz ofsayt dikkatiyle daha farklı bir galibiyet de mümkündü.

Erman Toroğlu | Fotomaç

Dün akşam lı bazı futbolcular çalıştı ama takımın beyni yoktu. Kümesteki tavuklar gibi sağa sola koşuşturdular. Kontrolsüz oynadılar. Buna mukabil Fenerbahçe planlı oynadı. Orta sahayı koşan adamlardan kurdu, daha fazla topa bastılar. Ozan hem futbol oynadı, hem oynattı. Gustavo keza aynı. Diğerleri de iyi mücadele edince Fenerbahçe, Beşiktaş'a üstünlük sağladı.

Ali Ece | Fanatik

Avcı, Kadıköy’ü eksik analiz etmiş: Fenerbahçe, taraftarını arkasına alınca yani ilk golü atınca, hakemi de baskı altına alıyor ve 0-1’den dönmek derbilerde çok zorlaşıyor. O yüzden Avcı 0-0 planını daha iyi yapmalıydı, Diaby gibi bir top kaptırma makinesi yerine ya ısrarla kazanmaya çalıştığı Oğuzhan’ı maça hazır hale getirmeliydi ya da direkt Ljajiç ile başlayıp ilk 10 dakikadan Fenerbahçe’ye yüzde 71 kadar yüksek oranda topa hükmetme fırsatını vermemeliydi.

Kemal Belgin |

Fenerbahçe'de Hasan Ali ve Emre'nin yoklukları, bu defa Kruse-Vedat haricinde doğru tercihler yapmış Ersun Yanal'a zarar getirmedi. Çünkü Tolga her ne kadar sol uç oyuncusu gibi görünüyorsa da Ozan'la Gustavo'ya desteğini hiç eksik etmedi. Deniz ile harmanlaya harmanlaya Beşiktaş takımının özellikle yerleşimini bozdu diyebiliriz.

Cem Dizdar | Fanatik

Fenerbahçe bir iki an dışında 70’e kadar oyuna daima hakimdi. N’Koudou girdikten sonra Beşiktaş topu nihayet öne aldı ama Fenerbahçe kontrolü eline alalı epey olduğu için genel gidişat değişmedi. Fenerbahçe başından sonuna elinde tuttuğu oyunu denge/kontrol ile üç puanla tamamladı. Orta sahada güç ve akışkanlığı sağlayan bu kadro bence Fenerbahçe’nin en iyi ve en güvenli kadrosu. Bu kadro bu dizilişle şimdiye kadar oynananın gerisine düşmez diye tahmin ediyorum.