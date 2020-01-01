Spor yazarları, Fenerbahçe - Başakşehir maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 2-1 yendiği karşılaşmayı değerlendirdi.

Süper Lig'in 19. haftasında , sahasında konuk ettiği İstanbul 'i Max Kruse ve Vedat Muriqi'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

Puanını 37'ye çıkaran Fenerbahçe, maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti.

Spor yazarları karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Mehmet Demirkol | Fanatik

Kadıköy’de tribünden kulübeye ve sahaya, uyumla gümbürdeyen şampiyonluk frekansıydı. Bu Kadıköy’de uzun süredir hissedilmeyen bir gümbürtü. Maçın başından itibaren gelen baskı, çok oyuncuyla ceza sahasına odaklanan oyun, başından bu yana Ersun Yanal’dan istenen, onun çağrılmasına sebep olan futboldu. Ozan-Gustavo merkezi Fenerbahçe’yi farklı yapıyor.

Uğur Meleke | Hürriyet

Fenerbahçe dün ilk yarıda rakip yarı alanda 29 kez topla oynarken, rakibi 6’da kaldı. İlk devrenin sonunda tam 7 Fenerbahçeli’nin ortalama pozisyonu rakip yarı alanda çıkarken, Başakşehir’de bu sayı sadece ikiydi (İrfan ve Crivelli). Dünkü sonucu sanırım maç önü niyet, plan, taktik, yani teknik adamlar üstünden okumak yanlış olmaz. Benim bu sezonki cesaretine hayranlık duyduğum Okan Buruk, dünün kesinlikle kaybedeni. Dünün kazananları arasına, hatta tepeye Yanal’ı yazmak da şart sanırım.

Erman Toroğlu | Fotomaç

Fenerbahçe'yi bu yıl ilk defa bu kadar iyi gördüm. Hele ilk 45 dakika kusursuz. Özellikle kötü oynayan futbolcu yoktu. Peki, artı iyi oynayan kaç kişi vardı? Mesala Kruse, mesela Gustavo.. Pek gözükmedi gibi geliyor bazılarına ama Ozan müthiş faydalı oynadı. Dirar bir büyük defans hatası yaptı ama onun haricinde müthiş oynadı. Fizik olarak da Fenerbahçe bayağı iyi. Zaten kötü mücadele etmiyorlardı ama iyi oynamıyorlardı..

Ali Ece | Fanatik

Skoru 1-0’a getiren golde Vedat yaptığı çapraz koşu ile başta onu tutan Ponck olmak üzere yerleşik Başakşehir savunmasının tüm düzenini bozdu. Kruse de geceye damgasını vurdu: Gece hayatı olmayan fiziksel açıdan güçlü bir Kruse, Fenerbahçe’ye dün gece olduğu gibi teknik açıdan hayat verecek kalibrede bir oyuncu.

Güntekin Onay | Hürriyet

Fenerbahçe’de dün herkes çok çalıştı ancak Kruse, Isla, Gustavo ve Jailson’u ayrı bir yere koymak lazım. Ersun Yanal’ı yerden yere vuranlar dünkü tempo ve fizik kaliteyi umarım görmüşlerdir. Fenerbahçe, çok istediği bir maçı büyük efor koyarak haklı bir şekilde kazandı. Başakşehir ise karakter olarak hedeflerinin çok uzağında bir oyun ortaya koydu.