Spor yazarları Fenerbahçe - Antalyaspor maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'yi değerlendirdi.

Süper Lig'in 7. haftasında , Ülker Stadyumu'nda 'u ağırladı.

Karşılaşma, Ufuk Akyol'un golüyle 1-0 Akdeniz ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı.

Spor yazarları, Fenerbahçe - Antalyaspor maçını değerlendirdi.

"Yüzde 75 Antalya’nın istediği gibi oynandı"

Fenerbahçe'nin sahada eksik yaptığı şeyleri değerlendiren Mehmet Demirkol, Fanatik'teki yazısında "Top yüzde 75 Fenerbahçe’deydi ancak oyun yüzde 75 Antalya’nın istediği gibi oynandı. Fenerbahçe’nin pas ve pres kalitesi düşüktü. Pas hatasından bahsetmiyorum: Belki de hata korkusundan da kaynaklanan kalite eksikliği konu... Gerçek kenar oyuncularının yokluğu da bunda etkili oldu. Üçgenleri kurup Antalya savunmasını kenarlara çekemediler. Üstüne kapalı savunmaya karşı yapılan ortalarda da dikkat çekici bir eksiklik dikkat çekti" ifadelerini kullandı.

"Emre’yi durduran Fenerbahçe’yi durduruyor"

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe için taşıdığı öneme dikkat çeken Uğur Meleke, Hürriyet'teki yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Dün Fenerbahçe’nin aslında kazanımları da var: Tempolu bir ilk yarı oynadılar. Gustavo’nun öne oyunu ve tam 5 şutu dikkat çekici. Birçok farklı oyuncuyla, Muriqi, Kruse, Ozan, Dirar, Zajc’la pozisyonlar yakaladılar, olmadı. Yanal, 80’den sonra 2014’ü anımsatan stopersiz, 4 forvetli çılgın formasyonuna döndüyse de yetmedi. Gol gelmedi... Ancak Fenerbahçe için dünün önemli iki dersi şu: Jailson stoper değil. Ve Emre’yi durduran Fenerbahçe’yi durduruyor"

"Bu tür kayıplar şampiyonluğa mal olur"

Fenerbahçe'nin sezon başlangıcına göz atan Serdar Ali Çelikler, Habertürk'teki köşesinde şu cümleleri kullandı:

"Lig başladı. İç sahada Gazişehir'i yendi. Deplasmanda maçından 3 puan getirdiler. Sonra içeride rakip kalecinin harikalar yarattığı maçta ile 1-1 berabere kaldılar. Viraj, Alanya deplasmanıydı. Orada kendi kendini imha etti takım ve Akdeniz'de ilk darbe alındı. Sonra içeride Ankaragücü zor da olsa geçildi ve deplasmanından fena olmayan 1 puanla dönüldü. Bu maç milli ara öncesi 3 puanla geçilmesi gereken ikinci virajdı. Ve ikinci virajda yine bir Akdeniz takımından darbe yendi. 7 hafta içinde 1 mağlubiyet anlaşılabilird. Ama 2 mağlubiyet olmadı. Bu tür kayıplar şampiyonluğa mal olur"

"Fenerbahçe kadrosu, kötü bir kadro değil"

Ersun Yanal'ı eleştiren Erman Toroğlu, Fotomaç'ta şu ifadelere yer verdi:

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"F.Bahçe çok baskılı olmasına rağmen net gol pozisyonları yakalayan taraf Antalyaspor oldu. Hele de Yanal sonlarda sadece hücumu düşününce, sarı-lacivertlilerin defansı iyice açık vermeye başladı. Yalnız şunu belirtmekte fayda var. Bu Fenerbahçe kadrosu, kötü bir kadro değil. Ve bu tip golleri yiyorlarsa, Ersun Yanal aynaya bakmalı ve çok seri hareketlerle kendisini toparlamalı. Yani Ersun Yanal, sakat futbolcuların arkasına sığınmamalı artık"

"İşleyen makinayı bozdu"

Ömer Üründül, Sabah'taki yazısında Ersun Yanal'ı şu sözlerle eleştirdi:

"Fenerbahçe bırakalım üretkenlik sağlamayı tek gol atamadığı gibi kalesine gelen tek atakta da gol yedi. Peki neden böyle oldu? Tabii birçok şey söyleyebiliriz ama bence bunun bir numaralı nedeni Antalyaspor'un mükemmel alan savunmasıydı. İkinci devrede herkesin öngörüsü bu yarıdaki oyunu ile Fenerbahçe'nin skoru değiştireceğiydi. Ama devre arasında sahneye Ersun Yanal çıktı. İşleyen makinayı bozdu; Tolga'yı çıkarıp maç eksiği olan ve kendisinin de geride kalan maçlarda pek düşünmediği Zajc'ı oyuna aldı"