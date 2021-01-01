Spor yazarları Fenerbahçe-Antalyaspor maçını değerlendirdi: Erol Bulut'a eleştiriler

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u konuk ettiği 90 dakika 1-1 sona ererken, spor yazarları 90 dakikayı değerlendirdi.

Lider Galatasaray'ı yakalama şansını kullanamayan Fenerbahçe'nin önemli bir fırsatı değerlendiremediği görüşünde birleşeyen spor yazarları, Erol Bulut'un maça başlayan 11'deki tercihlerini de sorguladı.

Fenerbahçe teknik heyetinin takımın ikinci yarıdaki futbolu ilk yarıda yansıtamamasının nedenlerini araştırması gerektiği görüşünde birleşen spor ayzarları, Antalyaspor'un savunmasına ise tam not verdi.

Mehmet Demirkol - Fanatik

İlk yarı Fenerbahçe'nin Çin Seddi'ni fiskelerle geçme çabasını izledik desem o bile fazla olabilir. Neredeyse hiç denemedi. Mesut 3 gün öncesinden de yorgun ve oyun planının ne olduğunu anlamamış bir yüz ifadesiyle sahadaydı. O zinde olmayınca hücumun iki kanadının Antalya gibi bir savunmaya karşı çalışması da mümkün değil.

Samatta'nın sırtı dönük oyundaki yokluğu da önemli tabii. Antalya savunması sadece durdu ve yavaş yavaş sağa sola hareket etti. Araya hiç adam kaçırma girişimi olmayınca rahat ettiler. Belki Osayi yerine Valencia sağda olsa hem bir fiziksel direnç hem de dripling ihtimali olabilirdi.

Şansal Büyüka - Milliyet

Fenerbahçe, yanlış kadroyla çıkmanın, çoğu maçta olduğu gibi çok yavaş oynamanın, orta alanda zerre kadar yararı olmayan bıktırıcı yan pas yapmanın, bir golcüye sahip olmayışın faturasını ödedi…

Sormak lazım; Fenerbahçe son 15 dakikada oyunu bu kadar hızlandırıyor, bu kadar baskı kurabiliyorsa, boşa harcadığı 75 dakikanın hiç olmazsa bir bölümünde bu hızlı oyunu oynayıp, bu baskıyı yapamaz mı?

Mesut Özil çıktıktan sonra Fenerbahçe‘nin 2-3 vites birden arttırması bir raslantı mı? Süper Lig‘in ilk yarısının en iyi orta saha adamlarından biri olan Ozan Tufan nasıl oldu da bu kadar keskin bir düşüş yaptı?

Serdar Ali Çelikler - Habertürk

Fenerbahçe, hakemin Antalya lehine en az 1 penaltı çalmadığı maçta dahi kazanamıyorsa; pozisyon üretemiyorsa; iç sahada bir sürü puan kaybediyorsa bunun temel sebebi Bulut'un yapısı itibariyle Anadolu takımı hocası zihniyetinde olması.

Başakşehir'de yardımcı hocalık yaptığı dönem de dahil, Malatya ve Alanya'da hep "Topu rakibe bırakıp, geçiş oyunu ile pozisyon bul" mantalitesini deneyimleyen teknik adam, "Hücum etmesi gereken takım" gelince bocaladı. Elinde ne kadar hücumcu varsa içeri atmayı pozisyon üretme garantisi sanması doğal, çünkü başka türlüsünü bilmiyor.

Erol Bulut ile sene sonu getirilecek belki ama olmayacak duaya amin denmez. Futbolda torpil olmuyor. Belözoğlu torpili ile gelen Erol Bulut'un büyük etiket ile gelen Mesut'u torpille oynatması - Samatta'yı kazanmaya çalışırken Thiam'ı kaybetmesi en büyük örnekler.

Güntekin Onay - Hürriyet

İkinci yarıda gerçekten çok keyifli ve heyecan seviyesi yüksek bir maç izledik. Fenerbahçe’de Sosa dışında oyuna sonradan giren Valencia ve Szalai en iyilerdi. Ancak neden 11’de oynadığını anlayamadığım Samatta dün adeta sahada yok gibiydi. Dar alan becerisi yok. Pas kalitesi düşük. Çalım atmıyor. Samatta kalan haftalarda 11’i zor görür kanısındayım.

Dün Kadıköy’de oyunun büyük bölümünde Antalyaspor’un savunma organizasyonunu çözemeyen Fenerbahçe bu tip rakipler karşısında risk almadan goller ve pozisyonlar üretemediğini artık görmeli. Erol Bulut, kalan haftalarda hep bu tip rakiplere karşı oynayacak. O yüzden son 30 dakikadaki oyundan ilham almalı.

İlker Yağcıoğlu - Takvim

Maç başlar başlamaz Antalyaspor'un niye 11 maçtır yenilmediği belli oldu. Ersun Yanal öyle bir takım yaratmış ki Fenerbahçe sanki Atletico Madrid ile oynuyor gibiydi. 20 metrelik alanda bütün takım son derece diri ve disiplinli bir şekilde savunma yaptılar.

Fenerbahçe Fenerbahçe gibi oynadı. Erol hoca risk aldı. Ozan'ı çıkartıp Valencia'yı aldı. Orta saha Sosa Pelkas ve Mesut'tan oluştu. . Belki skor tatmin etmedi ama ben ikinci yarıdaki Fenerbahçe'yi çok beğendim. Sezon başından beri böyle oynasaydı inanın çok daha fazla puan olurdu. Ama Galatasaray'ın yenildiği haftada puan kaybı Fenerbahçeliler'in moralini bozdu..