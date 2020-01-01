Spor yazarları Fenerbahçe - Başakşehir maçını yorumladı

Hakem kararlarının ve maç sonu açıklamalarının damga vurduğu Fenerbahçe - Başakşehir maçını spor yazarları değerlendirdi.

Süper Lig'in 14. hafta maçında sıkıntılı bir dönemden geçen , son şampiyon ile karşılaştı. Kadıköy'deki maçı ev sahibi 4-1 kazanırken, hakem Bahattin Şimşek'in kararları her iki cephede de yankı buldu. Olaylı maçı spor yazarları değerlendirdi.

İşte o yorumlardan göze çarpanlar...

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Mehmet Demirkol - Fanatik

Fenerbahçe ne pas oyunuyla ne baskıyla oynuyordu ve aslında ne oynadığı yine çok belli değildi. Konuk ekibin Visca ve Ba’dan yararlanamıyor oluşu ve Aleksiç ve Deniz’in oyuna giremeyişi 20’den sonra işi değiştirdi. Fenerbahçe’nin bildiği tek plana dönebilmesine imkan verdi. Caner yine öldürücü ortalar yapmaya başladı. Başakşehir’in kompakt oyunu koptu. Ancak yine de denge biraz olsun Başakşehir’den yanaydı. Ortalarla ev sahibi skoru aldı. Sonrasında gelen kırmızı kartlar da maçı bitirdi.

Erman Toroğlu - Sabah

lk yarıda Gustavo'nun atılması lazım. Atmıyor... Bir benzer pozisyonda ama hiç alakası olmayan, rakip oyuncuya bile temas etmeyen Rafael'i sarıdan sonra tahrik edip kırmızıdan atıyorsun. Fenerbahçe'nin attığı golden evvel aut var, korner veriyorsun, gidiyor gol oluyor. Yani inanılmaz işler yapıyor. Bu hakem için söylenenler ilginç. Fenerbahçe'ye uğurlu geliyormuş, bilmiyorum. Kaç maçını yönetti, onu da bilmiyorum. Yönetti mi, onu da bilmiyorum. Ama dün akşam şunu gördüm; bunu hakem yapana yazıklar olsun. Buna görev verene de yazıklar olsun. Çok güzel olabilecek bir maçı bir hakem ancak bu kadar katledebilirdi.

Ömer Üründül - Sabah

Hakem Bahattin Şimşek eğer dün geceki yönetimini bir Avrupa kupası maçında yapsaydı ertesi gün lisansını yırtarlardı. İlk yarıda Gustavo'nun rakibine yaptığı hareket net kırmızıydı, sarı çıkardı. Doğal olarak VAR izlemeye çağırdı, geldi bir dakika defalarca izledi. Beyninden geçenleri söyleyeyim; 'Kötü gidişi durdurmak isteyen bir büyük takım yenik durumda ve daha maçın 14. dakikası. Aman ben bunu yapmayayım da başıma iş almayım, sarıda kalayım.' İkinci yarının en kritik anında Skrtel'in yaptığı harekette şaşırıp Rafael'e kart çıkarınca, onun sinirlenip topa vurmasıyla kırmızı çıkardı. Sonra yine bir net faulde 'devam' deyince itiraz eden İrfan Can'ı da ikinci sarıdan oyundan attı. Gerçekten çok üzücü bir hakem tablosu.

İlker Yağcıoğlu - Takvim

Erol Bulut, belki de Fenerbahçe'deki son maçı olacak karşılaşmaya son derece radikal tercihlerle çift forvetle başladı. Tek kelimeyle risk aldı ve kazandı. Daha maçın başında geriye düşmesine rağmen ilk defa Fenerbahçeli oyuncuların skora isyan ettiklerini gördük. Belki çok iyi oynamadılar ama çok iyi mücadele ettiler. 'nin en iyi pas yapan takımına karşı kafa kafaya oynayıp son derece kritik bir galibiyet almayı başardılar...

Ercan Güven - Milliyet

Altıncı dakikada öne geçtiği maçta mağlup duruma düşüp skoru düzeltmeye çalışmak için arkada boşluk bırakmak zorunda kalmak ve her seferinde Fenerbahçe’nin direncine toslamak Başakşehir’i gerdi. Belki de Kadıköy’de Fenerbahçe’yi yenmenin ancak “Fenerbahçe izin verirse” gerçekleşebileceğini hissetti Başakşehir takımı… Ve bu kez hiç niyeti olmadığını anladı Fenerbahçe’nin. Çünkü, Kadıköy’de tam bir “hoca kurtarma operasyonu” vardı ve kimse Başakşehir’in planlarını dikkate alamazdı. Önce Rafael kırmızı kartla oyun dışı kaldı, sonra Başakşehir Hocası ve ardından İrfan Can. Son çeyrekte hocasız ve dokuz kişiydi Başakşehir. Artık yenilgi kaçınılmazdı.