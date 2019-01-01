Spor yazarları Fenerbahçe - Ankaragücü maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'yi değerlendirdi.

, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti.

Ev sahibi ekip mücadeleden Zanka ile Vedat Muriqi'in golleriyle 2-1 galip ayrıldı. Ankaragücü'nün tek golü ise Dever Orgill'den geldi.

Spor yazarları, Fenerbahçe - MKE Ankaragücü karşılaşmasını değerlendirdi.

"Sol ayak resitali"

Uğur Meleke, Hürriyet'teki yazısında Vedat Muriqi'in performansından övgüyle bahsederken, "Fenerbahçe’nin yediği gol ‘bir sol stoperin kullanmadığı sol ayağı’yla ilintiliydi ama Fenerbahçe’nin hücumdaki oyunu da ‘bir sol ayak resitali’ idi dün gece. İlk golü Zanka solla attı. İkinci golde Emre süper bir sol pas attı, Kruse soluyla çekip sağıyla asisti yaptı, Muriqi de soluyla fişi çekti. Bu gol de galiba herhangi bir gol değil, muhtemelen bu yılki Fenerbahçe’nin özeti: Emre’siz Fenerbahçe topu geriden sağlıklı çıkaramıyor. Emre olmadığında göbekte Ozan şart gibi. Golün yaratıcıları Kruse-Muriqi de, herhalde bu yıl birbirlerine gol attırma konusunda yarışacaklar. Özellikle Muriqi’in yanında ikinci santrfor olarak ben oynasam sezonda 5-6 gol atardım hissine kapılıyorum bazen! Öyle faydalı oynuyor Kosovalı santrfor" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe çok gol yer"

Erman Toroğlu, Sabah Gazetesindeki yazısında, maçta kural ihlali ihtimaline değindi:

"Fenerbahçe'nin attığı ilk golden önce pozisyon net şekilde aut. Ee ne olacak? Oyun kuralı ihlali mi var? Koca Fenerbahçe takımının yönetimi böyle ucuz şeyleri kovalarsa 1 hafta sonra başlarına bu gelir işte. Fenerbahçe hücumda bir şeyler yapıyor. İdeal mi? Değil. Ama orta sahanın defansif bölümüyle arka tarafı saçma sapan işler yapıyor. Dün akşamki Ankaragücü bile bayağı pozisyon yakaladı. Zamanında iyi yerlere topu soksalar net gol pozisyonları yakalarlardı. Şunu net söyleyeyim. Fenerbahçe takımı çok gol yer. Atar mı atar. Ama her mağlubiyetten sonra oyun kuralı ihlalinden TFF'ye gidip ağlarlarsa bunun acısını dün akşamki gibi Ankaragücü çeker."

"Maçı garanti altına alabilmeli yoksa..."

Cem Dizdar, Fanatik'teki köşe yazısında ise "Oyunu ilk devre boyunca rakip alanda tutma konusunda sıkıntı yaşamadı Fenerbahçe. Çünkü Ankaragücü de 'Gelin bizim sahada oynayalım' diyen onlarca memleket takımından biri. Bu tip kurgular 'tempo düşmanı'dır ki, Fenerbahçe ilk yarı buna takıldı. Çıkana kadar Rodrigues kanadından tempo yüklemek için bir kaç dalış yaptılarsa da muvaffak olamadılar. Ağır stoperlerinin bileşik hatasından gol yediler. Bir türlü işlemeyen oyuna Yanal’ın yapacakları merak konusuydu. 'Garanti kartı' Jailson’u da stoper olarak aldı ama buna rağmen İlhan Parlak golle burun buruna geldi. İkinci devre bekledikleri oldu Ankaragücü oyunu bir parça öne taşıyarak alanı genişletince maça renk geldi ve o renk golü getirdi; Emre pası, Kruse işçiliği, Vedat bitiriciliği... Ardından defansif problemler yaşayıp gol yeme riskine girseler de kulüp olarak dışsal tartışmalar nedeniyle gergin geçen haftanın sonunda öyle ya da böyle maçı kazanmayı bildiler. Fenerbahçe gibi sükseli oyunculara sahip bir takım maçı garanti altına almayı becerebilmeli. Yoksa bu tip gerginlikler şampiyonluk yarışında yorucu olur" ifadelerini kullandı.

"Küllerinden doğdu"

Usta yorumcu Şansal Büyüka, Milliyet Gazetesindeki yazısında, Ozan Tufan'ın maç boyunca kritik hamlelerle takımını ayakta tutan isimlerden biri olduğu dile getirdi:

"Fenerbahçe bu Ozan Tufan’a sezon başında ısrarla kulüp aradı. Bulsa gönderecekti. Ozan “yeter artık “ dese gidecekti... Belli ki geçen yıl ’da geçen 6 ay Ozan Tufan’a çok şey kazandırmış. Tam “bitti“ derken, tam “gitti“ derken Ozan Tufan, adeta küllerinden yeniden doğdu...

Ankaragücü karşısında tek kelime ile göz kamaştıran bir Ozan Tufan vardı... Hele son dakikalarda Orgill gol atmaya hazırlanırken, mücize bir hamleyle kaleye giden topu kesmesi, Fenerbahçe için “hayat öpücüğü“ oldu... Hızla kaybolmaya doğru koşan futbolculara Ozan Tufan ders olsun, örnek olsun..."

"Aut kararı kornere çevrilince gol geldi"

Ahmet Çakar, Sabah Gazetesindeki köşe yazısında hakem hatalarına değindi:

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"İkinci yarı birçok şeyi, hatta Fenerbahçe'de olası bir kaosu Emre-Kruse işbirliği önledi. Fenerbahçe bu sene şampiyon olmak istiyorsa dua etsinler Emre ve Kruse'ye bir şey olmasın. Çünkü onlar yoksa otomatikman Vedat Muriqi de olmuyor. Maçı kurtaran gol de bunların işbirliğinden geldi. Emre orta sahadan Kruse'ye çok güzel bir pas attı. Kruse'nin topu alışı, ilk anda kesmeyip topu çekişi, sonra da Vedat Muriqi'e 'Al da at' demesi, sadece 3 puanı değil belki de Yanal'ın, Ali Koç'un hafta içi yaşayacaklarını kurtarıverdi. Hakemi beğenmedim... Fenerbahçe'nin ilk golünde çok net bir aut, yanlış bir kararla kornere çevrildi. Bu kornerden de gol geldi. Ne yazık ki VAR protokolünde hatalı korner, aut ve taç olduğunda müdahale yetkisi bulunmuyor. Hakem zaman zaman kontrolü kaybetti, iyi niyetli olmasına rağmen çok fazla faul tespit hatası yaptı."

"Ersun Yanal istediğini alamadı"

Bülent Timurlenk, Sabah Gazetesindeki yazısında, "Temastan kaçınması için Vedat'ın arkasında başlayan Emre, ikinci yarıda derin orta saha bölgesine çekilip, Tolga'nın kanada atıldığı oyunda yerini Kruse'ye bıraktı. F.Bahçe beklerinden hücum desteği alamıyor. Golü, Kruse'nin delişmenliği öncesinde klas pası ve Vedat Muriqi'in santrfor duruşu getirdi. Ersun Yanal, Adil Rami'yi derbide sahaya sürebilmek için bu maçta denedi ama istediğini alamadı" değerlendirmesinde bulundu.

"Kazanmak önemliydi"

Gürcan Bilgiç, Sabah Gazetesindeki yazısında, "Derbi öncesinde, kazanmak en önemlisiydi. İyi oynamak hedefi bir tarafa atılınca, son anlardaki geri pasları da anlamlı oluyor. En başında söylediğimiz gibi 'en zor' hale gelen, kendi karakterini yaratan bir maçtan çıktı Fenerbahçe. Ankaragücü için, oynamak yerine direnmenin anlamsız kılındığını da gördük. Böyle maçlar sezon içinde daha çok yaşanacak. Yanal bu aceleyi veya paniği doğru anda, doğru karara döndürmek zorunda. İsteğe, arzuya bir şey diyemeyiz ama büyük takımı ayıran akılı, duyguyu önüne koymasıdır. Sonuçta ligin ilk finalinin arifesine geldiler. Şimdi; sezonun ağabeyini görmek için gün sayacağız" ifadelerini kullandı.