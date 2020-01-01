Spor yazarları Fenerbahçe - Alanyaspor maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldığı mücadeleyi değerlendirdi.

Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmalarında Aytemiz 'u ağırlayan , rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Sarı-lacivertli ekip ligdeki üst üste ikinci maçında da puan kaybı yaşarken, Aytemiz Alanyaspor'un ise ligdeki beş maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Karşılaşmada Aytemiz Alanyaspor'un golünü 29. dakikada penaltıdan Papiss Cisse kaydetti. Senegalli golcü, 61. dakikada bir penaltı atışından ise yararlanamadı.

Haberin devamı aşağıda

Daha fazla takım

Fenerbahçe'ye beraberliğe getiren gol ise 53. dakikadaki penaltı atışını gole çeviren Max Kruse'den geldi.

Spor yazarları, bu zorlu mücadelede hakkında görüşlerini dile getirdi.

Erman Toroğlu | Sabah

Fenerbahçe mücadele ediyor ama sahada bir üst aklı yok, yani takımı idare edecek beyin! Böyle bir oyuncu olmadığı zaman da Allah ne verdiyse oynuyorsun. Bireysel becerilere kalıyor iş. Yandan orta gelecek, Muriqi kafa atacak. Araya top atacaksın, Kruse depar atacak. Başka? başka yok. Bir de Deniz girerse şut atacak. Alanya'ya bakıyorsun belli takım havaları var. Herkes ne yapacağını iyi biliyor. Cisse dün 3 penaltı attı ama ikisini kaçırdı. Ama o Cisse'yi rakip kale sahası içinde de, kendi kale sahası içinde de gördüm.. Alanyasporlu futbolculara yük sahanın içinde eşit dağılıyor. F.Bahçe'de ise bu yok! Bazılarına çok yük biniyor, bazıları ise idare ediliyor. Yani, birbirlerinden geçinenler var. Sırtına binip de! Sarı-lacivertliler dün gece hep Rodrigues tarafından gitti. Ama Rodrigues'in de rakibi çabuktu ve onu içeri itti. Rodrigues aut çizgisine inerek orta yapamayınca da hücümdaki arkadaşları iyi top alamadılar. F.Bahçe yön değiştirmediği için; rakip defans da aynı yerden gelen tehlikeleri kademeye de iyi girerek önledi. Fenerbahçe iyi yön değiştirebilse işler farklı olurdu.

Mehmet Demirkol | Fanatik

Erol Bulut öndeki 6 oyuncusunu çok dinamik kullandı. Geniş alanda Fenerbahçe savunmasının oyun kurma sorunu üzerine gitti. 6’ya 6 baskı yaptılar. Ev sahibinin topu oyuna sokmasını engellediler. Ev sahibi çok zor yarı sahaya geçebildi, sadece sol kanadını kullanabildi. 2. bölgeden 3’e geçerken çok pas hatası yaptı. Alanya 6’lısı hemen geri döndü. Hemen her pas hatasına yine 6’lı olarak çıktılar. Fenerbahçe’nin akın yenlemesi çok zaman aldı. Kruse ve Muriç’in geriye gelip aldığı toplarda temaslı ve rahatsız edici oldular. Tolga’nın desteği el frenine dönüştü, kalabalıkta yapabileceği bir şey yoktu. Yanal ise bunu yapmak yerine klasik değişikliklerini yapıp rakibin oyunu bozacak bir gitgel oyununa döndü. Bunun bir tercih olduğu ilk yarıda dökülen Jailson ve Serdar’ın ikinci yarıda attığı uzun toplardan belli oluyor. Pozisyon verdiler. Pozisyon da buldular. Ancak Fenerbahçe’nin şut kalitesindeki düşüş bir de şut tedirginliğine dönüşünce sonuç alınamadı.

Gürcan Bilgiç | Sabah

Daha önce de belirttik, Fenerbahçe Kadıköy'de dokuz kişi ile kapanan rakipleri bulacak karşısında. Bu zorluğu aşmak için çareler bulmak veya yeni setler oluşturmak zorunda. Alanyaspor da, diğer takımlardan farklı gelmedi. Rakip öne geçmedikçe, riskin kendilerinden uzak olacağını biliyorlardı. Ve yine kötü senaryo gerçekleşti; 'ın maçından sonra ikinci acemiliği ile kurtardığı penaltı, tekrarlandı. Jailson'un yaptırdığı iki penaltı da acemilik ötesinde, nasıl bir nedene bağlanabilir. Üstüne bir de sol bekin orijinal olmamasını da ekleyelim.

Erol Bulut takımını akılla oynatmayı başardı. Seyirci baskısına rağmen de taktik disiplinde tuttu. Tempoyu mümkün olduğunca düşük tutup, faullerden uzak durmaya çalışarak, takım karakterlerine en uygun durumu; pusu anını beklediler.

Uğur Meleke | Hürriyet

Fenerbahçe'nin skoru değiştiremediği maçlarda kulübedeki ilk iki kozu Deniz ve Ferdi. Trabzon’a karşı oyuna giren hücum oyuncuları bunlardı, dün de ilk onlar girdiler. Fenerbahçe’yi yenen Trabzon’un kulübesinde Sturridge-Guilherme vardı. ’in son kulübesinde Gulbrandsen-Aleksic, Beşiktaş’ta Boateng-Lens-Güven oturuyorlar. Bütüncül bir kadro kıyası değil bu. Ancak sadece kulübedeki hücum kozları dikkate alındığında, Fenerbahçe’nin eli zayıf. Eğer sahaya çıkan takımla çare üretemiyorlarsa, kulübeden maçın öyküsünü değiştirecek gol silahı çıkmıyor. Yanal’ın Mevlüt’e çok güvenmediği ortada. Bir Webo’2014 değil.

Ömer Üründül | Sabah

Puan kaybına tahammülü olmayan F.Bahçe'nin sahasında oynasa da işi çok zordu. Çünkü karşısında iyi futbolculara sahip ve birbirleri ile uyumlu bir takım olan Alanyaspor vardı. Jailson'un yaptığı penaltıyı VAR tespit etti; Altay kurtardı. Ama vuruş öncesi ihlal yaptığından tekrarlandı ve gol oldu. Skor dezavantajına düşen Fenerbahçe devre sonuna kadar oyunu karşı alana yıktı ama geride iyi yerleşen, kalabalık rakip savunmayı arızaya uğratamadılar. İkinci yarı da bu görüntüde başlasa da Alanyasporlu oyuncunun yaptığı gereksiz penaltı ile F.Bahçe skora erken denge getirdi. Bundan sonra seyircinin sinerjisi ile tempoyu da yükselttiler.